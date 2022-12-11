Деокупація Криму може спровокувати Путіна до використання ядерної зброї, - The Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
"Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить", - пише видання.
Утім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося "надуманою фантазією", але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом "зробили це правдоподібним - можливо, небезпечним".
Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що "будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій", потенційно навіть до використання ядерної бомби.
Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсону - який, як обіцяла Москва, залишиться "Росією назавжди" - російські посадовці посилили свою риторику.
Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі "нападу" на Крим, а в російському парламенті почали погрожувати "останнім нищівним ударом".
The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що "Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим".
"Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю", - сказав колишній британський військовий.
Будь ласка, зачекайте...
рабсеяне, вам сейчас, чтобы сохранить гигантские территории и нажитое " непосильным трудом", надо убирать смертельно больного *****, сваливать с территории Украины и прикинуться хорошими для всего Мира. Хоть бы так, потому что искреннего человеческого дружественного отношения от вас в ближайшее поколение трудно ожидать, после вливания в головы отравы враждебных наративов. А иначе будет развал.....
От просто цікаво , що вони про це скажуть . .
А може пора ***** пристрелити,а не страшилки для всього людства писати
Аппетит может быть на бутерброд с икрой, а на тарелочке подадут гуано с тёртым хреном.
панове, прошу всiх подивитись !
уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi
один з рашистських кураторiв вторгнення.
https://youtu.be/GQLT9yU9vYw
манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.
перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв
генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.
Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.
Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…
Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.
Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.
Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.
Це не Крим, тупін пооти не буде
Разубедить их в этом может только практика. Что Украина потихоньку и делает.
Быстрый разгром войск противника? Пожалуйста - Харьковское наступление. ЯО не полетело.
Святой (для путина) крымский мост? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по базам в Крыму? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по глубокому тылу территории РФ? Пожалуйста - ЯО не полетело.
У путлера было уже много формальных поводов для применения ЯО. ЯО не полетело. Продолжаем убеждать наших Западных "помогаторов". Другого пути нет. Капля камень точит.
А причина - это НАЛИЧИЕ такой силы (или оружия) или АБСОЛЮТНАЯ убежденность в безнаказанности этого применения.
И вот как раз такую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ему обещают "помогаторы", театрально изображая "страх" перед ним и его армией ради своего бездействия, а точнее - СОДЕЙСТВИЯ ему в уничтожении украинского народа.
Применяйте "бритву Оккама", постарайтесь найти ПРОСТЕЙШУЮ причину такого поведения "лидеров свободного мира" - и любому человеку с мозгами станет ясно, что этот "страх" просто ХОРОШО ПРОПЛАЧИВАЕТСЯ из бездонных фондов россии, накопленных за десятилетия долларовой Ниагары.
Этих "помогаторов" не нужно ни в чем убеждать или разубеждать, достаточно лишь найти окошко той кассы, через которое плывут баснословные гонорары за "страх, нерешительность, неубежденность, робость" и прочие ДЕТСКИЕ аргументы, оправдывающие ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА похлеще былого мюнхенского сговора..И захлопнуть его, желательно отсекая при этом загребущие ручонки получателей.
Вы же САМИ перечисляете , какие "красные пуйловские линии" пересекли ВСУ - и НИ-ЧЕ-ГО !!!
"Харьковское наступление. ЯО не полетело.
крымский мост? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по базам в Крыму? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по глубокому тылу территории РФ? Пожалуйста - ЯО не полетело."
(С)
SAPIENTI SAT
И позиция "помогаторов" очень прагматична и объяснима. Это нужно понимать и с этим работать.
Как ни крути, а Мордор является крупнейшим поставщиком сырья для всего мира. Вот вы, например, знали, что ВЕСЬ металлургический комплекс Юж.Кореи на 90% зависим от российского сырья? Или, например, что 30% обогащенного урана США получает именно из РФ? И т.д. и т.п.
