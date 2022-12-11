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Електропостачання Херсону відновлено після знеструмлення через обстріл: 90% міста та прилеглих населених пунктів уже зі світлом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,електроенергія,електрика,світло

У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів.

"Дякуємо енергетикам за роботу!" - зазначає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Херсона знеструмлена через ворожі обстріли, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Надоть еще в Херсоне дороги новые проложить. Не благодарите за совет
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11.12.2022 11:50 Відповісти
Надо почаще русне докладывать что все починили - - они как раз новый обстрел готовят
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11.12.2022 12:03 Відповісти
Кто-то высказал мнение, что удары кацапов по энергосистеме Украины проработаны профессиональными энергетиками. Не удивлюсь, если окажется, что эти энергетики из ДТЭК. Во всяком случае, перетрясти их там нужно обязательно.
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11.12.2022 12:14 Відповісти
Якщо НАТО наш ТАТО,то тоді в Кожну ХАТУ✊💪
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱🇺🇦🇬🇧🇨🇦🇱🇷🇦🇮🇦🇺🇺🇦🔱🔱🔱
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11.12.2022 12:19 Відповісти
Одесити,вчіться у Херсона,як треба працювати....
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11.12.2022 14:37 Відповісти
 
 