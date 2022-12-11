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На Луганщині окупанти влаштовують публічні побиття тих, хто відмовляється від мобілізації, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

У Луганській області окупанти публічно б’ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.

Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.

Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають смс повідомлення абонентам мобільної мережі "лугаком" із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться в повідомленні ОВА.

Також читайте: Росіяни посилили заходи примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Бежать ,надо было ещё летом , а кто с Лугандона , у вас было восемь лет , ,чтобы свалить . А сейчас, хто не заховався я не виноват. ******** люди , сначала на свою голову призвали орков с горынычем, а теперь думают отпетлять
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11.12.2022 11:10
+17
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11.12.2022 11:07
+16
По быстрому пробежав и даже не заметив 100 лет недосоциализма и недокапитализма россия с облегчением свалилась в такое родное и удобное ей средневековье. Скоро и крепостное право вернут, и солдатчину в 25 лет и продажу крепостных на публичных торгах.
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11.12.2022 11:11
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11.12.2022 11:07 Відповісти
Бежать ,надо было ещё летом , а кто с Лугандона , у вас было восемь лет , ,чтобы свалить . А сейчас, хто не заховався я не виноват. ******** люди , сначала на свою голову призвали орков с горынычем, а теперь думают отпетлять
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11.12.2022 11:10 Відповісти
Давай по порядку
Пипл - это всегда быдло. И всегда обманутое.
А кто собирал митинги за Рашу и выделял для этого ментов с машинами, те все в Киеве.
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11.12.2022 11:18 Відповісти
По быстрому пробежав и даже не заметив 100 лет недосоциализма и недокапитализма россия с облегчением свалилась в такое родное и удобное ей средневековье. Скоро и крепостное право вернут, и солдатчину в 25 лет и продажу крепостных на публичных торгах.
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11.12.2022 11:11 Відповісти
А не фиг было в 1917-ом им в альтернативную историю сваливаться.
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11.12.2022 11:12 Відповісти
То, что свалились в альтернативную историю, это еще не проблема.
Проблема в том, что они из нее не выбрались(и скорее всего уже не выберутся никогда, заблудились в потемках).
Падение Союза казалось для россии светом в конце туннеля.
Наконец то свобода.
А получилось по другому, как в старом афоризме - "Иногда за свет в конце туннеля принимают огни встречного паровоза".
Вот этот встречный паровоз альтернативной истории и влупил россию по самому лбу. Построили старашилище хуже Совка.
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11.12.2022 11:23 Відповісти
Как говорится если человек всю жизнь прожил в бараке и если ему дать волю то он построит большой барак.
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11.12.2022 11:48 Відповісти
100 пудов
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11.12.2022 11:51 Відповісти
В старые доэлектрические времена на шахтах для подъема клети использовали лошадей. Опускали молодую кобылку под землю и она всю свою короткую жизнь вращала колесо, ходила по кругу. И вот одну такую списанную лошадь подняли наверх и решили дать ей перед смертью погулять по лугу, посмотреть на небо, на солнце. Она недоуменно на это все посмотрела и... пошла нарезать круги уже по траве.
К чему с детства приучили, с тем и проживешь всю жизнь.
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11.12.2022 11:57 Відповісти
Розповідають що в Сорбонні вчився дуже бідний студент, який міг собі дозволити в день одну котлету. Раптово помирає якийсь дальній родич і студент стає одним з найбагатших спадкоємців Франції. І що ж він робить? Іде в те саме занюхане бістро і замовляє сто котлет. (Екстенсивний шлях розвитку)... А ще кажуть що кожний раб мріє про свободу не від рабства як такого, а для того щоб завести власних рабів...
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11.12.2022 12:35 Відповісти
В общем скоро будут как белогвардейцы шомполами воспитывать.
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11.12.2022 11:11 Відповісти
Так "кізяки" вже давно застосовують "публічную порку розгамі".
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11.12.2022 11:17 Відповісти
P.S. Сам ***** вважає це найвищим проявом демократії та самоврядування, про що неодноразово висловлювався публічно.
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11.12.2022 12:28 Відповісти
Хотілисьте "руського міра" = маєте. ****.йте на "гарматне м"ясо"! І це ще не найгірше - найгірше буде коли ЗСУ зі спецслужбами зайдуть на Донбас...
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11.12.2022 11:12 Відповісти
хтось докричався, хтось домовчався, хтось не втік - руцкій мір прийшов
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11.12.2022 11:15 Відповісти
"абонентам мобільної мережі "лугаком" Джерело: https://censor.net/ua/n3386284

В слові "лугаком" треба поміняти місцями букви "Л" і "Г" - так буде точніше, скрєпніше і про "вялічіє" завжди буде нагадувати.
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11.12.2022 11:18 Відповісти
А когда мобилизуют, то будут и бить и убивать, так что лучше быть просто битыми, короче сваливать надо ©.
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11.12.2022 11:20 Відповісти
Куди "свалівать"? Нам такий контингент не потрібний. Нє-є ... хай вже будуть послідовними - могилізація і"смєрть за царя".
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11.12.2022 11:27 Відповісти
Апєрація ідьот па плану))
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11.12.2022 11:20 Відповісти
Це якраз той випадок коли варто згадати катюгу жюкова - чим більше їх "могилізують" тим менше нам залишиться" на депортацію. Тож хай спробують знову кидати під українські танки своїх алкобабів...
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11.12.2022 11:23 Відповісти
Це вони так поважають людей донбасса постійно тільки і чути як вони їми пишаюьться що не здалися нам
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11.12.2022 11:26 Відповісти
Их бьют бендеровцьі. А солдатьі НАТО их вообще бьі женили на себе.
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11.12.2022 11:30 Відповісти
А слабо вам влаштувати публічний розстріл тих хто вас публічно мутузить , чмобіки ..? Вам же видають бойову зброю !! Так - в чому справа . ?
Чи ви настільки безхребетні що вважаєте краще вмерти , ніж вчинити хоч найменший спротив кривднику .?
От тому ви й лугандійці , а не українці ..
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11.12.2022 11:30 Відповісти
Скоро кацапи запровадять публічне побиття камінням, - як в Ірані.

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11.12.2022 11:34 Відповісти
Скоро так чинитимуть з кацапами.
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11.12.2022 11:54 Відповісти
Кацапів ***** береже на останню чергу.... деяких.
Хотіли "рюззкій мірь" - їжте не заляпайтесь!
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11.12.2022 11:59 Відповісти
кацапов сразу на 15 лет сажают
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11.12.2022 16:25 Відповісти
Це вже "рюскэ мір" чи ще треба почекати більш "кращого" ?
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11.12.2022 12:08 Відповісти
Параша введи...
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11.12.2022 13:40 Відповісти
Так їм і треба
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11.12.2022 14:49 Відповісти
 
 