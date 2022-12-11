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Новини За кордоном
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Молдова (1291) Росія (47118) російська мова (282) Захарова (319)

Росія розкритикувала Молдову за "утиски російськомовних" у виборчому кодексі. В Кишиневі відповіли

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

язык,русский

У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС Росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою.

Коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

Відповідаючи речниці МЗС Росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією - на відміну від вас".

"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою - румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що грунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.

Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин.

Читайте: Шмигаль домовився з главою уряду Молдови Гавріліце про співпрацю щодо ППО

Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС РФ про президентку Молдови.

"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом - це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде.

8 грудня парламент Молдови у фінальному читанні схвалив новий Кодекс про вибори. Серед іншого, він передбачає, що бюлетені друкуються румунською мовою , але за запитом виборчих округів можуть друкуватися також мовами національних меншин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про ракету на території Молдови: "Точно має відношення до РФ"

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з Росією.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
А почему наш МИД молчит про геноцид украинцев на россии, на преследование украиноязычных на россии. Где украинские школы на россии?, Даешь второй государственный украинский язык на россии.
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11.12.2022 14:55
+30
Кого зачіпає, той нехай піздує до сусідньої підорахі
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11.12.2022 14:51
+23
Є російськомовні - є утиски...нема російськомовних - нема утисків...я правильно говорю, російськомовні?
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11.12.2022 15:09
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вже давно могла бути якби у молдаван хоч троха було розуму не обирати комуняк у президенти...
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11.12.2022 14:57 Відповісти
комуняк не самый плохой президент был, если вы о Воронине.
он вначале резво взял старт на сближение с москвой, пока не убедился что они позорные базарные урки-кидалы, каких мало.
второй свой срок он проводил очень проевропейскую политику.
пока не надоел своим же партнерам которые захотели "демократию по молдавски". Этот эксперимент обернулся мафиозным и рейдерским захватом страны, ландроматом в том числе и российских бюджетных денег, а также кражей миллиарда долларов из молдавского бюджета.
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11.12.2022 16:13 Відповісти
московський комуніст дбає про московію, комуністи інших національностей дбають теж за московію, тому і залишається актуальним гасло в Україні "комуняку на гіляку". Якось так.
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11.12.2022 16:21 Відповісти
Комуняг в свое время мало кто из молдаван выбирал
это Кремль и карлик рисовал проценты на выборах как ему хотелось
ничего нового и все знаю как это делаеться
на последних выборах когда выиграла Санду - у плешивого ничего не получилось
наехало много зарубежных наблюдателей и все было под контролем
а росиян и вовсе не пустили
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12.12.2022 02:44 Відповісти
Краще ніж територія засрашки.
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11.12.2022 14:57 Відповісти
В громадян Молдови спитати не бажаєте?

Насправді там не так вже і багато людей бажають об'єднання з Румунією!
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11.12.2022 15:05 Відповісти
У 90-х було дуже багато, як зараз - не знаю. Тим паче там досить сильне комунокакцапське лобі, на жаль + Гагаузія, + Придністров'я.
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11.12.2022 15:16 Відповісти
Придністрров'я можна було би вирішити га раз два, але Молдові духу не вистарчає.
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11.12.2022 15:33 Відповісти
Навряд, бо полетіли б ракети, а Молдова таки менша та слабша за Україну - там би какцапня із землею зрівняла все...
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11.12.2022 15:39 Відповісти
У Молдовы есть две бригады, с непонятным уровнем боеспособности. Семолеты на приколе много лет. Из ПВО-в неизвестном срстоянии несколько ОС, Шилок. И с каждым годом уровень снижается. Еще в 2017-м проезжал мимо своей части в 80-х, были еще грузовики( арттягачей уже небыло). В 2022-м -пустота. Все заросло кустарником.
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11.12.2022 15:46 Відповісти
нема виходу до моря, кордони - Україна та Румунія. Настав час, а кацапня не достане
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11.12.2022 16:14 Відповісти
На жаль, дістане, поки Крим не повернемо.
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11.12.2022 16:18 Відповісти
тільки по небу, транспортні літаки не долетять, вертольоти теж, а ракети їм треба економно використовувати, і то летіти їм над НАТО (Румунія) або над нами. так що саме час
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11.12.2022 16:22 Відповісти
Є вихід до моря. Багато років назад Україна та Молдова обмінялися територіями для надання Молдові доступу до Чорного моря. Тому, коли з Одеси рухаешся в сторону румунського кордону то перетинаєш молдавську територию яка і веде до їхнього чорноморського порту.
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11.12.2022 17:51 Відповісти
Ми їм віддали порт Джурджулешть на Дунаї в обмін на Українську дорогу по Молдавській території з Одесі в Бесарабію через Паланку. По іншій існуючій дорозі зараз проїхати неможливо через зруйнований орками міст.

