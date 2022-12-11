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Зеленський поговорив телефоном з Макроном про формулу миру та оборонну співпрацю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар11.12.2022 15:33
+14 Pedro Sanz
показати весь коментар11.12.2022 15:53
+10 Ksenia VB
показати весь коментар11.12.2022 16:29
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Варто було і його слухати?
та формула давно вiдома - нада пєрєстать стрелять!