У Білорусі почали збирати кошти на амуніцію російським військовим, - Центр національного спротиву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито тим білоруським військовим", - йдеться в повідомленні.
Збором коштів займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створений в 1995 році. До основних цілей діяльності організації відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території других держав.
Будь ласка, зачекайте...
Тихановский много лет жил в Москве занимался видеомонатжом, топил за Крымнаш, куда и ездил на слёты РПЦ-ФСБ. Потом вдруг приезжает в РБ и на непонятно какие деньги начинает компанию "Страна для жизни" результаты которой беларусы сейчас пожинают. И как только проект раскручивается, туда подключается Статкевич в роли куратора и пихает Тихановского в кандидаты, после его ареста, в рамках того же проекта запихивают в кандидаты его жену. Остальные ведущие кандидтаы пророссийский банкир Бабарiка, его штабная Колесникова топившая за Путина, старший офицер КГБ Цепкало с женой.
Можно конечно предположить, что все эти товарищи перебежали на сторону глобалистов. Но. В сети есть ролик где на слёте штаба Тихановская насмехается над беларусами, мол пришли на штурм исполкома с фонариками "Что они вообще могут сделать?" спрашивает она.
Но беларусы ведь то же не идиоты. Сколько глобалисты прислали оружия в Беларусь 0? Обучали ли отряды сопротивления ? нет. Выдели ли миллиарды на революцию ? с десяток миллионов заслали через Ходорковского на разогрев и всё. То есть Статкевич точно такой же "кандидат" как и остальные. Да вы правы, и РФ и глобалисты просто хотели пошатать режим Лукашенко.
Так вот вернёмся к Статкевичу. Сколько бы продержалась Украина с 24 февраля если бы не большие запасы нового заподного оружия типа Джавелинов и Стингеров ? Если бы все эти колонны рвавшиеся в города Украины не были бы сожжены на марши, а эскадрильи ударных вертолётов не были бы сбиты на подлёте ? Без западной аммуниции, десятков миллиардов долларов, без еды, одежды, генераторов и т.п. поставок с Запада ? Месяц? Два?
А сколько продержался бы режим Статкевича-Тихановских вообще без этой помощи и без оружия? Так вот если бы режим Лукашеко бы сброшен, Украина получила бы ещё один полноценный фронт с русскими от Бреста до Чернигов. Это то на что Лукашенко из чувства самосохранения отказался пойти. Это пример меньшего зла для беларусов в конкретной геополитической ситуации.
Но Беляцкий не политик, скорее идеалист-миссионер, при всё уважении к нему.
Real politics это для жёстких, выносливых, рассчётливых и часто беспринципных бойцов, как он сам сказал: "Однако я признаю, что добро и истина должны уметь защищать себя."
Думаю ему надо пожелать крепкого духа и здоровья .
И вам удачи.
На майдане было множество украинцев по обе стороны баррикад и были не украинцы по обе строны баррикад. Украинцы защищают свою страну с оружием потому, что у них есть оружие, но одновременно в РФ, среди как вы называете орков проживает 10-20 миллионов украинцев, многие из которых с оружием напали на Украину.
Тролля ты в зеркале увидишь.
Несмотря на то, что я поддерживаю идею волеизявления народа, в том числе и на Майдане, не надо мне впаривать, что мол Майдан был целиком стихийным народным вооружённым флэшмобом.
"После встречи с Виктором Януковичем министр сделал довольно резкое заявление. "У нас нет времени для блефа", - сказал Радослав Сикорский журналистам. Последний срок - это 18 ноября (2013 года)", - добавил он."
"Второе откровение инсайдера" 2008год:
"Украина будет разделена на 2 независимых государства. Харьков станет столицей. Сейчас в украине проводится ряд мероприятий по фильтрации населения, молодеж заставляют учить украинский язык, тем самым закрывают ей путь в русскоязычный сектор.
разделение Украины, Каким образом?
Нет, организовать очередную революцию намного проще и рентабельнее."
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!
Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел?
Кто вам, дуракам, пить мешал?"
Ян Валетов.
Писатель, блоггер, бизнесмен.
24 лютого з території Білорусі також заходили в напрямку Києва.
І таке може повторитися -тож треба відкинути всі сумніви
Саме ж це росія планує робити коли закінчить з енергетикою?
Так де ж наша принаймні симетрична відповідь на це? Я вже не кажу за асиметричну яка має бути на порядок сильнішою та включати навіть ті напрямки до яких ворог не додумався.
- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?