Але то порт на Дунаї, а вже через нього є вихід до моря.
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11.12.2022 17:56 Відповісти
а ви уявляєте, яку цей порт писдують неушкоджені кацапські десанти
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11.12.2022 21:40 Відповісти
Не уявляю!

Тому що їм у такому разі прийдеться пройти через Дунай, на протилежних берегах якого розташовані дві країни - на одному - Україна, а на другому - член НАТО, Румунія.

Ви уявляете, на якій відстані від гирла Дуная будуть жирувати чорноморські бічки?
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12.12.2022 04:12 Відповісти
Бички,розміром з судака гарного😀
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12.12.2022 08:45 Відповісти
А те, що в 90-х начебто було багато за об'єднання з Румунією - це Ви звідки знаєте? З російських ЗМІ, які на той час були практично єдиними, з тих що були на пострадянському просторі - національних тоді вважай що і не було взагалі, а в маленькій Молдові то і поготів.

Я був у Молдові на їхніх Президентських виборах, тож багато спілкувався з Молдаванами. Так я Вам скажу, що за об'єднання з Румунією досить мало людей виступає (Статистику не знаю, але думаю її не так вже і важко знайти), та й то це переважно люди з бідних віддалених сіл, з низьким рівнем освіти.

Там інша проблема - приблизно однакова кількість промолдовськи налаштованих, і проросійських (неважливо - зв ідею, чи за російське бабло, чи просто колаборанти), тому Санду реально дуже тяжко проводити промолдавську національну політику, і оцей Закон досить сильно вдарить по проросійському електорату, тож я підтримую його.
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11.12.2022 15:46 Відповісти
а вас питали коли рф крим та дві області приеднали? То чому молдаван мають запитувати, вони чимось відрізняються від українців?
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11.12.2022 17:30 Відповісти
А в нас Румунія окупувала? Чи може хтось інший з цивілізованого світу?

Ні - Крим відібрали звар'ювані неандертальці із Залісся.

Тому, кацапчику, ти спалився з російською пропагандою, мовляв "Всі такі, ми не робимо нічого, що б не зробили інші"!

Тому ідеш в спам!

Евгений a08c823d

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11.12.2022 17:51 Відповісти
якщо не вистачае розуму побачити аналогii, то й говорити нема про що. Іди сама до спаму.
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11.12.2022 17:56 Відповісти
Тільки дурна кацапня може робити такі вигідні їй ідіотські аналогії!

Йдеш вслід за російським кораблем!
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11.12.2022 18:00 Відповісти
чи може доброзичливі поляки не хочуть західну частину?
З вашим патріотизмом та короткозорістю місце на звалищі історii.
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11.12.2022 17:59 Відповісти
Тут горілки нема!

Тому йди нах!
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11.12.2022 18:01 Відповісти
пішла сама нах, тупорила
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11.12.2022 18:03 Відповісти
За объединение с Румынией уже перевалило за 50% и более
а граждане которые имеют румынское гражданство и паспорт давно перевалил за миллион
это треть населения
и думаю скоро будет больше половины
учитывая огромные очереди у консульства Румынии
так что недалёк час и объединение обязательно состоитьс
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12.12.2022 02:47 Відповісти
А можно ссылочку на результаты опроса?

Потому как у меня другие данные.

