Шторм на Чорному морі відтермінував виведення російських ракетоносіїв, - ОК "Південь"

Шторм на Чорному морі до 5 балів міг відтермінувати виведення ракетоносіїв на бойове чергування, водночас посилив мінну небезпеку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Корабельне угрупування ворога складається з вісьмох одиниць, і ракетоносіїв не зафіксовано - не підводних, не надводних. На Чорному морі потужний шторм близько 4-5 балів. Це може бути одним із факторів, що ракетоносії не вивели на бойове чергування. Однак протягом двох-трьох годин вони можуть вийти з пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Ми оперативно сповіщаємо про обстановку", - сказала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що разом зі штормом посилилася й мінна загроза. За її словами, наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи ці міни.

Також читайте: У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

Гуменюк закликала населення дотримуватися правил безпеки, зокрема, не наближатися до урізу води більш ніж на 100 м.