УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 871 8
війна (56124) ракети (2768) Чорне море (1350) Гуменюк (663)

Шторм на Чорному морі відтермінував виведення російських ракетоносіїв, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуменюк,наталя

Шторм на Чорному морі до 5 балів міг відтермінувати виведення ракетоносіїв на бойове чергування, водночас посилив мінну небезпеку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Корабельне угрупування ворога складається з вісьмох одиниць, і ракетоносіїв не зафіксовано - не підводних, не надводних. На Чорному морі потужний шторм близько 4-5 балів. Це може бути одним із факторів, що ракетоносії не вивели на бойове чергування. Однак протягом двох-трьох годин вони можуть вийти з пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Ми оперативно сповіщаємо про обстановку", - сказала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що разом зі штормом посилилася й мінна загроза. За її словами, наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи ці міни.

Також читайте: У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

Гуменюк закликала населення дотримуватися правил безпеки, зокрема, не наближатися до урізу води більш ніж на 100 м.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б він відтермінував їх знищення. Коли їх будемо топити? Треба ліквідувати причину, а не наслідки.
показати весь коментар
11.12.2022 14:57 Відповісти
Слухай, а ти нікому не скажеш, якщо я тобі зараз напишу коли? А то якщо москалі дізнаються, то нічого не вийде...
показати весь коментар
11.12.2022 17:33 Відповісти
Зимой в Чёрном море бывают жёсткие очень штормы и по 3 суток может крепко и 8--10 баллов ложить. Порты закрывают для всех типов судов на выход. Не все знают что на Этом море есть только два порта города с естественной бухтой---Севастополь и Стамбул. Остальные система волнорезов, молов и прочих заграждений. Бухта Новороссийска слишком широкая и большая. Там иногда и 3--4 балла может быть и ветра сильнейшие.
показати весь коментар
11.12.2022 15:29 Відповісти
Завтра можуть почати. Вони ******* або на вихідні, або на початку тижня. Тварюки...
показати весь коментар
11.12.2022 15:47 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 15:48 Відповісти
Пане редактори Цензора,Що це за заголовок?Подумав,що кацапи вирішили вивести з акваторії Чорного моря свої ракетоносії,десь на хрін ,в Балтійське море,а тут на...Просто через шторм вони не вийшли на бойове чергування.Виведення-це пішов геть з класу,паршивець.Без Бутусова зовсім від рук відбилися...
показати весь коментар
11.12.2022 20:31 Відповісти
Больше штормов всяких и разных.
показати весь коментар
11.12.2022 21:46 Відповісти
Накрыть бы в порту этих рашистов. Легче чем в море ловить.
показати весь коментар
12.03.2023 08:47 Відповісти
 
 