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12.12.2022 04:22 Відповісти
соссійське прес-алкаше йде найух.
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11.12.2022 14:48 Відповісти
Кого зачіпає, той нехай піздує до сусідньої підорахі
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11.12.2022 14:51 Відповісти
Узбекистан раскритиковал Россию за "притеснения узбекоязычных";
Таджикистан раскритиковал Россию за "притеснения таджикоязычных";
Казахстан раскритиковал Россию за "притеснения казахоязычных";
Грузия раскритиковала Россию за "притеснения грузиноязычных";
Киргизия раскритиковала Россию за "притеснения киргизоязычных";
Израиль раскритиковал Россию за "притеснения ивритоязычных";
и т.д. ещё 130 раз..
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11.12.2022 15:26 Відповісти
ИндоПэриджан=ГрекоРим(Анар)=ОдЭрБэйДжан раскритиковал, созданную им ЭрУшию(Муж Сознание)=Россию, за притеснение БизантоГрекозычных.
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11.12.2022 17:10 Відповісти
А почему наш МИД молчит про геноцид украинцев на россии, на преследование украиноязычных на россии. Где украинские школы на россии?, Даешь второй государственный украинский язык на россии.
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11.12.2022 14:55 Відповісти
Українців не має на расєї, кожен українець який потрапляє на расєю стає використаним расєйським гандоном, патаму наш мід і нє задаётсі дурнимі вапросамі...
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11.12.2022 15:03 Відповісти
В принципі, так - жодний притомний українець не поїхав би працювати та жити на Соссію, тому про мільони "українців" там можна забути, то є малороси.
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11.12.2022 15:09 Відповісти
А я кличку iх хохлами.
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11.12.2022 17:11 Відповісти
Згодна з вами! Всi, хто потропляе в рашу, особливо пiсля 2014 року-хохли! Але хай вчать дiтей на московii в украiнських школах.
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11.12.2022 17:10 Відповісти
Это всё понятно. Но наш МИД должен их долбать и занять более агрессивную политику хотя бы отвечать симетрично, как они нас 8 лет долбят "притесняютрусских и языК". И на Западе многие в это поверили и даже сейчас есть такие, что верят в этот их настойчивый бред.
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11.12.2022 17:30 Відповісти
Тому, що наш міністр МЗС пиляє відосіки в яких повчає наших військових. В МЗС України немає ніяких справ і проблем.
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11.12.2022 15:33 Відповісти
Коли вже манька здохне від цирозу? Скільки можна?
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11.12.2022 14:56 Відповісти
не буде у манькі церозу, бухає закусуючи гепапротекторами...)))
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11.12.2022 15:05 Відповісти
Свинособаки давно мали б зрозуміти, що на їх критику є лише одна відповідь: "Критикуй, не критикуй - все одно получиш х..". Втім, їм не звикати - вони його мають в роті, поки сидять на швабрах та пляшках протягом усього свого жалюгідного існування.
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11.12.2022 15:06 Відповісти
А кацапи не хочуть сказати скільки нацменщин вони "прітєсняют"?!! А скільки мов вони знищили?!!!
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11.12.2022 15:08 Відповісти
Є російськомовні - є утиски...нема російськомовних - нема утисків...я правильно говорю, російськомовні?
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11.12.2022 15:09 Відповісти
👌
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11.12.2022 15:25 Відповісти
аксиома
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11.12.2022 17:46 Відповісти
Как раз на днях общался в голосовом чате с девушками из Молдовы. Прекрасно говорят и на русском и на румынском. Даже немного поучили.
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11.12.2022 15:09 Відповісти
Прекрасно говорящих по Руски особенно среди молодежи - это около 4% рускоговорящих и немного других
в большей части молдаване которые более 80% - мало кто хорошо говорит по руски
а молодежь тем более
ибо нет большой необходимости в румыноговорящей стране где более 80% коренного населения - говорить или изучать язык какой то северной страны !!
Пусть наследники мокши и угро финов изучают себе свой язык!!
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12.12.2022 02:52 Відповісти
Пішли нах із своїм "ізіком" тварюки!!!
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11.12.2022 15:13 Відповісти
Засрашка знов заверещала про "утиски москворотих" ,вже у Молдові...Слушна порада-кому не подобається,чумадан-вокзал-засрашка...
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11.12.2022 15:19 Відповісти
Руzкое национальное меньшенство
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11.12.2022 15:25 Відповісти
Руzкое национальное меньшинство zа шкирки и в теплушки и нах. на истарическую родину в Сыzрань
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11.12.2022 15:27 Відповісти
То у Молдові ситуація з щелепними інфалідами ще паскудніша, раз прийняли рішення "за запитом виборчих округів бюлетені можуть друкуватися також мовами національних меншин"(с)...
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11.12.2022 15:27 Відповісти
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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11.12.2022 15:29 Відповісти
Послать ту Захарову на понятном ей "языке" НАХ
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11.12.2022 15:40 Відповісти
Вислати з Молдови всіх "россиян" і питань більше не буде !!!!
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11.12.2022 15:45 Відповісти
Я коли чую руссскій язик, то в мене одна асоціація.

