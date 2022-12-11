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Деокупація Криму може спровокувати Путіна до використання ядерної зброї, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить", - пише видання.

Утім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося "надуманою фантазією", але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом "зробили це правдоподібним - можливо, небезпечним".

Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що "будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій", потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсону - який, як обіцяла Москва, залишиться "Росією назавжди" - російські посадовці посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі "нападу" на Крим, а в російському парламенті почали погрожувати "останнім нищівним ударом".

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що "Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим".

"Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю", - сказав колишній британський військовий.

Читайте також: Якщо Україна може повернути Крим силою, варто підтримати її, - глава Мюнхенської конференції Гойсген

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+68
Манипуляция,опять суки то сайт политико то нюйорк таймс,Крым АННЕКСИРОВАН,это не ПРЕТЕНЗИЯ,и не спорная територия,согласно конституции Украины Крым не может проводить даже референдумы без согласия Киева,это все равно что спросить у Калининграда по вхождению в состав Германии без согласия москвы,как отреагирует кремль ,скажет как люди там скажут так и будет или начнет волать что он аннексирован?или это другое?,Крым ничем не отличаеться от Херсона оба субьекта по "конституции" Мордора это рф,ядерного взрыва не было по Херсону что рф дала "окупировать"нами город,кацапы намного сыккливее и соабее чем преподносит сша, она всё ещё считает второй армии мира судя по боязни не бить не провоцировать
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11.12.2022 11:35
+60
Менше треба панікувати, та боятись ту плешиву ботоксну моль.
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11.12.2022 11:33
+56
Знову повсцикалися.
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11.12.2022 11:31
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********** перед смертью может выдернуть колечко из гранаты, только вот у будущих молодых розовощеким рабсейских властьимущих другие планы. ********** сдохнет в собственных фекалиях и никто чемодан не подставит, а челядь будет делить власть, поцепив всех собак на подохшего кровавого диктатора, ну как всегда было в истории гигантской помойки.
рабсеяне, вам сейчас, чтобы сохранить гигантские территории и нажитое " непосильным трудом", надо убирать смертельно больного *****, сваливать с территории Украины и прикинуться хорошими для всего Мира. Хоть бы так, потому что искреннего человеческого дружественного отношения от вас в ближайшее поколение трудно ожидать, после вливания в головы отравы враждебных наративов. А иначе будет развал.....
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11.12.2022 12:09 Відповісти
И шо пропонуете не повертати бо сша обісрались?якби Куба анексувала Флоріду також боялись би якби мала ядерну зброю,чи сша можуть заявляти про чужі землі,без Крима війна не закінчится а заморозиться до оснащення рф війсками а потім окупує з Крима знову херсонську і всю Україну тоді вона точно вже не пробачить і не буде такою слабкою а нам через рік вже навіть такої кількості збрлї ніхто не дасть,України вже не буде тоді,якщо не буде чим оборонятись,так що це питання існування України і Крим обовьязково має повернутись
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11.12.2022 12:09 Відповісти
Скоріше переляк та ступор Байдена спровокує росію, а не деокупація Криму.
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11.12.2022 12:13 Відповісти
У США все під контрольом -- тільки вони рішаця на ядернии удар -- лупити іх на випередження ше в шахтах ну і підлодки теж топити . Бо як інакше -- або ми або вони .
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11.12.2022 12:15 Відповісти
И что это меняет , честно говоря ,уже как то по хер
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11.12.2022 12:16 Відповісти
Подход совершенно идиотский, сидит дурак с ядерной бонбой, а высоколобые отставные эксперДЫ гадают, когда и как и после чего он может её взорвать. Вместо того, чтобы принять меры и чётко обозначить чтобы даже дурак понял, что ему за это будет.
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11.12.2022 12:21 Відповісти
