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Помер колишній речник "Правого сектору", журналіст Артем Скоропадський

Новини Цензор.НЕТ Події

артем,скоропадський

Колишній прессекретар "Правого сектору", журналіст та ексголовред журналу "Країна" Артем Скоропадський помер у реанімації у віці 41 року після довгої та важкої хвороби.

Про смерть Скоропадського повідомила його вдова Олена Солодовнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Артем Скоропадский, ти помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - написала вона у фейсбуці.

Солодовнікова зазначила, що Скоропадський до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

Вона додала, що прощання відбудеться "найближчим часом за православним обрядом", і пообіцяла пізніше повідомити про місце.

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Артем Скоропадський народився у Москві. У 2005 році він переїхав з Росії до України, працював кореспондентом у виданні "Комерсант-Україна". З 2013-го став прессекретарем "Правого сектору". У 2020 році Скоропадського розшукувала ФСБ як громадянина Росії, який підтримав Україну у війні з Кремлем. У 2017 році суд в РФ заочно взяв під варту трьох росіян, причетних до "Правого сектору", серед яких і керівник пресслужби. У травні 2021 року Скоропадський отримав громадянство України.

Артем Скоропадський був автором блогу на Цензор.НЕТ, з його дописами можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
R.I.P.

Помер ворог путєнського рейху. Всі такі випадки треба перевіряти на причетність НКВД-ФСБ.
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11.12.2022 16:16
+25
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11.12.2022 16:35
+21
Шкода. Порядна людина. Українець пішов у вічність..
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11.12.2022 16:26
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R.I.P.

Помер ворог путєнського рейху. Всі такі випадки треба перевіряти на причетність НКВД-ФСБ.
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11.12.2022 16:16 Відповісти
от і я думаю - такі смерті зазвичай не просто так,41 рік....багато чого ми не знаємо,але це очевидно.
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11.12.2022 16:30 Відповісти
Пишуть про желудок. Може отрута
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11.12.2022 16:42 Відповісти
Пишуть хвороба, рак желудка бистро развиваєтся, але щось в ПС командири помирають молоді, це питання
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11.12.2022 17:08 Відповісти
Щоб достеменно зрозуміти що до чого - варто подивитись відосики Яроша коли хлопці Сашка Білого просили про допомогу від підопічних авакяна.

Підкилимна політика набагато більше пояснює дійсність ніж "патріотична" "національна" "гео" і тд і тп.
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11.12.2022 17:13 Відповісти
Шкода. Порядна людина. Українець пішов у вічність..
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11.12.2022 16:26 Відповісти
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11.12.2022 16:35 Відповісти
Так кажете "хороших русских нет"?
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11.12.2022 16:37 Відповісти
Який він руський ? Призвіще - Скоропадський. Це українське
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11.12.2022 16:43 Відповісти
На расии є достатньо офіцерів в їхній армії українського походження які народилися в Україні,а тепер ******** свої ж міста і своїх людей, і вони також доречі мають українські прізвища. Так що фамілії, якого вона походження ще нічого не означає
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11.12.2022 16:49 Відповісти
Его фамилия Бычков. Артем Бычков.
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11.12.2022 16:56 Відповісти
Ого !
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11.12.2022 17:12 Відповісти
Родился, вырос и получил образование он в мААскве. И больше я ничего о нем писать не стану.
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11.12.2022 17:18 Відповісти
Він Українець, і не за прізвищем. Українець не той в кого дід українець, а той, в кого діти українці.
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11.12.2022 19:18 Відповісти
Він єврей кацапський.
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11.12.2022 20:42 Відповісти
Саме так.І пан Бичков,-не виняток.
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11.12.2022 19:56 Відповісти
А бійці ДУК "Правий сектор" йдосі є парафіянами Української православної церкви Київського патріархату. Нещодавно патріарх Філарет відзначив їх нагородами.
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11.12.2022 17:09 Відповісти
RIP. Вечная память
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11.12.2022 17:15 Відповісти
Покойся с миром брат!
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11.12.2022 17:43 Відповісти
кстати где гришин семенченко.....
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11.12.2022 18:40 Відповісти
шо то мутит как всегда
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11.12.2022 19:45 Відповісти
...создает ЧВК "Насіння"
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11.12.2022 19:52 Відповісти
нену надя льотчица ислам приняла..медведчук ясно а того вроде выпустили и куда пропал
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11.12.2022 20:58 Відповісти
Слава Героям!!! Вічна Пам'ять!!!
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11.12.2022 19:23 Відповісти
А як міг маловідомий московський журналіст, росіянин,, стати речником Правого Сектору? Кремлівські зачищають своїх козачків?
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11.12.2022 20:41 Відповісти
Колись напевне Правда вскриється, і ми побачимо, що самі розпіарені ЗМІ "патріоти" виявляться кремлівськими козачками.
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11.12.2022 20:47 Відповісти
БЫЧКОВ
Справжнє прізвище цього засланого козачка - БЫЧКОВ
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11.12.2022 22:15 Відповісти
А як ви визначаєте, яке прізвище справжнє?
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11.12.2022 23:21 Відповісти
Біографією поцікавився. І не зараз, а вісім років тому.
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11.12.2022 23:45 Відповісти
Тобто ви мали на увазі прізвище, що дали йому батькми?
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11.12.2022 23:55 Відповісти
Те прізвище що в нього було до резидентури у ПС.
Ви ж не вважаєте що справжнє прізвище Гіркіна - Стрєлков?
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12.12.2022 00:06 Відповісти
Не знаю. Я ніколи не бачила паспорту Гіркіна. А ви?
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12.12.2022 00:14 Відповісти
Даруйте, але б'ють не по паспорту а по морді.
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13.12.2022 05:26 Відповісти
Але справжнє прізвище на морді не написано. Ви ж із прізвиша почали, чи не так?
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15.12.2022 19:52 Відповісти
Це ж так нада? Всзяти собі фамілію гетьмана Скоропадського(!) Всі патріоти повелись. Тепер,коли справу зроблено. Моссад зачищає свідків розводняка українських патріотів.
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22.02.2023 21:17 Відповісти
 
 