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11.12.2022 15:50 Відповісти
двозначний малюнок... кортить запитати: а що це за орган?
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11.12.2022 16:06 Відповісти
Язик ВРХ
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11.12.2022 16:12 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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11.12.2022 17:01 Відповісти
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11.12.2022 17:14 Відповісти
Будь-які національні меншини які проживають на території Молдови також повинні вміти читати-писати молдовською румунською мовами.
Це саме відносить і до України якщо в Україні проживають етнічні росіяни це не означає що в школах вони не повинні вивчати державну мову - бо їх ніхто не тримає
КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ НЕХАЙ ЗАБИРАЮТЬСЯ ГЕТЬ АЛЕ ТРЕБА ПОВАЖАТИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ МОВУ І ЗАКОНИ ДЕРЖАВИ В ЯКІЙ ПРОЖИВАЄШ А ВЖЕ ПОТІМ МЕНШИНИ -А ТО ВИХОДИТЬ ЩО ЦІ МЕНШИНИ ХОТЯТЬ СТВОРИТИ ОКРЕМУ ДЕРЖАВУ
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11.12.2022 15:54 Відповісти
рюзьгiй iзiк:
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11.12.2022 16:01 Відповісти
Однозначно!!!!)))
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11.12.2022 16:13 Відповісти
я русскоязычный из Молдовы, могу сказать что бюллетени на русском мне совершенно не нужны.
За все ситуации не скажу, но то что знаю, могу сказать что никто русскоязычных в Молдове не притясняет. Как на бытовом так и на государственном уровне, как простые люди, так и чиновники быстро переключаются на русский если видят что собеседник не врубается в государственный.
Могу также добавить что русский мир, - таким, каким его видят машказахарка, ее шеф-говорящая кляча и лично сумрачный-бункерный - русский мир, построенный на несчастье и разрушении соседней, независимой страны...страны которую я знаю не из тв а видел в реальности, и она мне очень нравится... русский мир который пытаются насадить на убийствах и насилии - так вот, мне такой русский мир не нужен.
Лично знаю кучу русскоязычных в Молдове, с такой же позицией, и точно знаю что они благодарны украинской армии которая сдерживает этот кошмар. Не их вина что Молдова как государство, особо помочь Украине ничем не может.
Слава ЗСУ!
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11.12.2022 16:05 Відповісти
Ради интереса вопрос. А за все эти годы, понимаю с рождения, в Молдове выучить молдавский не-е? Потому и ты пишешь что проблем с русским нет, что молдаване быстро переходят на русский если видят что сосед пенсионер, которого они знают с детского садика, не врубается в государственный язык. Стыд и совесть присутствуют у вас, русскоязычных молдаван, даже ненавидящих машку захарову?
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11.12.2022 17:57 Відповісти
ваш вопрос не по адресу, как и попытки призвать к стыду и совесте.
поумерьте свой патриотичный угар, поберегите его для истинных врагов.
и у вас нет как никаких оснований так и каких либо прав осуждать русскоязычных в Молдове. многие из которых в совершенстве владеют государственным и так же быстро переключаются с одного на другой.
русскоязычными бывают и молдаване, к вашему сведению.
как бывают русскоязычными и украинцы.
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11.12.2022 21:17 Відповісти
Все граждане Молдовы которые родились и живут в ней независимо от национальности и есть молдаване!!
другое дело что не все молдаване в основном из нац меньшинств не хотели и не хотят учить государственный румынский язык и многие в возврате граждане из рускоговорящих которые живут в Молдове много десятков лет - не знаю выговорить не одного слова на румынском!!
к сожалению даже в русскоговорящих школах молодежь в большинстве очень плохо знает румынский язык!
это потому что в предыдущие десятилетия и во время совка и после во время правления пророссийских президентов ( Лучинский, Воронин, Додон) - руский язык так же имел приоритет в особенности в городах !!
по этому руские особенно и не напрягались изучать румынский
сейчас время изменилось и хотят или нет но румынский все таки прийдется изучить !!
и даже гагаузам которые больше всего всегда игнорировали румынский!!!
какбы акоголичка Захарова не наезжала на молдован - слова на ветер!!
пора в этой стране что бы кореные жители были уважаемы и их язык и культура и все остальное !!!
ибо руские не в одной из бывшей территорий ссср - никогда не уважали коренное население- более того всегда надсехалась и издевались над ними!!!
а по возможности и устраивали войнушки в разных регионах по причине « притеснений и ущемлений» рускоязычных
как и было у нас в Приднестроьве
и не только….
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12.12.2022 03:06 Відповісти
Кожен громадянин той чи іншої держави, обов'язково повинен знати державну мову!!!
Ще раз: ПОВИНЕН ЗНАТИ ДЕРЖАВНУ МОВУ!
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11.12.2022 16:09 Відповісти
Винен, шановний Олександре, - як громадянин колишньої ВКЛ, oсь мову розумію, а біло гудоуску - ні.
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12.12.2022 02:56 Відповісти
Непогано машку відлупцювали по губах 👍😆
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11.12.2022 16:42 Відповісти
Краще по "язику"...
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11.12.2022 18:28 Відповісти
Машку надо только раком...
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11.12.2022 16:47 Відповісти
Та ну нах, я, например, столько не выпью...
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11.12.2022 18:29 Відповісти
ПРИЙШОВ ЧАС усім ДЕРЖАВАМ СВІТУ, цій кацапомордій орді підоруzzкої мерзоти, яка розповзлася по уьому світу, як ракові метастази ЗЛА і усюди чавкає своїм зміїним язиком "кака разніца", запхати їм їхню "каку разніцу" їм в дупу і завязати язик на їхніх зубах шакалів, БАНТІКОМ...!!!
ВИСТАЧИТЬ ТЕРПІТИ ЦЮ шакало-ординську НАВОЛОЧ на ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...!!!