Да как то насрать что там у ***** сакральное. У него и Киев и Херсон недавно были сакральными территориями. Завтра он скажет что если не сдадите Киев то применю ядерную бимбу. Отдайте тогда Ыну и Китаю южную корею и Тайвань которые они считают сакральными территориями., потому что у них тоже есть ЯО. Если уже на то пошло то у Украины есть ударные беспилотники на 1000км, нужно их снабдить ядерными головками. Чтобы закрыть вопрос о применении рашистами ЯО. А ***** до усрачки боится ответного ЯО по мацквэ. Даже заставит иностранные организации проверить нет ли у Украины хотябы грязной ядерной бомбы которую мы могли бы в случай чего ударить в ответ.
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11.12.2022 12:26 Відповісти
Все угрозы ядерных ударов кремлевского ****** - понты ... путин *****... Крым Украина!Слава ЗСУ!
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11.12.2022 12:30 Відповісти
Вашингтон пост, видно, хорошие бабки у кацапов берёт за эти, периодические высеры. Им *****, ляпнуть можно, что угодно за хорошее лавэ.
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11.12.2022 12:30 Відповісти
Якби американським журналюгам поставити запитання - а ви готові втратити свої території , коли їх захопить агресор і погрожуватиме яз , в разі - якщо ви їх надумаєте звільняти . ??
От просто цікаво , що вони про це скажуть . .
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11.12.2022 12:40 Відповісти
Скажуть "You know, it's a different thing, and we are not concerned about this yet."
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11.12.2022 12:44 Відповісти
По чому він його буде застосовувати ,по наступаючим військам?Це все одно що він буде губами об х.й битися.
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11.12.2022 12:42 Відповісти
Може спровокувати,а може ні.Згадалася цитата з одного фільма :Може так,а може й ні,а може пішов ти!".Кортоше,хлопці,ваш борг перед Україною в зброї вимірюється тим еквівалентом тнт і розмірами тієї матеріальної шкоди що могла завдати наша ядерна зброя,яку ви з доброзичливою посмішкою, нагнув Україну вичавлювали з неї,про якісь там гарантії з вашого боку взагалі не будемо,тому як в нас кажуть,менш п.здьожа-більше справи, повертайте те що винні.
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11.12.2022 12:45 Відповісти
Ну то давайте розкидуватись землями чужих країн, бо ***** з дубинкою ?
А може пора ***** пристрелити,а не страшилки для всього людства писати
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11.12.2022 12:50 Відповісти
А оккупация Крыма УЖЕ спровоцировала новые аппетиты по дальнейшим военным авантюрам. Сегодня это Украина, а завтра Молдова, Эстония, Литва, Латвия, Польша. Вот и думай-те.
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11.12.2022 12:54 Відповісти
Кого ипут чьи-то аппетиты?
Аппетит может быть на бутерброд с икрой, а на тарелочке подадут гуано с тёртым хреном.
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11.12.2022 20:51 Відповісти
Проплаченная кремлем статья в WP
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11.12.2022 12:57 Відповісти
ядерна війна? чи спроби проштовхнути гнилий "договорняк"? у рос-"елітки" діти на Заході, нерухомість, гроші - взагалі все - і цього в них ніхто не чіпаэ.
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11.12.2022 12:58 Відповісти
Якщо не буде деокупації українського Криму , то подібні до куйла окурки .завжди будуть мати бажання до окупації чужих територій.
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11.12.2022 13:02 Відповісти
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11.12.2022 13:03 Відповісти
Арахламідія, як і вся зесрань вміють виробляти лише гівно, бо й самі гівно
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11.12.2022 14:43 Відповісти
З якого дива абхазька мавпа рашист хамія постачатиме Україні зброю? Там у генштабі з розуму зійшли?
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11.12.2022 16:58 Відповісти
Повернись живим закуповує ці шарки
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11.12.2022 21:15 Відповісти
А кіно є яке про Ваш. Піст з цілим Томом Хейнксом ( секретне досьє 2017) де вони такі сміливі, проти Ніксона пішли
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11.12.2022 13:10 Відповісти
.

панове, прошу всiх подивитись !

уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi

один з рашистських кураторiв вторгнення.


https://youtu.be/GQLT9yU9vYw

манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.

перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв

генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.

Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.



Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…

Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.

Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.

Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.
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11.12.2022 13:16 Відповісти
Пропоную провести референдум про передачу Куріл та Сахаліна-Японії.
Це не Крим, тупін пооти не буде
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11.12.2022 13:19 Відповісти
Пуйло, точно, ще живе?
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11.12.2022 13:25 Відповісти
Мы можем долго плеваться ядом на это их "опасение", но дело в том, что они в этом убеждены на 99%.
Разубедить их в этом может только практика. Что Украина потихоньку и делает.
Быстрый разгром войск противника? Пожалуйста - Харьковское наступление. ЯО не полетело.
Святой (для путина) крымский мост? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по базам в Крыму? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по глубокому тылу территории РФ? Пожалуйста - ЯО не полетело.

У путлера было уже много формальных поводов для применения ЯО. ЯО не полетело. Продолжаем убеждать наших Западных "помогаторов". Другого пути нет. Капля камень точит.
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11.12.2022 13:29 Відповісти
Потихеньку молотити нечисть кацапську всюди де тільки вдасться.А Крим вони самі віддадуть
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11.12.2022 14:29 Відповісти
Когда же ВСЕ , наконец, поймут, что пуйлу для применения силы (или оружия) не нужен ПОВОД. Ему нужна только ПРИЧИНА.
А причина - это НАЛИЧИЕ такой силы (или оружия) или АБСОЛЮТНАЯ убежденность в безнаказанности этого применения.
И вот как раз такую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ему обещают "помогаторы", театрально изображая "страх" перед ним и его армией ради своего бездействия, а точнее - СОДЕЙСТВИЯ ему в уничтожении украинского народа.
Применяйте "бритву Оккама", постарайтесь найти ПРОСТЕЙШУЮ причину такого поведения "лидеров свободного мира" - и любому человеку с мозгами станет ясно, что этот "страх" просто ХОРОШО ПРОПЛАЧИВАЕТСЯ из бездонных фондов россии, накопленных за десятилетия долларовой Ниагары.
Этих "помогаторов" не нужно ни в чем убеждать или разубеждать, достаточно лишь найти окошко той кассы, через которое плывут баснословные гонорары за "страх, нерешительность, неубежденность, робость" и прочие ДЕТСКИЕ аргументы, оправдывающие ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА похлеще былого мюнхенского сговора..И захлопнуть его, желательно отсекая при этом загребущие ручонки получателей.

Вы же САМИ перечисляете , какие "красные пуйловские линии" пересекли ВСУ - и НИ-ЧЕ-ГО !!!

"Харьковское наступление. ЯО не полетело.
крымский мост? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по базам в Крыму? Пожалуйста - ЯО не полетело.
Нанесение ударов по глубокому тылу территории РФ? Пожалуйста - ЯО не полетело."
(С)
SAPIENTI SAT
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11.12.2022 14:38 Відповісти
В вашем эмоциональном посту содержаться ответы на ваши же вопросы. АБСОЛЮТНОЙ убежденности путлера в своей безнаказанности нет. Если бы такая убежденность была, то нет никаких сомнений, что ЯО он уже бы применил.
И позиция "помогаторов" очень прагматична и объяснима. Это нужно понимать и с этим работать.
Как ни крути, а Мордор является крупнейшим поставщиком сырья для всего мира. Вот вы, например, знали, что ВЕСЬ металлургический комплекс Юж.Кореи на 90% зависим от российского сырья? Или, например, что 30% обогащенного урана США получает именно из РФ? И т.д. и т.п.
У Украины есть только один путь - стать условным Израилем ... только намного мощнее. Т.к. угроза от РФ и угроза от арабских стран - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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11.12.2022 17:18 Відповісти
А на території рф є уран? А може вони його купують у Казахстані, а раніше ще й у України купували?

Ось до 24 лютого рф поставляла у США половину титана, але якщо копнути глибше, то всі 100% титанової губки, яка вже є 98% титану, рф за безцінь, у тому числі у 2014-2022 роках купувала у України!!! Житомирські та Дніпропетровській ГОКи, а потім п'ять з шести процесів переробки з рудного концентрату до титанової губки на Запоріжському "Титаново-Магнієвому комбінаті" !!!
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11.12.2022 20:21 Відповісти
Сцикливі ліваки не втихомиряться?

