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Минулої доби росіяни 45 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Є загиблі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські військові 45 разів обстріляли територію Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у Telegram-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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А де ж контрбатарейна боротьба? Це ж було очікувано.
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11.12.2022 11:23 Відповісти
 
 