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У Білорусі почали збирати кошти на амуніцію російським військовим, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,білорусь

На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито тим білоруським військовим", - йдеться в повідомленні. 

Збором коштів займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створений в 1995 році. До основних цілей діяльності організації відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території других держав.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+28
Сразу видно что у ***** все идет па плану. Уже с протянутой рукой по нищих пошел собирать дань для своей Орды
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11.12.2022 12:48
+27
Недонація.
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11.12.2022 12:44
+19
скоро вже задниці овцелюбам підставляти за списком будуть?
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11.12.2022 12:44
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Норм, то ж бєлдрузякі України, бл....
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11.12.2022 12:41 Відповісти
Та то вони на пакети зкидаються, а кажуть амуніція.
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11.12.2022 14:25 Відповісти
Недонація.
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11.12.2022 12:44 Відповісти
.Когда 73% выбрали себе того кто Украину продажной порноактрисой назвал многие об этом подумали даже.
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11.12.2022 13:36 Відповісти
73% завідивалі бєларуссам.
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11.12.2022 14:19 Відповісти
Да...таки есть...помню как писали «бей этих цветочников в носочках...не понимаете своего счастья»...и хоть луку в Беларцси называют Саша 3% ....может процентов 10-20 в реальности ещё осталось любителей халявного газа и нефти.Особенн чинуши у которых как говорил Топорков обратной дороги нет.
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11.12.2022 14:45 Відповісти
На примере происходящего в Украине, посчитайте скольбы дней продержалась в роли президента жена Тихановского. И как выглядело бы её смещение спецназом ГРУ с дальнейшим уничтожением протестующих.
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11.12.2022 16:28 Відповісти
Меньше чем в Казахстане даже....пять минут ходьбы.Так Тихановскую как и «остальных кандидатов» запустили именно с этой целью.....напречь луку...потом помочь разрулить... ну и прибить ....ни ОДНОГО пробеларуского кандидата близко не было....всех здравых упаковали давно.А достойных в Беларуси хватает.Но самый достойный пока Статкевич страдавшей и крытые и мытые за плечами.....дай Бог доживет не забудет злее будет.Но после того как променяли Пороха-Боинга на ровер-трехколёсный....уже ничего ив Беларуси не удивит.
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11.12.2022 17:10 Відповісти
по каким делам вы оцениваете Статкевича как достойного кандидата ?
Тихановский много лет жил в Москве занимался видеомонатжом, топил за Крымнаш, куда и ездил на слёты РПЦ-ФСБ. Потом вдруг приезжает в РБ и на непонятно какие деньги начинает компанию "Страна для жизни" результаты которой беларусы сейчас пожинают. И как только проект раскручивается, туда подключается Статкевич в роли куратора и пихает Тихановского в кандидаты, после его ареста, в рамках того же проекта запихивают в кандидаты его жену. Остальные ведущие кандидтаы пророссийский банкир Бабарiка, его штабная Колесникова топившая за Путина, старший офицер КГБ Цепкало с женой.
Можно конечно предположить, что все эти товарищи перебежали на сторону глобалистов. Но. В сети есть ролик где на слёте штаба Тихановская насмехается над беларусами, мол пришли на штурм исполкома с фонариками "Что они вообще могут сделать?" спрашивает она.
Но беларусы ведь то же не идиоты. Сколько глобалисты прислали оружия в Беларусь 0? Обучали ли отряды сопротивления ? нет. Выдели ли миллиарды на революцию ? с десяток миллионов заслали через Ходорковского на разогрев и всё. То есть Статкевич точно такой же "кандидат" как и остальные. Да вы правы, и РФ и глобалисты просто хотели пошатать режим Лукашенко.
Так вот вернёмся к Статкевичу. Сколько бы продержалась Украина с 24 февраля если бы не большие запасы нового заподного оружия типа Джавелинов и Стингеров ? Если бы все эти колонны рвавшиеся в города Украины не были бы сожжены на марши, а эскадрильи ударных вертолётов не были бы сбиты на подлёте ? Без западной аммуниции, десятков миллиардов долларов, без еды, одежды, генераторов и т.п. поставок с Запада ? Месяц? Два?
А сколько продержался бы режим Статкевича-Тихановских вообще без этой помощи и без оружия? Так вот если бы режим Лукашеко бы сброшен, Украина получила бы ещё один полноценный фронт с русскими от Бреста до Чернигов. Это то на что Лукашенко из чувства самосохранения отказался пойти. Это пример меньшего зла для беларусов в конкретной геополитической ситуации.
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11.12.2022 17:35 Відповісти
Обычно на форумах либо спор либо лайк.А в этот раз я выражу Вам уважение и Дзякуй...за то что наши позиции не расходятся...от слова ВООБЩЕ....как сам думаю и написал.И даже за Статкевича поддержавшего Тихановских возникали те же вопросы....списывал на безысходность от альтернативы кандидатов.Хотя если сменой власти и надеждой амнистии руководствовался...по примеру Тимошенко в 2014...тоже не совсем.Но это все просто догадки. На днях после премии возникла ещё фигура Алеся Беляцкого.И да....при тихановской без сомнения уже бы А сколько достойных кандидатов из Беларуси сейчас воюет за будущее Украины....и Беларуси.Но надо понимать и другое....пока не развалится восточный сосед....счастья не увидеть ни Украине ни Беларуси...только Слава татарстанам,Ичкерии......поможет всем и сразу.Не до соседа когда свая хата горит.И да...лукашенко просто обязан пережить путина.Удачи
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11.12.2022 18:18 Відповісти
Спасибо за респект, я сам родом из Минска и ситуация в РБ мне близка и понятна. Беляцкому конечно респект за идейность, но это и понятно, он фигура из партии Пазняка, а Пазняк это носитель беларуской идеи. Беляцкий ещё и экс вице-президент Федерации прав человека.
Но Беляцкий не политик, скорее идеалист-миссионер, при всё уважении к нему.
Real politics это для жёстких, выносливых, рассчётливых и часто беспринципных бойцов, как он сам сказал: "Однако я признаю, что добро и истина должны уметь защищать себя."
Думаю ему надо пожелать крепкого духа и здоровья .
И вам удачи.
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11.12.2022 18:35 Відповісти
Говориш, белорусы не идиоты? Зачем тогда цветочки омону дарили, когда тот их 3,14здил!? Ты украинцев на Майдане видел!? С американскими джавелинами и стингерами? Да! США и другие страны (кроме ущербных) помогают оружием. Потому, что украинцы НАЦИЯ, не струсившая защищать свою страну и независимость от орков, вторгшихся с Белорусии в том числе. Так что, не равняй йух с пальцем, тролль.
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12.12.2022 14:08 Відповісти
Акцию с цветами проводила группа соросят, и она естественно было оплачиваемая тем или иным образом.
На майдане было множество украинцев по обе стороны баррикад и были не украинцы по обе строны баррикад. Украинцы защищают свою страну с оружием потому, что у них есть оружие, но одновременно в РФ, среди как вы называете орков проживает 10-20 миллионов украинцев, многие из которых с оружием напали на Украину.
Тролля ты в зеркале увидишь.
Несмотря на то, что я поддерживаю идею волеизявления народа, в том числе и на Майдане, не надо мне впаривать, что мол Майдан был целиком стихийным народным вооружённым флэшмобом.

"После встречи с Виктором Януковичем министр сделал довольно резкое заявление. "У нас нет времени для блефа", - сказал Радослав Сикорский журналистам. Последний срок - это 18 ноября (2013 года)", - добавил он."

"Второе откровение инсайдера" 2008год:
"Украина будет разделена на 2 независимых государства. Харьков станет столицей. Сейчас в украине проводится ряд мероприятий по фильтрации населения, молодеж заставляют учить украинский язык, тем самым закрывают ей путь в русскоязычный сектор.


разделение Украины, Каким образом?
Нет, организовать очередную революцию намного проще и рентабельнее."
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12.12.2022 19:59 Відповісти
Не 73, а 43. Не треба брехати.
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11.12.2022 14:28 Відповісти
скоро вже задниці овцелюбам підставляти за списком будуть?
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11.12.2022 12:44 Відповісти
белые носки и белые тапочки? ))
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11.12.2022 12:44 Відповісти
Він - Головнокомандувач, він дав наказ, ще питання є? Якщо не здьобне - нахріна було лізти в президенти? Які його заслуги крім відосіків і "я не втік"? Перед тим розісрався і з США, і з НАТО, і з ЄС - стратег задрипаний... Натомість встиг скоротити фінансування ЗСУ, згорнути ракетні програми і розмінувати Чонгар - чудовий хлопчина, чи не так??? Фактично, багато в чому спровокував напад цей сраний "миротворець", який "закінчив війну в своїй тупій голові" і "бачив мир у вічку пукіна". Добре, що це нещастя хоч НЕ ЗАВАЖАЄ ЗСУ!!!
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11.12.2022 14:57 Відповісти
не вподобляйся тому гебнявому чмоні під проксі.
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11.12.2022 15:00 Відповісти
Ви можете заперечити хоч одну з наведених тез? Із задоволенням вислухаю. Більшість зробила помилку у 2019, величезну помилку, але навіть зараз це не хоче визнати.
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11.12.2022 15:19 Відповісти
до речі,ходять чутки,що ЗЕ та його квартал....хочуть змістити Залужного,повісивши на нього здачу Півдня і розмінування Чонгару,а так Ви про Членограйчика все вірно написали
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11.12.2022 17:11 Відповісти
..а що не так сказано? Може Ви спростуєте ?
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11.12.2022 15:21 Відповісти
Зносьте льон в воєнкомати ,як стане холодно підпалюйте і грійтесь.Це саме краще що ви зможете зробити для здоров'я,життя своїх" вітязей і їхній сімей,дітей.
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11.12.2022 12:46 Відповісти
Краще "бавовну" )))
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11.12.2022 15:23 Відповісти
Після нашої перемоги вони будуть нам доказувати що вони збирали гроші на ЗСУ.
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11.12.2022 12:47 Відповісти
Сразу видно что у ***** все идет па плану. Уже с протянутой рукой по нищих пошел собирать дань для своей Орды
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11.12.2022 12:48 Відповісти
«Начну с анекдота.

Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...

- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.

А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.

В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...

- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?

- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.

- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!

Это я к чему веду...

Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?

Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...

Вам было плохо?

Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...

Ради чего? В чем великий замысел?

Кто вам, дуракам, пить мешал?"

Ян Валетов.

Писатель, блоггер, бизнесмен.
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11.12.2022 13:41 Відповісти
Ето все равно что спросить алкаша который выпил в одно рыло бутылку водки хорошо ли ему. Он скажет хорошо и потребует еще и будет пить пока не начнет блевать и подыхать. Или почему на рашке есть поговорка *что за свадьба да без драки*. Дикий народ, не может остановиться когда ему хорошо. Поетому дикари должны быть в кандалах и стоять в стойле. Не нужно дикарей ублажать и давать все что они хотят потому что им станет мало. И зря США еще недавно советский союз подкармливало ножками буша. А сейчас подкармливает Сирию, Иран и Африку.
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11.12.2022 13:49 Відповісти
..а у яких ще країн національним героєм казок може бути персонаж накшталт **Івана-дурака**? Яка країна.... такі і герої!!
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11.12.2022 15:25 Відповісти
) А що вже собача шерсть закінчилась?
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11.12.2022 12:48 Відповісти
Ті хто має сумніви що Білорусь не нападу - ВЖЕ ЧІТКО ВИДНО що БІЛОРУСЬ ГОТУЄТЬСЯ
24 лютого з території Білорусі також заходили в напрямку Києва.
І таке може повторитися -тож треба відкинути всі сумніви
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11.12.2022 12:49 Відповісти
Лучше бы гробики клепали для второй армии мира.
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11.12.2022 12:49 Відповісти
Зрадники і юблюдки.
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11.12.2022 12:51 Відповісти
Пусть их картоплянные братья оркам пластиковые пакеты вышлют.
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11.12.2022 12:56 Відповісти
От недарма Гамлет їх ненавидів. Подерв'янський все таки провидець, хоча й не признається.
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11.12.2022 13:01 Відповісти
Нас у школі вчили, що русскій від слова русий, тобто білявий. Білобіляві виходить.
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11.12.2022 13:08 Відповісти
потреби "Об'єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". - полк Калиновського теж підходить.
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11.12.2022 13:09 Відповісти
Вот это и называется страна-спонсор терроризма
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11.12.2022 13:09 Відповісти
Треба превентивно бомбити їх банківську систему.

Саме ж це росія планує робити коли закінчить з енергетикою?

Так де ж наша принаймні симетрична відповідь на це? Я вже не кажу за асиметричну яка має бути на порядок сильнішою та включати навіть ті напрямки до яких ворог не додумався.
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11.12.2022 13:16 Відповісти
коли знов почуємо меканя тих кацапських кріпавів що анє ва внтряньой акупації і їм дуж тєжко було у 20 році
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11.12.2022 13:34 Відповісти
«Кто не хочет кормить свою армию, кормит чужую»..
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11.12.2022 13:38 Відповісти
В случае с ************, нужно говорить так, - когда не хочели кормить свою армию что бы быть свободными и голосовали 26 лет подряд за луку, - сосут у кацапов, чем и кормятся.
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11.12.2022 14:33 Відповісти
Скот, ты, что, у кацапов недососал? Ну, тогда сосо тут.
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12.12.2022 07:04 Відповісти
Белокацапы холопы кацапов.
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11.12.2022 13:48 Відповісти
У України немає "брацкіх наротов" на півночі та сході. Є тільки на заході.
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11.12.2022 14:04 Відповісти
Суть правильна, але Литва, Естонія та Латвія також на півночі від нас.
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11.12.2022 15:07 Відповісти
На північному зазоді Балтія.
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11.12.2022 16:24 Відповісти
Безропотные скоты со скотного двора с вывеской "Белоруссия" покорно и по разнарядке сдают свои денежки в пользу своих мясников-хозяев.
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11.12.2022 14:30 Відповісти
Гандоны
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11.12.2022 14:42 Відповісти
Как-то на форуме увидела комментарий из Украины: как хорошо, что у нас только два "братских" народа. Лучше не скажешь!
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11.12.2022 15:05 Відповісти
От звідки таке жалюгідне та вбоге утворення з'явилося між гордими Литвою, Латвією, Польщею та Україною???
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11.12.2022 15:08 Відповісти
Якщо бульбашам скажуть, що свинособакам самотньо - вони радо привезуть їм своїх дружин та доньок, аби лиш догодити "саюзнічкам" (а за потреби і власний зад підставлять). Рабами народилися - рабами і повиздихають.
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11.12.2022 15:23 Відповісти
Саме так!!! Є у мене пара двоюрідних "родичів". Нородилися в Україні. Доля занесла в Білорусь. Динозаври кончені!!!! Просто - homo erectus.
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11.12.2022 19:41 Відповісти
Интересно , а девок, своих белорусы, дадут для фронтовых барделей. ????
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11.12.2022 15:58 Відповісти
Пришли пьяные кадыровцы в дом к беларусам Прихватили кодлом бяларуску и «халапудрят» Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!

Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
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11.12.2022 16:30 Відповісти
Будуть видавати, але тільки тим,хто прийде босим. .....ну, щоб бруківку не вимазувати
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11.12.2022 19:37 Відповісти
Як це не очевидно, але поки Лукашенко показує звідки на Білорус готувалася/готується наступ, він свої війська на війну не пошле. Бо це саме та "причина", щоб не посилати війська. Інша справа, що в білоруській армії є дуже сильні охочі повоювати на боці московитів. Бабки.
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11.12.2022 18:29 Відповісти
Щоб ви всі здохли, бульбаші їбані!!! Безхребетні двоногі! Глисти! Вся ваша говняна бєларусь, це парк юрського періоду!!!!!!
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11.12.2022 19:36 Відповісти
 
 