ЦЕ не корінне населення держави
має розуміти мови нацменшин без перекладу...!!!

Це нацменшини зобовязані володіти мовою
свого громадянства...!!!

Це світова практика...!!!

Л.К. Толстой писав;

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
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11.12.2022 17:00 Відповісти
а на масковии печатают бюллетени на румынском языге?
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11.12.2022 17:27 Відповісти
Треба заборонити в Україні будь-яке навчання в державних навчальних закладах російською мовою.
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11.12.2022 18:04 Відповісти
Московити такі тупі, що не можуть вивчити декілька фраз молдавською?
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11.12.2022 18:31 Відповісти
ПУТИНХУЙЛО
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11.12.2022 20:07 Відповісти
В последние годы идеологи «русского мира» ухватились за один небезызвестный исторический документ, называемый в летописных источниках «Списком русских городов дальних и ближних». В основном он датируется рубежом XIV-XV веков, но в некоторых местах восходит к первой половине XIII века. В нём, в ранге «русских городов», фигурирует целых ряд молдавских, румынских и болгарских городов, таких как Яссы, ******, Сирет, Видин и др. Ознакомившись в целом с этим списком, становится предельно ясно, как далеко может простираться гегемония РФ и где заканчиваются «интересы русского и русскоязычного населения».
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11.12.2022 22:26 Відповісти
После русско- турецкой войны 1812 г при Бухарестких переговорах руский царь предлагал хапнуть всю территорию Румынии до самого Дуная
и после того как Наполеон который успокоил царя расее - они отобрали Бесарабию - то есть нынешнюю нашу Молдову !!
таким образом нас оторвали от нашей исторической Родины еще в далеком 1812 г и находились в окупации до 1918 г
самые прекрасные годы бесарабцы провели с 1918 по 1940 когда в Бесарабии царил покой и беззаботная жизнь!!
все это закончилось в 1940 после пакта Рибентроп -Молотов и далее в 1944 вновь пришли красножопые большевики
и до сих пор мы оторваны от наших исторических земель!!
думаю в самое ближайшее время восоединимся
так как это зделал Германия
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12.12.2022 03:15 Відповісти
По этому руские которые делали набеги не только по Сибири и северу и Кавказу но и по Европе - считали многие из территорий где отпали своими сапогами , своими териториями
и от этих понятий никак так и не могут отделиться
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12.12.2022 03:18 Відповісти
Ущемляють! Не дают исконно русским сквернословить, как в перехватах. Нормальные слова только для связки. Конечно, защищать надо свободу выражаться по пролетарски
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11.12.2022 23:57 Відповісти
Недавно карлик плешивый и бункерный очень возмутиться а почему молдаване хранят свои запасы газа в украинских газохранилищах!!!!!!!!
и пообещал разобраться!!
***** вообще
тебе бункерный каково дело где молдаване хотят хранить свое?????????
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12.12.2022 03:21 Відповісти
 
 