Цю новину слід подавати так:

Спроба коzлостану застосувати ЯЗ в ході законної, справедливої і неминучої де окупації українського Криму силами ЗСУ може спровокувати США на тотальний роз'єм ЧФ і утилізацію смердючого бункерного щура.
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11.12.2022 14:53 Відповісти
Блаблабла.
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11.12.2022 13:33 Відповісти
Я такий собі поганий неонацист, але мені Крим пох. Там населення, особливо на березі моря психічно хворе й інфіковане модифікованою хромосомою. Тому воювати на часі за Крим не має сенсу. Зараз головне Запорізька й Херсонська обл. Перекрити воду й електроенергію, всі дороги в Крим, заблокувати кримський перешийок наглухо, ніяких економічних зв'язків, поставок товарів, посилення санкцій і з часом орда в Криму вимре. А те що виживе, приповзе на Чонгар за скибкою хліба, от тоді чи повертати кримських дармоїдів в Україну вирішувати на всеукраїнському референдумі.
А до того весь кордон з Кримом повинен бути десятикратно замінований й прикритий ППО.
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11.12.2022 13:37 Відповісти
Крым - территория Украины. Все остальное - твои личные рефлексии.
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11.12.2022 14:52 Відповісти
Ничего себе! Крым - это Украина и вы вот так предлагаете поступать с Украиной? Надеюсь, что когда вы приползёте за куском хлеба всё равно куда и к кому, то вам его никто не даст! Только изверг и мразь может так относиться с своим землям и людям, которые там живут. Далеко не все крымчане с промытыми мозгами и очень многие поддерживают Украину. Но такие как вы смывает в унитаз их надежды на освобождение от рабства в оккупации и вызывает только чувство ненависти. Стыд и позор вам!
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11.12.2022 15:28 Відповісти
Те крымчане, кто поддерживает Украину, сохранили украинские паспорта. Остальные называются не "крымчане", а "Крымляди". Вот им прямая дорога в Сибирь.
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11.12.2022 20:57 Відповісти
Статья в стиле Медвепутьки!
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11.12.2022 13:38 Відповісти
The Washington Post превратилась в медиапомойку.
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11.12.2022 13:41 Відповісти
Причём, уже ДАВНО.
Washington comPost
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11.12.2022 14:42 Відповісти
The Washington Post - инструмент геополітики. тестування стратегій геополітичного покеру. як жириновський у параші. озвучує месіджі за гарні гроши, до того ж.
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12.12.2022 12:33 Відповісти
Про "авторитетність" такого автора:
Francesca **** is The Washington's Post's Russia correspondent. (Франческа ***** - кореспондент The Washington Post у Росії).
а це сама стаття: www_washingtonpost.com/world/2022/12/11/crimea-russia-ukraine-negotiations-war/
Залишається тільки питання - для чого це безглузде "інформаційне сміття" публікувати, в тому числі і на українських сайтах?
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11.12.2022 13:44 Відповісти
Але, якщо публікувати, то було б зовсім добре, публикувати коротенькі текстові витримки про цих "знатоків" та "експердів", авторів цих "ляпів".
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11.12.2022 13:55 Відповісти
І що тепер? Імперський ресентимент та хотєлкі престарілих диктаторів з ядерною зброєю - мають більшу вагу ніж міжнародне право та міждержавні договори?
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11.12.2022 13:48 Відповісти
Панікери срані.
