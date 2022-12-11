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У Курській та Бєлгородській областях заборонили феєрверки, щоб не лякати росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

салют,феерверк,феєрверк

У прикордонних російських областях, що межують з Україною, заборонили використовувати феєрверки.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ

У Курській області, що межує з Україною, майже на 2 місяці заборонили запуск феєрверків, щоб не лякати жителів регіону. У Бєлгородській області заборону ввели до 21 грудня.

"Ухвалили рішення заборонити в Курській області продаж і запуск феєрверків із 12 грудня і до кінця січня. Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій курян", - повідомив губернатор Курської області  Роман Старовойт.

Він нагадав, що "в регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки", і нібито всі сили влади "спрямовані на те, щоб не допустити вчинення терористичних актів на території області".

У Бєлгородській області заборону на запуск петард і феєрверків продовжили поки до 21 грудня.

Також у регіоні скасували муніципальні та обласні закупівлі елементів новорічного оформлення населених пунктів – для прикраси використають старе новорічне оздоблення. Самі святкування, за словами губернатора Гладкова, скасовувати не планують.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
На щастя на "феєрверки" від ЗСУ ця забороне не розповсюджується 🤣
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11.12.2022 10:55
+15
А всьо так било хорошо...по домашнєму
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11.12.2022 10:52
+14
А шо с @балом,русня?
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11.12.2022 10:55
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А всьо так било хорошо...по домашнєму
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11.12.2022 10:52 Відповісти
ой, а шо случілось? все ж по плану
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11.12.2022 10:54 Відповісти
Куряни в захваті!
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11.12.2022 10:55 Відповісти
"забезпечити спокій курян" ..а также гусян и индюшан..
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11.12.2022 11:41 Відповісти
Це ще в ЗСУ не дійшли руки до Пензи.
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11.12.2022 13:43 Відповісти
Кому що,а лисиці кури!!!
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11.12.2022 14:50 Відповісти
На щастя на "феєрверки" від ЗСУ ця забороне не розповсюджується 🤣
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11.12.2022 10:55 Відповісти
А шо такоє? Ми можемо чимось допомогти?
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11.12.2022 10:55 Відповісти
А шо с @балом,русня?
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11.12.2022 10:55 Відповісти
Погнулося..))
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11.12.2022 11:43 Відповісти
Я надеюсь, на ЗСУ ця заборона не поширюється
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11.12.2022 10:58 Відповісти
Відповісти Керування спамом Більше не подобається 1

Garry Grant

А шо с @балом,русня? Да это уже не с ****** , это уже, серпом по яйцам ,это ж у них после победобесия ,главный праздник страны , филя и все такое
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11.12.2022 11:03 Відповісти
В этом году Дед Мороз в Рашку прилетит на ударном беспилотнике и все раздаст по заслугам.
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11.12.2022 11:06 Відповісти
Не сумуйте, кацапи, фейєрверк ми вам таки влаштуємо.
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11.12.2022 11:11 Відповісти
надо срочно помочь кацапне с фейерверками и взрывами... на их территории... пусть поживут без света, без воды, без горючего...
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11.12.2022 11:13 Відповісти
Что, трясёшься, россиянин?
Это правильно, трясись... (с)
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11.12.2022 11:24 Відповісти
Який Новий рік на расєє без хфейєрвєрков. Допоможемо вирішити питання зі світловим і звуковим оформленням свята. Звертатися до В.Залужного.
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11.12.2022 11:26 Відповісти
Все для того, щоб не було панічних нападів діареї та енурезу.
Метеорризмом "бавовну" глушитимуть.
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11.12.2022 11:50 Відповісти
Сначала надо водку запретить, но это не возможно.
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11.12.2022 11:55 Відповісти
Добре... лякати не будемо..
А шугати?
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11.12.2022 12:11 Відповісти
Как там было? Можем повторить? Повторите. На бис
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11.12.2022 12:23 Відповісти
Ти диви, які ніжні )))
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11.12.2022 13:08 Відповісти
Ну новий рік ніхто не відміняв,наші ВСУ запаслися хлопушками щоб зустріти приїзд діда мороза,
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11.12.2022 13:59 Відповісти
Ахаха, куряни)) Куряни лякаються вибухів, нестися починають дуже жваво, забиваючи каналізацію і вулиці)
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11.12.2022 23:29 Відповісти
 
 