Росія розкритикувала Молдову за "утиски російськомовних" у виборчому кодексі. В Кишиневі відповіли
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС Росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою.
Коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.
Відповідаючи речниці МЗС Росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією - на відміну від вас".
"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою - румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що грунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.
Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин.
Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС РФ про президентку Молдови.
"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом - це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде.
8 грудня парламент Молдови у фінальному читанні схвалив новий Кодекс про вибори. Серед іншого, він передбачає, що бюлетені друкуються румунською мовою , але за запитом виборчих округів можуть друкуватися також мовами національних меншин.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
он вначале резво взял старт на сближение с москвой, пока не убедился что они позорные базарные урки-кидалы, каких мало.
второй свой срок он проводил очень проевропейскую политику.
пока не надоел своим же партнерам которые захотели "демократию по молдавски". Этот эксперимент обернулся мафиозным и рейдерским захватом страны, ландроматом в том числе и российских бюджетных денег, а также кражей миллиарда долларов из молдавского бюджета.
это Кремль и карлик рисовал проценты на выборах как ему хотелось
ничего нового и все знаю как это делаеться
на последних выборах когда выиграла Санду - у плешивого ничего не получилось
наехало много зарубежных наблюдателей и все было под контролем
а росиян и вовсе не пустили
Насправді там не так вже і багато людей бажають об'єднання з Румунією!
Але то порт на Дунаї, а вже через нього є вихід до моря.
Тому що їм у такому разі прийдеться пройти через Дунай, на протилежних берегах якого розташовані дві країни - на одному - Україна, а на другому - член НАТО, Румунія.
Ви уявляете, на якій відстані від гирла Дуная будуть жирувати чорноморські бічки?
Я був у Молдові на їхніх Президентських виборах, тож багато спілкувався з Молдаванами. Так я Вам скажу, що за об'єднання з Румунією досить мало людей виступає (Статистику не знаю, але думаю її не так вже і важко знайти), та й то це переважно люди з бідних віддалених сіл, з низьким рівнем освіти.
Там інша проблема - приблизно однакова кількість промолдовськи налаштованих, і проросійських (неважливо - зв ідею, чи за російське бабло, чи просто колаборанти), тому Санду реально дуже тяжко проводити промолдавську національну політику, і оцей Закон досить сильно вдарить по проросійському електорату, тож я підтримую його.
Ні - Крим відібрали звар'ювані неандертальці із Залісся.
Тому, кацапчику, ти спалився з російською пропагандою, мовляв "Всі такі, ми не робимо нічого, що б не зробили інші"!
Тому ідеш в спам!
Евгений a08c823d
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Йдеш вслід за російським кораблем!
З вашим патріотизмом та короткозорістю місце на звалищі історii.
Тому йди нах!
а граждане которые имеют румынское гражданство и паспорт давно перевалил за миллион
это треть населения
и думаю скоро будет больше половины
учитывая огромные очереди у консульства Румынии
так что недалёк час и объединение обязательно состоитьс
Потому как у меня другие данные.
Таджикистан раскритиковал Россию за "притеснения таджикоязычных";
Казахстан раскритиковал Россию за "притеснения казахоязычных";
Грузия раскритиковала Россию за "притеснения грузиноязычных";
Киргизия раскритиковала Россию за "притеснения киргизоязычных";
Израиль раскритиковал Россию за "притеснения ивритоязычных";
и т.д. ещё 130 раз..
в большей части молдаване которые более 80% - мало кто хорошо говорит по руски
а молодежь тем более
ибо нет большой необходимости в румыноговорящей стране где более 80% коренного населения - говорить или изучать язык какой то северной страны !!
Пусть наследники мокши и угро финов изучают себе свой язык!!
