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У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 9 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 11.12.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Нептуни були не на часі. Асфальт важливіший.
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11.12.2022 12:04
+4
Вывод, тире, один - товарищ зхеленскай наживается на войне и подельник у негно ******* тимошонка
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11.12.2022 11:47
+4
Блин, ты ж мою позицию знаешь, мне про асфальт можно не писать, я теюе про него целый талмуд напишу. Дело, сообственно, в другом. Украина делала Нептуны, делала Вильхи, Делала Гром. Где это, ****, все? есть техническая нормативная документация, есть кадры, есть, ****, даже бабло. почему ***** нету гос заказов на впк? значит что? а это ***** значит что старое ***** пог имени байден запретило нам строить ракеты дальней мощности. вот и ответ на твой и мой риторический вопро про ракеты. старое хкуесосище по имени байден, сын которого хантер побиралдся в нашей бурисме, тупо запретил строить ракеты, старый *******
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11.12.2022 12:44
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Год! **** год идет война. С какого передяку *** мы не наклепали теже нептуны и не потопиди чернаморскай флот? Это бы минимизировало хотя бы удары по нам колибрами. *****, неужели то что сделали один раз сложнее чем узять производную от двойного интегралла? А потом товарищь майор со своим "бажаю здоровля" втюхивает тебе повестку. идить у сраку мудачины
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11.12.2022 11:45 Відповісти
Вывод, тире, один - товарищ зхеленскай наживается на войне и подельник у негно ******* тимошонка
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11.12.2022 11:47 Відповісти
Нептуни були не на часі. Асфальт важливіший.
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11.12.2022 12:04 Відповісти
Блин, ты ж мою позицию знаешь, мне про асфальт можно не писать, я теюе про него целый талмуд напишу. Дело, сообственно, в другом. Украина делала Нептуны, делала Вильхи, Делала Гром. Где это, ****, все? есть техническая нормативная документация, есть кадры, есть, ****, даже бабло. почему ***** нету гос заказов на впк? значит что? а это ***** значит что старое ***** пог имени байден запретило нам строить ракеты дальней мощности. вот и ответ на твой и мой риторический вопро про ракеты. старое хкуесосище по имени байден, сын которого хантер побиралдся в нашей бурисме, тупо запретил строить ракеты, старый *******
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11.12.2022 12:44 Відповісти
ага, ледь не забув: оце усе разом із фахівцями та тех.документацією - чом би не розмістити на американських виробництвах? в кого там прутень не стоїть: ув американців чи в зелених дегенератів?
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11.12.2022 13:37 Відповісти
Де на території України можна безпечно робити нептуни і все перечислене ?
У Дніпрі ? Та ну... Мені здається, весь наш ВПК вже покоцаний.
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11.12.2022 14:02 Відповісти
бо если будете строить чтото свое то *** мы вам чтото дадим, а то ***ло вдруг нападет. ****** демократы в рот их всех *****
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11.12.2022 12:46 Відповісти
Найгірше що може трапитися в Україні зараз це вибори на додачу до війни. Тому наші претензії до Зє і його кошерно-кацапської "каманди" занотовуємо по пунктам. По війні будуть відповідати. Вже зафіксовано 36 порушень Конституції. Занотовано сотні випадків зловживань владою "слуг" з метою особистого збагачення і відверто колабораційні діяння спрямовані на шкоду ЗСУ. Найбільше відвертих зрадників України зафіксовано серед "опзж" та "слуг"... Час відповідальності наближається і заробити "помилування" корумпованим держслужбовцям стає з кожним днем важче. Про "індульгенцію" за Перемогу навіть мови бути не може - занадто багато людей загинуло...
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11.12.2022 12:11 Відповісти
по-перше, це треба диференціювати чотирекратний інтеграл; по-друге, ходить про узагальнену похідну, по-третє, Ви спитали в кого? невже в зелених дегенератів?
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11.12.2022 13:34 Відповісти
після супер реакціїї на прильоти у Польщі та Молдові ці недоумки можуть і з середиземного моря хєронуть
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11.12.2022 12:14 Відповісти
Водивиться на мапу. Так отож. Проліт КРМБ НАД КРАЇНАМИ нато.... то пипець. ТАМ НЕМА НЕЙТРАЛЬНИ ВОД, ЩОБ ВОНО ДОЛЕТІЛО.
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11.12.2022 13:29 Відповісти
в Чорному морі й гуму надувну теж порахували?
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11.12.2022 13:31 Відповісти
 
 