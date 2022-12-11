Сніг ускладнює розмінування Харківщини: через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику

Погодні умови, зокрема сніг, ускладнюють розмінування у Харківській області.

Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, передає Цензор.НЕТ із повідомленням на Еспресо.

"Проблемою "номер один" після опалювального сезону на Харківщині є розмінування. Зокрема, сніг, який є, уповільнює цю роботу - через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику, яку активно використовували росіяни", - сказав він.

Зокрема, за його словами, жителі Харківської області продовжують потерпати від обстрілів росіян. Додається, що за добу з різних видів зброї росіяни атакували громади Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

"Протягом поточного тижня ми оголосили добровільну евакуацію у підготовлені помешкання у Харкові, а також у сусідні області, включно з Полтавською", - зауважив Семенуха.

Він підкреслив, що попри нещодавнє накопичення військ біля Куп'янська, загрози населеному пункту немає.

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