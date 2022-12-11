Зеленський поговорив телефоном з Макроном про формулу миру та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив глава держави.

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