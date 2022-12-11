Електропостачання Херсону відновлено після знеструмлення через обстріл: 90% міста та прилеглих населених пунктів уже зі світлом

У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів.

"Дякуємо енергетикам за роботу!" - зазначає очільник регіону.

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