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11.12.2022 13:54 Відповісти
Коли настане час в деокупації Криму, то будемо розглядати як проблеми (які будуть) вирішити й деокупувати Крим. І деокупуємо.
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11.12.2022 14:03 Відповісти
А зараз треба придумати, як найближчим часом знищити весь чорнорський флот москальні.
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11.12.2022 15:27 Відповісти
и самолеты....
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11.12.2022 18:06 Відповісти
Ну люди сидят десятилетиями в достатке,безопасности,комфорте.Ну дали Украине немного оружия, из старых запасов-чтоб и себя ни в чем не ущемить ну и поделиться с нуждающимися лишним.И то ради того,чтоб.им потенциально не было какого то дискомфорта от путинской орды,если дать ей свободно разгуляться Ну мали что...лучшесдерживать придурков.И так многие страны "пострадали"-энергоносители подорожали, их комфортная жизнь снизилась на 0,02% А тут еще вдруг угроза ядерной войны....От этой мысли только у многих налогоплательщиков может повыситься давление,появиться тревога,ухудшение аппетита.А это-походы к психологам, дополнительные траты,витамины.Нет,лучше пусть украинцы гибнут...пусть теряют территории,лишь бы другим не создать никаких напряжений.
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11.12.2022 14:14 Відповісти
++
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11.12.2022 14:30 Відповісти
+500 !
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11.12.2022 14:43 Відповісти
Это вы о Германии? США предоставляет саму большую помощь в истории Америки. Такими высерами вы только усугубляете положение. Республиканцы и так всеми силами пытаются снизить помощь Украине, а вы своим хамством даёте им этот повод. Они и так кричат по своим каналам, что украинцы хамят вместо "спасибо" и требуют слишком много. Каждый должен делать своё дело, а не уничижать простых людей за рубежом, которые может и не знали, что есть такая страна Украина, а теперь с какой-то стати этой стране нужно помогать да ещё и с падением собственного уровня жизни! И такие вот высказывания, как ваше, не помогают Украине, а мешают ей!
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11.12.2022 15:36 Відповісти
Найбільша «допомога» в історії відбулася в Афганістані. Щодо допомоги від Байдена, то по реальним постачанням зброї США позаду Європи. А проголошені ВАШИМ президентом пакети то фікція. Невже ви не знаєте, що тільки мала частина грошей іде на допомогу? А
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11.12.2022 16:38 Відповісти
Що ви хочете від Німеччини, яка передає Україні найновіше озброєння, навіть те, яке ще не надійшло на озброєння самого Бундесверу, прихистила мільйони українських громадян?
Наразі Німеччина один з найбільших і найближчих союзників і друзів України у цій війні.
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11.12.2022 17:09 Відповісти
Пішла підофільна криса нафіг разом з тими хто його рекламує.
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11.12.2022 14:39 Відповісти
Може спровокувати, а може не спровокувати - вгадати дії божевільного важко... Його й геморой спровокувати може, і старечий маразм, і ще багато чого - чи всі повинні танцювати під дудку тупого виродка і його сраної шобли *********?..
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11.12.2022 14:40 Відповісти
Розбити міст, перекрити воду, кожен божий день кошмарити хаймарсами і безпілотниками, кацапи через місяць самі вчинять жєст сєрой молі
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11.12.2022 14:45 Відповісти
