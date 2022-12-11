Минулої доби росіяни 45 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Є загиблі
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Російські військові 45 разів обстріляли територію Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив у Telegram-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
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Garry Grant
показати весь коментар11.12.2022 11:23 Відповісти Мені подобається 0
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