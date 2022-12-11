Помер колишній речник "Правого сектору", журналіст Артем Скоропадський

Колишній прессекретар "Правого сектору", журналіст та ексголовред журналу "Країна" Артем Скоропадський помер у реанімації у віці 41 року після довгої та важкої хвороби.

Про смерть Скоропадського повідомила його вдова Олена Солодовнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Артем Скоропадский, ти помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - написала вона у фейсбуці.

Солодовнікова зазначила, що Скоропадський до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

Вона додала, що прощання відбудеться "найближчим часом за православним обрядом", і пообіцяла пізніше повідомити про місце.

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Артем Скоропадський народився у Москві. У 2005 році він переїхав з Росії до України, працював кореспондентом у виданні "Комерсант-Україна". З 2013-го став прессекретарем "Правого сектору". У 2020 році Скоропадського розшукувала ФСБ як громадянина Росії, який підтримав Україну у війні з Кремлем. У 2017 році суд в РФ заочно взяв під варту трьох росіян, причетних до "Правого сектору", серед яких і керівник пресслужби. У травні 2021 року Скоропадський отримав громадянство України.

Артем Скоропадський був автором блогу на Цензор.НЕТ, з його дописами можна ознайомитися за посиланням.