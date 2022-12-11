У Білорусі почали збирати кошти на амуніцію російським військовим, - Центр національного спротиву

На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито тим білоруським військовим", - йдеться в повідомленні.

Збором коштів займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створений в 1995 році. До основних цілей діяльності організації відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території других держав.

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