Косово найближчими днями подасть офіційну заявку на вступ до ЄС. Вступити розраховують у 2030-му

Найближчими днями Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу, щоб продемонструвати європейським столицям серйозність намірів уряду країни проводити реформи й наближатись до критеріїв відповідності ЄС.

Про це в інтерв’ю Politico заявив перший віцепрем’єр-міністр Косово, відповідальний за європейську інтеграцію, Беснік Біслімі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію (у відносинах із ЄС. - Ред.)", - сказав Біслімі, зауваживши, що "без Західних Балкан Євросоюз ніколи не буде завершеним проєктом".

За його розрахунками, Косово може бути готовим до вступу в ЄС у 2030 році, оскільки підготовка до набуття членства є тривалим процесом.

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На переконання Біслімі, його країна зможе реалізувати необхідні для відповідності критеріям ЄС економічну, судову й інші реформи, а однією з переваг Косова є його молодь, у якої "найбільше ентузіазму з приводу приєднання до Євросоюзу".

Біслімі не вважає перешкодою те, що п’ять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія) не визнають незалежність Косова.

"Оскільки набуття членства є довготривалим процесом, ми вважаємо, що до того часу ми владнаємо всі суперечливі питання, які заважають цим країнам визнати Косово, і закриємо це питання", - сказав він.

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Віцепрем’єр також висловив сподівання на часткову нормалізацію відносин Приштини з Белградом на основі останніх ініціатив Брюсселя, оскільки це сприятиме руху Косова до ЄС.

"Сподіваємося дуже скоро розпочати цей важливий та інтенсивний процес проміжної нормалізації. Назвемо це основним договором, який може вирішити більшість суперечок між Косовим та Сербією, але не обов’язково означатиме повну нормалізацію", - зазначив Біслімі.