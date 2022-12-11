У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 9 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 11.12.2022: