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Одеса (4014) Одеська область (2487) електроенергія (1900) водопостачання (611) відключення світла (217)

Понад 300 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла. Відновлено живлення об’єктів водопостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

У Одеській області від учора без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.

Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації", - розповів Марченко.

За інформацією Інфоксводоканал, енергетики  відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація із водою в Одесі має стабілізуватися протягом декількох годин.

"Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання", - йдеться в повідомленні. 

Додається, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень потрібно підготувати певний запас питної води.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4

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11.12.2022 16:23
+3
это да, самое время отобрать у ахметова и передать в управление труханову.
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11.12.2022 16:06
+3
э, нет. Это не вам решать. Это будут решать избиратели, где и кем будет работать труханов.
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11.12.2022 16:18
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ППО Одеси потрібно посилити, прикрити трансформаторні підстанції та насосні водозабору! З Одесаобленерго потрібно щось вирішувати, краще за все націоналізувати, бо Ахметов не є ефективним власником, особливо під час війни. Олігархічна модель управління стратегічними підприємствами критичної інфраструктури виявилась повністю провальною!
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11.12.2022 15:54 Відповісти
это да, самое время отобрать у ахметова и передать в управление труханову.
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11.12.2022 16:06 Відповісти
Труханова давно має гнити у в'язниці на довічному терміні з конфіскацією!
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11.12.2022 16:10 Відповісти
э, нет. Это не вам решать. Это будут решать избиратели, где и кем будет работать труханов.
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11.12.2022 16:18 Відповісти
Коли труханов вийде на волю після довічного терміну, тоді може балотуватись знову!
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11.12.2022 17:24 Відповісти
это узеленскава будут решать - достоин ли труханов персональной пенсии, или просто будет достаточно ордена "За заслуги" ІІІстепени из рук зеленского.
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11.12.2022 17:34 Відповісти
Мафія безсмертна!
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11.12.2022 17:25 Відповісти
Та ми тут вже зрозуміли, що ви хочете все зробити по класику: отобрать и поделить.
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11.12.2022 16:11 Відповісти
Одесса, по моему, единственный город, где выходили и перекрывали улицы из-за отсутствия света. Для русских это как приглашение для ударов. Поняли что это единственный город где хоть как-то можно раскачать людей на митинги. Из-за пару десятков обделенных умом жителей(уверен не без управления из вне) южная пальмира будет страдать теперь поболее остальных.
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11.12.2022 16:14 Відповісти

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11.12.2022 16:23 Відповісти
Что же они такое шандарахнули что вырубили пол энергетики и не могут восстановить ?
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11.12.2022 17:34 Відповісти
Це маленька демонстрація одескій ваті їх абажаімаво рашиzькаго міра. Поседять у темряві, померзнуть, падумают, але нажаль думку не змінять.
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11.12.2022 18:38 Відповісти
 
 