--- В 1967 р. був на виробничій практикі у легендарному-Севастополі / до речі таки взятому приступом 1855р. Британо--французськими військами за сприяння османів.../ Вечеряв в " Общепите ". /готували там мерзенно...--- все було з консервовацій.../ Щоразу ловив на собі погляд старенької Османки. яка із закутку спостерігала. :..а коли я виходив--жадібно накидалася на недоїдки...Вже відїжджаючи. насмілився поговорити з нею .Виявилося: вона була одна вціліла із всієї родини виселенців. яка повернулася із Сибіру. щоб хоч померти на рідній Землі ...А із їдальні було видно її рідний дім. де і народилася Фатіма...а тепер там розкамашували кацапидли...
На зорі нашої Незалежності був шанс закріпити Крим : оголосити АВТОНОМІЮ та повернути кр. татар із вигнання... Натомість іще більше перли туди наглих кацапидлів...Агонія--- це прийняття В. Литвином на ВР У отих зрадницьких Харківських угод по суті злиття Криму...Пам*ятаю . як нас. протестувальників .топтали пуголовки--космонавти /із пащек . яких несло самогонним перегаром.../ Та ось тендітна жіночка--білявка голосно так: -- Хлопці вставайте !!! /потім поцікавився: вона була із Хмельницька / І ми піднялися із бруківки. взялися за руки і змели жабокряччя... Та було запізно : Постанову про оренду Севастополя ВЕРХОВНА ЗРАДА прийняла...Прикро . що сьогодні ЗЕ-влада так сором*язливо замовчує цю ЗРАДУ та її ініціаторів.../останні зачаїлись. як хорьки і вичікують :чи згадають ???/
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11.12.2022 15:11 Відповісти
Кажете запізно? Який ви наївний. Як прийняла, так могла і скасувати, якби ви не зупинились.
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11.12.2022 17:13 Відповісти
даже не стоит об этом упоминать.
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11.12.2022 15:30 Відповісти
Блин,достали до печёнок этой ядеркой,ссыкуны....
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11.12.2022 15:57 Відповісти
опять Макс балуется бредом
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11.12.2022 16:35 Відповісти
Если б в 2008 не зассали и взяли Украину в НАТО - всего этого беспредела не было, а так сявка делает то что ему позволяют
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11.12.2022 16:36 Відповісти
У 2008-му нарід був проти членства в НАТО і обрав потім януковича.
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11.12.2022 18:26 Відповісти
усіх дотичних обробило фсб( шантаж, погрози, підкуп, вбивство) рішення прийняли передбачуване.
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12.12.2022 12:58 Відповісти
У РИА новоси наверное пососедству снимают офис . Ублюдки
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11.12.2022 16:44 Відповісти
Должен разочаровать The Washington Post. Путлер не даст приказа на применение ЯО даже если ударят Томагавками по Москве, потому как он трус и хочет жить.
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11.12.2022 17:03 Відповісти
Путина уберут, его место займет Патрушев или Пригожен, а они без колебаний отдадут приказ.
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11.12.2022 17:26 Відповісти
Лузерська джинса за бабло *****
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11.12.2022 17:04 Відповісти
війна закінчиться тільки після повернення Криму, все інше від лукавого
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11.12.2022 17:51 Відповісти
после того как Крым вернется в Украину, от того русня перестанет ракетами лупить по мирным ?
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11.12.2022 18:01 Відповісти
месидж ліваків примітивно-убогий: "якщо ворог може задіяти ядерну зброю, то воювати з ним ніяк не можна, ні в яку війну, бо без'ядерна війна стане ядерною".

