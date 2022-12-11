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Зеленський поговорив телефоном з Макроном про формулу миру та оборонну співпрацю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, - Макрон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Спершу треба з народом України радитись, а не по макронах дзвонити
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11.12.2022 15:33
+14
Не понимаю о чем можно договариваться с Макроном, он показал себя как жалкое подобие политика .
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11.12.2022 15:53
+10
Колись яніка делегували і що?
Варто було і його слухати?
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11.12.2022 16:29
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Спершу треба з народом України радитись, а не по макронах дзвонити
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11.12.2022 15:33 Відповісти
В 2019 73% украинского народа на демократических выборах делегировала для всех переговоров именно Зеленского. И даже не сдержав ни одного своего обещания является политическим лидером Украины до сих пор.Может стоит надеяться что на втором(президентском) сроке выполнит данные обещания ...а что второй раз выберут этого целого человека года сомнений нет.....а вот обещания....терзают смутные сомнения(с)(
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11.12.2022 16:09 Відповісти
Колись яніка делегували і що?
Варто було і його слухати?
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11.12.2022 16:29 Відповісти
,Ксения (жорстка)...я вас уважаю но мнения своего с 2014 года не поменял. Янук и ********* вместе спланировали этот разводняк. Януку ВСЯ касса Украины в обмен на Крым....просто продал.За пару месяцев не досидеть хозяйский джекпот слупил....Ну это же понятно было после того как студенты 30 ноября от холода расходились а их нагоняли и зверски избивали.Зачем??? Ответ же ОЧЕВИДЕН....без лабуды в уши мировому сообществу «госпереворота и хунта пришла к власти» рашисты НИКОГДА бы не позволили себе украсть Крым....им нужен был хоть какой повод....даже таким негодяям как они. А народ ВСЕГДА и ВЕЗДЕ служит власти для достижения ИХ целей.Как пример сегодня в самой роССии.....как баранов пропагандой гонят на убой.Или более адекватный пример......уж немцы какие умницы....а гитлер ак причесал.Удачи Вам без сдачи.И Слава Украине!!!
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11.12.2022 17:32 Відповісти
.

та формула давно вiдома - нада пєрєстать стрелять!


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11.12.2022 17:44 Відповісти
Вот что меня роднит с нашим начальником, так то что я тоже очень тяготею к Макрону-патрону. Вот бы мне тоже выпало вот так вот поговорить с тем. Даже вот не знаю с чего бы начал. Но в угол комнаты успел бы нассать!
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11.12.2022 15:33 Відповісти
Які ще там найвідосний формули вимальовує, та ще й в купі з Макроном? Нема ніяких формул. Перемога шляхом звільнення захоплених територій. Які тут ще можуть бути змінні, невідомі, та гнучкі криві?
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11.12.2022 15:48 Відповісти
Не понимаю о чем можно договариваться с Макроном, он показал себя как жалкое подобие политика .
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11.12.2022 15:53 Відповісти
Один здавав в чернігів і херсон, другий прокладка - регулярно на зв'язку з кремлем... Тому це тиск і бутафорські "державні" відносини...
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11.12.2022 16:05 Відповісти
Ні! Він є основною ланкою ланцюга між Путлером і Зелею.
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11.12.2022 18:58 Відповісти
С одной договорной платформы Макрона(брюссельской) уже поперли сцаной тряпкой. Достал он Баку до самых печенок своим миротворчеством. Кажется пора и Киеву так же поступить. Ничего кроме вреда не принесет.
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11.12.2022 19:53 Відповісти
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11.12.2022 16:38 Відповісти
Гарна світлина. Нагадує мені макаку в окулярах.
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11.12.2022 16:42 Відповісти
З Путлером Зеля говорити через посередників: Макрона та Ердогана. А просувати далі Оманські перемовини треба.
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11.12.2022 18:56 Відповісти
Кому ця формула потрібна.
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11.12.2022 19:58 Відповісти
опять зеля формулы рисует втихаря
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11.12.2022 20:20 Відповісти
вова, не стоит опускаться до чужих высот...
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11.12.2022 20:30 Відповісти
айайай какая зрадулька для зрадоботов.
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11.12.2022 21:48 Відповісти
 
 