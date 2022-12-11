На Луганщині окупанти влаштовують публічні побиття тих, хто відмовляється від мобілізації, - ОВА

У Луганській області окупанти публічно б’ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.

Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.



А от у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.



Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають смс повідомлення абонентам мобільної мережі "лугаком" із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться в повідомленні ОВА.

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