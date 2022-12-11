У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 9 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Як зазначається, станом на 11.12.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.
Топ коментарі
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показати весь коментар11.12.2022 12:04
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показати весь коментар11.12.2022 11:47
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.12.2022 12:44
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У Дніпрі ? Та ну... Мені здається, весь наш ВПК вже покоцаний.