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Члени російської військової групи "Русич" збирають інформацію для можливих терактів у країнах Балтії, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

русич

Члени російської військової групи "Русич", на боці якої воюють неонацисти, збирають інформацію для можливих терактів у країнах НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

На цьому тижні у Telegram-каналі групи "Русич" було оприлюднено повідомлення з проханням до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Їх цікавлять дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів. При цьому неонацисти хочуть дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт.

Джерела видання стверджують, що такий "незвичайний крок" учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні. Вони додали, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями, які "можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО".

"Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими групами - ред.) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію", - заявив один зі співрозмовників The Guardian.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше два російські неонацистські угруповання воюють в Україні, - Spiegel

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+32
Не знаю хто написав - не я. Але круто, дуже круто!

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
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11.12.2022 15:59
+15
Спеціалістів по таким операціям (В. Бурба та його команда) зелена влада по вказівці центра( ГРУ,ФСБ) розігнала,а Буданов людина більше блогер, ніж керівник ГУР.
показати весь коментар
11.12.2022 16:26
+14
Мільчаков сьогодні активно виховує своїм прикладом молодь... Саме його існування є визнанням бездіяльності спецслужб України. Таких унікальних виродків як цей одиниці і їх необхідно фізично знищувати.
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11.12.2022 16:16
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Не знаю хто написав - не я. Але круто, дуже круто!

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
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11.12.2022 15:59 Відповісти
***
Вона сплітала коси тісно-тісно,
З волосся, що завчасно стало сивим.
Плекала ніжно пальцями намисто,
Торкалася скривавленого тіла.

Дивилася так віддано у очі,
А в них збігали сльози, наче доля.
І шепотіла: "Жити мушу! Хочу…
В блакиті неба й жовтій смужці поля!"

Зривала з себе пута, наче дика.
Ховала рвані рани і укуси.
Ридала: "Хай я поки мов каліка,
Але я стану сильною, клянуся!"

І плакала нещасно, мов дитина,
В якої відібрали маму й тата.
І пестила очима брата й сина,
Що мужньо її вийшли захищати.

Ставала дибки, рвалася до бою.
Боліло серце й шерхли спраглі губи.
Воліла захистити всіх собою,
Й руками затуляла дітям груди.

Хиталася від вітру, мов пір'їна.
Молилася й любила в лузі квіти.
Ім'я її величне - УКРАЇНА.
Вона ще тільки починає жити...

Оксана., 2015.
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11.12.2022 17:14 Відповісти
Вони не воюють. Вони лише можкть підступно бити у спину. Або відрізати вуха/носи мертвим та катувати живих. мільчаков цей просто гній. Його треба було показово грохнути ще коли воно на даунбасі тусувалося. Воно ще тоді хизувалося фоточками, де позувало на фоні трупів українських солдатів.
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11.12.2022 16:02 Відповісти
Мільчаков сьогодні активно виховує своїм прикладом молодь... Саме його існування є визнанням бездіяльності спецслужб України. Таких унікальних виродків як цей одиниці і їх необхідно фізично знищувати.
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11.12.2022 16:16 Відповісти
Наші "спецслужби" можуть добре робити одне: переходити на бік ворога. Крим та Донбас це продемонстрували ночно.
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11.12.2022 16:18 Відповісти
Зараз відбувається "очистка" рядів. Сподіваюсь "баканов від зє" залишиться останнім придурком в історії СБУ.
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11.12.2022 16:24 Відповісти
Спеціалістів по таким операціям (В. Бурба та його команда) зелена влада по вказівці центра( ГРУ,ФСБ) розігнала,а Буданов людина більше блогер, ніж керівник ГУР.
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11.12.2022 16:26 Відповісти
Що тільки не збрешуть сцикливі каZZапи аби втекти від скрЕпної чмобілізації до гейропи
дЄди ж там сосали та їм заповідали.
Сциклива мразота з невиправданими амбіціями.
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11.12.2022 16:10 Відповісти
А когда-то мы будем вспоминать о том, что террористическая организация россия когда-то ошибочно считалась страной...
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11.12.2022 16:12 Відповісти
То може пора оту помийку грохнути всім світом! З усіх боків одночасно, щоб вони і пікнути не встигли!
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11.12.2022 16:22 Відповісти
Всі громадяни *********, які вийхали до країн Балтії після 2014 року, мають бути примусово депортовані обратно в кацапстан. 24 години на збори. Із сбою - 20 кг особисті речі. Теплушки. Висадка на кордоні з **********, далі - пішки.
Інакше в країнах Балтії незабаром з'являться зелені чоловічки....
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11.12.2022 16:32 Відповісти
Litve ix ne tak mnogo ruskix vsego okolo 5% i te bolsinstve govoriat na litovskom jazyke,po drugomu i rabotu nepolucili,u nas oni ne sloco neskazet daze jesli i pamiatniki ix snosim,ne odnogo netu protiv.Latviji i Estoniji tam u nix bolse problemi s kacapami.Kacapi vsegda iskali spionov tut nicego novogo
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11.12.2022 17:11 Відповісти
Это да. Эстонию и Латвию преднамеренно накачали колонистами из РФССР. Ещё были центр Прибалтийского военного округа в Риге и база подлодок с ядерными ракетами в Палдиски. Плюс шахты ядерных ракет и дохрена советской армии. Оттуда тоже осталось немало офицеров в отставке, которые до сих пор у нас мутит воздух и норовит нарыватся на неприятности. Ну чтож, обещаю что при шухере им в стадионе Кобзона будет отдельная ложа. Желающих нарезать русню на маленькие ломтики для кошачьего корма тут хватает.

