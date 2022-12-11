Минулої доби росіяни 45 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Є загиблі

Російські військові 45 разів обстріляли територію Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у Telegram-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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