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Це саме відносить і до України якщо в Україні проживають етнічні росіяни це не означає що в школах вони не повинні вивчати державну мову - бо їх ніхто не тримає
КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ НЕХАЙ ЗАБИРАЮТЬСЯ ГЕТЬ АЛЕ ТРЕБА ПОВАЖАТИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ МОВУ І ЗАКОНИ ДЕРЖАВИ В ЯКІЙ ПРОЖИВАЄШ А ВЖЕ ПОТІМ МЕНШИНИ -А ТО ВИХОДИТЬ ЩО ЦІ МЕНШИНИ ХОТЯТЬ СТВОРИТИ ОКРЕМУ ДЕРЖАВУ
За все ситуации не скажу, но то что знаю, могу сказать что никто русскоязычных в Молдове не притясняет. Как на бытовом так и на государственном уровне, как простые люди, так и чиновники быстро переключаются на русский если видят что собеседник не врубается в государственный.
Могу также добавить что русский мир, - таким, каким его видят машказахарка, ее шеф-говорящая кляча и лично сумрачный-бункерный - русский мир, построенный на несчастье и разрушении соседней, независимой страны...страны которую я знаю не из тв а видел в реальности, и она мне очень нравится... русский мир который пытаются насадить на убийствах и насилии - так вот, мне такой русский мир не нужен.
Лично знаю кучу русскоязычных в Молдове, с такой же позицией, и точно знаю что они благодарны украинской армии которая сдерживает этот кошмар. Не их вина что Молдова как государство, особо помочь Украине ничем не может.
Слава ЗСУ!
поумерьте свой патриотичный угар, поберегите его для истинных врагов.
и у вас нет как никаких оснований так и каких либо прав осуждать русскоязычных в Молдове. многие из которых в совершенстве владеют государственным и так же быстро переключаются с одного на другой.
русскоязычными бывают и молдаване, к вашему сведению.
как бывают русскоязычными и украинцы.
другое дело что не все молдаване в основном из нац меньшинств не хотели и не хотят учить государственный румынский язык и многие в возврате граждане из рускоговорящих которые живут в Молдове много десятков лет - не знаю выговорить не одного слова на румынском!!
к сожалению даже в русскоговорящих школах молодежь в большинстве очень плохо знает румынский язык!
это потому что в предыдущие десятилетия и во время совка и после во время правления пророссийских президентов ( Лучинский, Воронин, Додон) - руский язык так же имел приоритет в особенности в городах !!
по этому руские особенно и не напрягались изучать румынский
сейчас время изменилось и хотят или нет но румынский все таки прийдется изучить !!
и даже гагаузам которые больше всего всегда игнорировали румынский!!!
какбы акоголичка Захарова не наезжала на молдован - слова на ветер!!
пора в этой стране что бы кореные жители были уважаемы и их язык и культура и все остальное !!!
ибо руские не в одной из бывшей территорий ссср - никогда не уважали коренное население- более того всегда надсехалась и издевались над ними!!!
а по возможности и устраивали войнушки в разных регионах по причине « притеснений и ущемлений» рускоязычных
как и было у нас в Приднестроьве
и не только….
Ще раз: ПОВИНЕН ЗНАТИ ДЕРЖАВНУ МОВУ!
ВИСТАЧИТЬ ТЕРПІТИ ЦЮ шакало-ординську НАВОЛОЧ на ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...!!!
ЦЕ не корінне населення держави
має розуміти мови нацменшин без перекладу...!!!
Це нацменшини зобовязані володіти мовою
свого громадянства...!!!
Це світова практика...!!!
Л.К. Толстой писав;
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
и после того как Наполеон который успокоил царя расее - они отобрали Бесарабию - то есть нынешнюю нашу Молдову !!
таким образом нас оторвали от нашей исторической Родины еще в далеком 1812 г и находились в окупации до 1918 г
самые прекрасные годы бесарабцы провели с 1918 по 1940 когда в Бесарабии царил покой и беззаботная жизнь!!
все это закончилось в 1940 после пакта Рибентроп -Молотов и далее в 1944 вновь пришли красножопые большевики
и до сих пор мы оторваны от наших исторических земель!!
думаю в самое ближайшее время восоединимся
так как это зделал Германия
и от этих понятий никак так и не могут отделиться
и пообещал разобраться!!
***** вообще
тебе бункерный каково дело где молдаване хотят хранить свое?????????