Признаю что литовцы с католическим бекграундом оказались лучше подготовлены - они при советской оккупации все скопом пошли в КПСС (морща нос, но что поделаешь) и так смогли отбыть колонизацию своей страны руснёй.
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12.12.2022 00:50 Відповісти
Kacapov tut ne ocen uze i druzestveno vstrecalai,jesli te prijezdzali i poselialis skazem v domax liudej kotoryx deportirovali v Sibir.Primer Kalvariji gorodok malenki vot prijexali posle 1945 goda semji iz Sibiri 200 stuk naciali svoj poriadok delat .Cem eto zakoncilos paprostu vsex ubyli detej,zencyn,vsex kogo nasli nasi lesnyje bratja.Komunistov u nas takze vesali na derevjax te ze lesnyje bratja.Kacapi zyli gde naxodilos armija,drugix mestax bojalis.
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12.12.2022 08:34 Відповісти
Нацисты детектед.
Отакоi.

Хотя херня все эти денацификации, Пыня уже сдал все карты. Собиратель земель херов.
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11.12.2022 17:36 Відповісти
А можно, пожалуйста, узнать, как члены либеральной оппозиции глубокоуважаемой братской страны собирают информацию для терактов и диверсий на России? У вас же в обойме сидят олигархи как минимум с сотнями миллионов долларов и не только Ходорковский, а вполне себе приличное число миллиардеров. Вот лежит неглубоко в земле труба в Китай, от которой кацапы получают миллиарды долларов дохода на продаже нефти. Разрушь ее и доход закончится, парочка диверсией и остановка прокачки будет долгой. Почему какие-то фрики нацистские собирают информацию против стран Балтии, а вы (Дождь, Навальный, еще парочку структур) только языком трещите каждый день выкладывая видео на ютубе никому не нужны и никому не интересные? Вы же говорите, что 20 (30, 40) процентов против войны. Это, на секунду, десятки миллионов человек. Что, среди них кто-то не готов на балке просверлить трубу за сто тысяч долларов плюс ВНЖ в любой стране в Европе? Вот и ответ, что надо делать.
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11.12.2022 17:49 Відповісти
Ну наконец то можно помочь "Русичу"! Фашисты, записывайте адрес самого главного военного объекта в Латвии: Rīga, Ukrainas Neatkarības iela 2. (улица Независимости Украины 2) Не промахнитесь только!
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11.12.2022 18:19 Відповісти
Там надо заранее предупредить полицейских чтобы отьехали подальше.
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11.12.2022 19:10 Відповісти
Вы там особенно в Германии побольше пригревайте свинособак. И тогда наверняка у ни всё получится.
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11.12.2022 20:40 Відповісти
...який там нах...''русич''...русцічь, і то в кращому випадку...вони такіж ''русини'', як з ху*ла...мадуро...
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11.12.2022 23:26 Відповісти
Про разных зелёных человечков уже было сказано - в Балтийских странах их будет расстрелять в упор без разговоров. Ихних приспешников на месте в лучшем случае депортирует.
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12.12.2022 00:36 Відповісти
Operedil. Ja xotel napisatj, čto otmena smertnoj kazni v našix stranax kasaetsia toljko liudej.
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12.12.2022 02:02 Відповісти
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05.02.2023 15:24 Відповісти
 
 