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МЗС запускає інформкампанію для привернення уваги світу до українців у полоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,викрадення

Міністерство закордонних справ України анонсувало інформаційну кампанію "Captured", щоб привернути увагу світу до долі військових і цивільних українців у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це у зовнішньодипломатичному відомстві оголосили до дня прав людини.

Кампанія буде спрямована на закордонну аудиторію - активне громадянське суспільство й уряди, та передбачає створення онлайн-платформи з історіями полонених та інформацією про порушення Росією фундаментальних норм і принципів міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Над проєктом спільно працюють правозахисні активісти, серед яких Центр громадянських свобод - цьогорічний лауреат Нобелівської премії миру, МЗС і родини людей, які опинились у полоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію та створити трибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС

Автор: Наталя Джума
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Тю, а полгода назад все зебилы, как потерпевшие орали, что нужно молчать.
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11.12.2022 12:20 Відповісти
 
 