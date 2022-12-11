У Курській та Бєлгородській областях заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян

У прикордонних російських областях, що межують з Україною, заборонили використовувати феєрверки.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

У Курській області, що межує з Україною, майже на 2 місяці заборонили запуск феєрверків, щоб не лякати жителів регіону. У Бєлгородській області заборону ввели до 21 грудня.

"Ухвалили рішення заборонити в Курській області продаж і запуск феєрверків із 12 грудня і до кінця січня. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян", - повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він нагадав, що "в регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки", і нібито всі сили влади "спрямовані на те, щоб не допустити вчинення терористичних актів на території області".

У Бєлгородській області заборону на запуск петард і феєрверків продовжили поки до 21 грудня.

Також у регіоні скасували муніципальні та обласні закупівлі елементів новорічного оформлення населених пунктів – для прикраси використають старе новорічне оздоблення. Самі святкування, за словами губернатора Гладкова, скасовувати не планують.

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