У Украины есть только один путь - стать условным Израилем ... только намного мощнее. Т.к. угроза от РФ и угроза от арабских стран - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ось до 24 лютого рф поставляла у США половину титана, але якщо копнути глибше, то всі 100% титанової губки, яка вже є 98% титану, рф за безцінь, у тому числі у 2014-2022 роках купувала у України!!! Житомирські та Дніпропетровській ГОКи, а потім п'ять з шести процесів переробки з рудного концентрату до титанової губки на Запоріжському "Титаново-Магнієвому комбінаті" !!!
Цю новину слід подавати так:
Спроба коzлостану застосувати ЯЗ в ході законної, справедливої і неминучої де окупації українського Криму силами ЗСУ може спровокувати США на тотальний роз'єм ЧФ і утилізацію смердючого бункерного щура.
А до того весь кордон з Кримом повинен бути десятикратно замінований й прикритий ППО.
Washington comPost
Francesca **** is The Washington's Post's Russia correspondent. (Франческа ***** - кореспондент The Washington Post у Росії).
а це сама стаття: www_washingtonpost.com/world/2022/12/11/crimea-russia-ukraine-negotiations-war/
Залишається тільки питання - для чого це безглузде "інформаційне сміття" публікувати, в тому числі і на українських сайтах?
Наразі Німеччина один з найбільших і найближчих союзників і друзів України у цій війні.
На зорі нашої Незалежності був шанс закріпити Крим : оголосити АВТОНОМІЮ та повернути кр. татар із вигнання... Натомість іще більше перли туди наглих кацапидлів...Агонія--- це прийняття В. Литвином на ВР У отих зрадницьких Харківських угод по суті злиття Криму...Пам*ятаю . як нас. протестувальників .топтали пуголовки--космонавти /із пащек . яких несло самогонним перегаром.../ Та ось тендітна жіночка--білявка голосно так: -- Хлопці вставайте !!! /потім поцікавився: вона була із Хмельницька / І ми піднялися із бруківки. взялися за руки і змели жабокряччя... Та було запізно : Постанову про оренду Севастополя ВЕРХОВНА ЗРАДА прийняла...Прикро . що сьогодні ЗЕ-влада так сором*язливо замовчує цю ЗРАДУ та її ініціаторів.../останні зачаїлись. як хорьки і вичікують :чи згадають ???/
це месидж поразки і путін його використовує в інформаційній війні, і досить успішно, бо корисні ідіоти на Заході на цей месидж ведуться і не дають достатньо зброї Україні.
путін вже давно веде проксі-війни з Заходом, а Захід вдає що "це десь там далеко і їх не стосується". так проксі-війни і ведуться "за межами" і якщо ти в них не береш участь, то "межи змінюються".
всі ці пересування американських дивізій в Європу - туризм а не реальні протидії.
колись ссср був "лідером прогресивного людства", посередником між Заходом та китаєм, викрадав західні технології і передавав китаю, насамперед ядерну бомбу.
путін хоче повторити таку ситуацію: розпалити ворожнечу між США та китаєм через своїх агентів-ліваків в США, які НАВІТЬ ПІД ЧАС реальної війни в Україні ґелґотять про "загрозу з китаю".
а потім росія, як до неї ссср, буде "партнером китаю", що знайшла порозуміння з ЄС (відкіля теж лунають лівацькі "формули миру") і вуаля, Західна цивілізація розколота, а цивілізація орди об'єднана (індія, іран, китай були підкорени чингізханом, а вєпсо-мокшанія його нащадками).
ПС Украине нужно беречть свои бывшие советские дальнобойные реактивные дроны которые легко переделываются в крылатую ракету Я имею вв иду ТУ 141. Только возможность Украины засыпать Москву ядерным говном-только это является 100% гарантией неприменения ЯО по Украине.
путин так смело пользуется методичкой гитлера,
что у меня создается впечатление,
что он не в курсе, чем там все закончилось.