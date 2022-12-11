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Минулої доби російські окупанти вбили 2 цивільних, 10 осіб поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби, 10 грудня, внаслідок російських обстрілів загинули в Україні 2 цивільних громадян.

Про це повідомив у Telegram-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними обласних військових адміністрацій у Донецькій області - 2 поранених. У Запорізькій області - 2 поранених. У Харківській області - 1 поранений. У Херсонській області - 2 загиблих, 5 поранених", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби російські окупанти вбили 2 цивільних, 10 осіб поранено, - ОП 01

Автор: Марина Макєєва
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