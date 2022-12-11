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Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - сказав Ігнат.
Те що росіяни кілька тижнів не атакували Україну дронами-камікадзе, скоріш за все, пов'язане з браком безпілотників. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".
Топ коментарі
+9 FT FT
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+9 Перехватчик
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Намного больше интересует почему из 15 мопедов, которые сбиваются стрелковым, сбито только 10. И эти 5 прилетевших полностью вырубили электрику во всей Одесской области.
70% эффективность ПВО - это не плохо (учитывая ситуацию с поставками этих самых ПВО). Но не с иранскими мопедами. Они сбиваются стрелковым. И они должны сбиваться ВСЕ! Ночью и в плохих погодных условиях (когда плохая видимость) сложнее. Необходимы РЛС. Хотя бы самые дишманские и устаревшие.
Ситуация, когда 5 мопедов создают полный блекаут в области ... это 3,14здец какой-то.
Це ж дорога та красива іграшка...на ній багато грошей підняти можна...замість того, щоб Нептуни робити - на ц маячню гроши розтринькують....