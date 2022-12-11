В окупованому Маріуполі та навколо міста зростає військова активність ворога, - Андрющенко

Над містом спостерігається незвична кількість бойових гвинтокрилів. Через Маріуполь пройшла чергова колона танків.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Над містом цілий день незвична кількість бойових гвинтокрилів з Запорізького напряму в напрям Азовсталі. Продовжується відтік військових з Бердянського напряму. В районі с. Дем’янівка та с. Комишувате розквартировують близько 500 поки живої сили. Одразу після влучного мінусування по окупованій Запоріжській області. Чергову колону танків (власним ходом) вночі перекинуто з Мангуський р-ну до Нікольського р-ну", - йдеться в повідомленні.

Також у Маріупольському районі в передмісті с. Ялта (Нова Ялта) облаштований другий табір для мобілізованих росіян.

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