це месидж поразки і путін його використовує в інформаційній війні, і досить успішно, бо корисні ідіоти на Заході на цей месидж ведуться і не дають достатньо зброї Україні.

путін вже давно веде проксі-війни з Заходом, а Захід вдає що "це десь там далеко і їх не стосується". так проксі-війни і ведуться "за межами" і якщо ти в них не береш участь, то "межи змінюються".

всі ці пересування американських дивізій в Європу - туризм а не реальні протидії.

колись ссср був "лідером прогресивного людства", посередником між Заходом та китаєм, викрадав західні технології і передавав китаю, насамперед ядерну бомбу.

путін хоче повторити таку ситуацію: розпалити ворожнечу між США та китаєм через своїх агентів-ліваків в США, які НАВІТЬ ПІД ЧАС реальної війни в Україні ґелґотять про "загрозу з китаю".

а потім росія, як до неї ссср, буде "партнером китаю", що знайшла порозуміння з ЄС (відкіля теж лунають лівацькі "формули миру") і вуаля, Західна цивілізація розколота, а цивілізація орди об'єднана (індія, іран, китай були підкорени чингізханом, а вєпсо-мокшанія його нащадками).
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11.12.2022 17:55 Відповісти
А чому ліваків? Трамп і його шобла ліваки? А Марі Ліпен, а Берлусконі, а Альтернатива для Германії та інші Путін-ферштеєри? Натомість більшість соціал-демократичних та зелених партій в Європі підтримують Україну. Окрім якихось маргінальних лівих партійок і окремих представників Демократів у США, більшість лівого флангу в європейському політикумі виступають проти задобрення Путіна.
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12.12.2022 07:00 Відповісти
Вижу, есть много эмоциональных постов, типа WP - гон*оны, и Крым - вернем. Я думаю, наши будут работать тоньше. Уничтожение моста и блокировка перешейка, плюс постоянные обстрелы севастополя и других важных точек. Кацапы тупо физически не смогут его удержать, поэтому Крым типа "сам вернется".
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11.12.2022 18:16 Відповісти
Сцикунство та боязнь ескалації веде до ще більшої інтенсивності війни без правил, якби трохи раніше та рішучіше всі дружно прищемили кацапам яя то війна вже була б у минулому.
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11.12.2022 18:23 Відповісти
Цілком логічно. Якщо вбивцю назвати злочинцем, та ще заарештувати його, то це може його спровокувати. Краще його нагородити, та ще дати йому зброю. Оце шлях до миру.
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11.12.2022 18:27 Відповісти
Піндоси добряче дріщють ріденьким з переляку. Навіть вже взагалі і не смішно.
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11.12.2022 18:56 Відповісти
Напомню сцыкунам из США что Украина уже много раз бомбила Крым и даже российский аэродром СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ в глубоком тылу Парашки-Енгельс. И никакого ответного ядерного удара не было. А в ответ на ядерный удар Киев спокойно может запустить по Москве реактивный ударный дрон с отработанным ядерным топливом-Москвичам думаю не понравится если от радипации будут сдыхать их детки. Поэтому никакого ядерного удара по Украине не будет а в ответ на деокупацию Крыма-российский быдлонарод вынесеет Путина из Кремля поскольку быдлонароду нужен предводитель который не проигрывает войну. Деокупация Крыма вызовет серьезный внутрироссийский политический кризис-и это очень хорошо!
ПС Украине нужно беречть свои бывшие советские дальнобойные реактивные дроны которые легко переделываются в крылатую ракету Я имею вв иду ТУ 141. Только возможность Украины засыпать Москву ядерным говном-только это является 100% гарантией неприменения ЯО по Украине.
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11.12.2022 19:14 Відповісти
***
путин так смело пользуется методичкой гитлера,
что у меня создается впечатление,
что он не в курсе, чем там все закончилось.
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11.12.2022 19:44 Відповісти
правильно! спочатку треба вбити обнуленого карлика і карлика-алкоголіка, а потім можна заходити безперешкодно в Крим.
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11.12.2022 21:13 Відповісти
Вашингтон пост, иди *****!
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11.12.2022 21:21 Відповісти
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11.12.2022 21:23 Відповісти
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11.12.2022 21:24 Відповісти
Путин и НАТО - чисто бухой гопник и ботаны-очкарики. Гопник с растопыренными пальцами отнимает у ботанов все что хочет, а ботаны говорят: "Не нада, пожалуйста, вы плохо себя ведете". Тут подходит гарный парубок Мыкола, заряжает гопнику в жбан, гопник уползает в родное говно. Мыкола вернул ботанам их барахло и пошел дальше жарить снегирей и распинать пионэров в трусиках. А ботаны стоят, чешут репу: "А что, так можно было?"
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11.12.2022 21:52 Відповісти
***** УЖЕ СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ ПОСМЕШИЩЕМ, ЕГО ПРИКАЗ НЕ ВЫПОЛНЯТ
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11.12.2022 22:32 Відповісти
Знову стара пісня проплачених військових експертів, політиків, писак, як що захід чітко сказав, у разі застосування російської ядерки тамагавки полетять у кремль, чорноморський флот та інші злачні місця. то чи стоїть турбуватися ... якщо вони вирішать це зробити, то всі розмови марні ... але чи всі росіяни хочуть здохнути?
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11.12.2022 22:33 Відповісти
в 14-му путіну де-факто Крим залишили і що? ті всі червоні лінії до дупи, коли мова про москалоту.
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12.12.2022 01:59 Відповісти
Знову ліві в США повсикалися. Побережіть нерви до деокупації Москви.
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12.12.2022 07:10 Відповісти
Суть проста если договор о разоружении, где стороны договора подписывались о защите наших границ и одна из сторон его нарушила, то договор расторгнут, и осудить Украину в возобновлении ядерного боевого оружия никто не может. Подписанный договор расторгнут одним из подписантов и гарантов.
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12.12.2022 08:35 Відповісти
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