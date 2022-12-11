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Новини За кордоном
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Косово (84) членство в ЄС (925) Євросоюз (6990)

Косово найближчими днями подасть офіційну заявку на вступ до ЄС. Вступити розраховують у 2030-му

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

косово

Найближчими днями Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу, щоб продемонструвати європейським столицям серйозність намірів уряду країни проводити реформи й наближатись до критеріїв відповідності ЄС.

Про це в інтерв’ю Politico заявив перший віцепрем’єр-міністр Косово, відповідальний за європейську інтеграцію, Беснік Біслімі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію (у відносинах із ЄС. - Ред.)", - сказав Біслімі, зауваживши, що "без Західних Балкан Євросоюз ніколи не буде завершеним проєктом".

За його розрахунками, Косово може бути готовим до вступу в ЄС у 2030 році, оскільки підготовка до набуття членства є тривалим процесом.

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На переконання Біслімі, його країна зможе реалізувати необхідні для відповідності критеріям ЄС економічну, судову й інші реформи, а однією з переваг Косова є його молодь, у якої "найбільше ентузіазму з приводу приєднання до Євросоюзу".

Біслімі не вважає перешкодою те, що п’ять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія) не визнають незалежність Косова.

"Оскільки набуття членства є довготривалим процесом, ми вважаємо, що до того часу ми владнаємо всі суперечливі питання, які заважають цим країнам визнати Косово, і закриємо це питання", - сказав він.

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Віцепрем’єр також висловив сподівання на часткову нормалізацію відносин Приштини з Белградом на основі останніх ініціатив Брюсселя, оскільки це сприятиме руху Косова до ЄС.

"Сподіваємося дуже скоро розпочати цей важливий та інтенсивний процес проміжної нормалізації. Назвемо це основним договором, який може вирішити більшість суперечок між Косовим та Сербією, але не обов’язково означатиме повну нормалізацію", - зазначив Біслімі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
всраное касава возьмут в ес. а нам хер. демократия в силе. ******* *****
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11.12.2022 12:21
+3
і тут пуйло пабєділ
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11.12.2022 12:20
+2
может нам трансгендеров не хватает то нас и не бирут, а ну ка мужики оденем колготки в сеточку?
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11.12.2022 12:22
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і тут пуйло пабєділ
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11.12.2022 12:20 Відповісти
Косово - Сербия. Как минимум политика Украины.
Посмотрите действия властей по этому поводу.
Это же прямое отторжение территорий соседнего государства.

Или уже мнение изменилось ?
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11.12.2022 13:23 Відповісти
ЩИТО 0_o
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11.12.2022 14:15 Відповісти
не туда залез, иди домой в расею
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11.12.2022 16:09 Відповісти
всраное касава возьмут в ес. а нам хер. демократия в силе. ******* *****
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11.12.2022 12:21 Відповісти
Я от теж подумав якщо всрате Косово візьмуть до 2030, то коли ж Україну?... У 2300? Чи у 3200?
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11.12.2022 15:28 Відповісти
может нам трансгендеров не хватает то нас и не бирут, а ну ка мужики оденем колготки в сеточку?
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11.12.2022 12:22 Відповісти
Сами себе и ответили картинкой
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11.12.2022 12:38 Відповісти
так отож
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11.12.2022 12:39 Відповісти
а невже ж Косово ще не в НАТО? )))
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11.12.2022 13:29 Відповісти
Є велика надія що до цього часу вони будуть потребувати сховали України
Я оптиміст
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11.12.2022 14:02 Відповісти
А Україна вже подала офіційну заяву про вступ до ЕС ?
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11.12.2022 16:15 Відповісти
‼️‼️‼️Косово найближчими днями подасть офіційну заявку на вступ до ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3386294

Може ЗАЯВУ ???
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11.12.2022 16:16 Відповісти
"Заявка", в даному випадку - правильніше Подається цей документ "колегіальному органу ЄС , який лише визначає, чи відповідає держава-заявниця вимогам ЄС А рішення (згоду чи незгоду) виносить кожен член ЄС окремо
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11.12.2022 16:34 Відповісти
Заява до поліції ? до прокурора ? До силових органів ? До преси ?
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11.12.2022 16:39 Відповісти
"Заява" подається особі чи органу, що наділені повноваженнями розглядать те чи інше питання Рада ЄС не наділена владними повноваженнями приймать рішення щодо прийняття в члени ЄС Це - прерогатива саме "членів ЄС"
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11.12.2022 16:43 Відповісти
А заява до преси ?
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11.12.2022 16:45 Відповісти
"Заява до преси" - інформування "Заявка" - запит
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11.12.2022 16:46 Відповісти
Ясно
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11.12.2022 16:49 Відповісти
 
 