На Луганщині окупанти влаштовують публічні побиття тих, хто відмовляється від мобілізації, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській області окупанти публічно б’ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.
Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.
А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.
Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають смс повідомлення абонентам мобільної мережі "лугаком" із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться в повідомленні ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Пипл - это всегда быдло. И всегда обманутое.
А кто собирал митинги за Рашу и выделял для этого ментов с машинами, те все в Киеве.
Проблема в том, что они из нее не выбрались(и скорее всего уже не выберутся никогда, заблудились в потемках).
Падение Союза казалось для россии светом в конце туннеля.
Наконец то свобода.
А получилось по другому, как в старом афоризме - "Иногда за свет в конце туннеля принимают огни встречного паровоза".
Вот этот встречный паровоз альтернативной истории и влупил россию по самому лбу. Построили старашилище хуже Совка.
К чему с детства приучили, с тем и проживешь всю жизнь.
В слові "лугаком" треба поміняти місцями букви "Л" і "Г" - так буде точніше, скрєпніше і про "вялічіє" завжди буде нагадувати.
Чи ви настільки безхребетні що вважаєте краще вмерти , ніж вчинити хоч найменший спротив кривднику .?
От тому ви й лугандійці , а не українці ..
Хотіли "рюззкій мірь" - їжте не заляпайтесь!