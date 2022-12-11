Росія розкритикувала Молдову за "утиски російськомовних" у виборчому кодексі. В Кишиневі відповіли

У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС Росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою.

Коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

Відповідаючи речниці МЗС Росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією - на відміну від вас".

"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою - румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що грунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.

Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин.

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Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС РФ про президентку Молдови.

"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом - це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде.

8 грудня парламент Молдови у фінальному читанні схвалив новий Кодекс про вибори. Серед іншого, він передбачає, що бюлетені друкуються румунською мовою , але за запитом виборчих округів можуть друкуватися також мовами національних меншин.

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з Росією.