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Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран,камікадзе

Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - сказав Ігнат.

Те що росіяни кілька тижнів не атакували Україну дронами-камікадзе, скоріш за все, пов'язане з браком безпілотників. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наша авіація вже завдала понад 3800 ударів по позиціях ворога, техніці та складах боєприпасів, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Ну значит туда и должна прилететь ответка в краснодарский край. Кацап как истинный раб должен чуствовать плеть хозяина чтобы определять для себя границы куда можно сунуть свое рыло а куда нет и где нужно остановиться. Потому что словами кацапы не понимают.
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11.12.2022 14:04
+9
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11.12.2022 14:07
+3
Считать сколько у РФ осталось ракет или дронов - это удел бабушек на лавочке у подъезда.
Намного больше интересует почему из 15 мопедов, которые сбиваются стрелковым, сбито только 10. И эти 5 прилетевших полностью вырубили электрику во всей Одесской области.
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11.12.2022 14:28
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Ну значит туда и должна прилететь ответка в краснодарский край. Кацап как истинный раб должен чуствовать плеть хозяина чтобы определять для себя границы куда можно сунуть свое рыло а куда нет и где нужно остановиться. Потому что словами кацапы не понимают.
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11.12.2022 14:04 Відповісти
Не чем давать ответку это же очевидно. Пацифизм за все 30 лет сильно въелся в головы украинцев, руками полезных идиотов и агентов кремля. Нужно наконец-то всем понять, что на нашу земельку враг положил глаз. И деньги правильно распределять, в первую очередь на реальную защиту (оружие, дроны в достаточных масштабах...), а уже потом (если останется) на все остальное. Потому что если не будет защиты, то все остальное пойдет прахом. А волать и плакать не поможет.
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11.12.2022 15:06 Відповісти
"У России нет границ"
*****
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11.12.2022 15:35 Відповісти
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11.12.2022 14:07 Відповісти
А почему обезьяна по кличке АГРОХИМИЯ до сих пор не ЛИНЧЕВАНА ?
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11.12.2022 14:24 Відповісти
Первая партия сообщали была 450 шт. Навряд ли ее всю выстреляли. Еще штук 80 осталось точно
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11.12.2022 14:22 Відповісти
Считать сколько у РФ осталось ракет или дронов - это удел бабушек на лавочке у подъезда.
Намного больше интересует почему из 15 мопедов, которые сбиваются стрелковым, сбито только 10. И эти 5 прилетевших полностью вырубили электрику во всей Одесской области.
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11.12.2022 14:28 Відповісти
за подобные вопросы здесь обычно банят. Может 70% эф-ти ПВО кому-то и хорошо, но не всем. Как это мы видим в Одессе ((
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11.12.2022 17:16 Відповісти
То, что на ЦЕНЗОРЕ банят за правду и неудобные вопросы - это пол-беды. Страшно что в стране такая же ситуация.
70% эффективность ПВО - это не плохо (учитывая ситуацию с поставками этих самых ПВО). Но не с иранскими мопедами. Они сбиваются стрелковым. И они должны сбиваться ВСЕ! Ночью и в плохих погодных условиях (когда плохая видимость) сложнее. Необходимы РЛС. Хотя бы самые дишманские и устаревшие.
Ситуация, когда 5 мопедов создают полный блекаут в области ... это 3,14здец какой-то.
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11.12.2022 18:08 Відповісти
неплохо
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11.12.2022 21:11 Відповісти
Де ті українські морські дрони?
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11.12.2022 14:38 Відповісти
А що вони можуть, ті морські дрони? Вони в 20 разі дорожчі за іранські мопєди, а функціонал у них просто ніякий - теоретично можуть пошкодити ворожі кораблі, які стоять на якорі і не очікують нападу - і це все, на що вони здатні - просто дуже дорогі одноразові іграшки.
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11.12.2022 15:02 Відповісти
Я не знаю ,що вони можуть,але питання ,а тоді для чого їх там .... організовували?((Як колись флот будували?(((
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11.12.2022 16:00 Відповісти
Задля розпилу грошей
Це ж дорога та красива іграшка...на ній багато грошей підняти можна...замість того, щоб Нептуни робити - на ц маячню гроши розтринькують....
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11.12.2022 18:56 Відповісти
Це ж така сама срака була з тим флотом.Москалі сміялися ,що то москітний флот і так і вийшло((Жодної битви чи якоїсь морської операції((За ті гроші можна було безпілотинками небо закрити((
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11.12.2022 19:07 Відповісти
Москітний флот - це реально, але він має бути повноцінним - з необхідною кількістю ракетних катерів, катерів ПРО та артилерійськіх катерів, що прикриватимуть ракетні і найголовнійше - їх має бути багато, а якщо їх меньше, ніж повноцінних кораблів у противника - це не працює.
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12.12.2022 20:28 Відповісти
Отже,було певно неочевидно,що з такими потугами флот москалів не обігнати в Чорному морі,тому срали гроші даремно.
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12.12.2022 20:34 Відповісти
Не сдали бы Азовское море, они бы не запускали бы. Я если бы за Крым боролись, все бы давно уже закончилось.
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11.12.2022 15:01 Відповісти
А де морські дрони?
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11.12.2022 15:18 Відповісти
А що вони можуть? Вони не вміють збивати літаючі дрони. Та й в Азовське море морським дронам ніяк не попасти.
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12.12.2022 20:29 Відповісти
 
 