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В окупованому Маріуполі та навколо міста зростає військова активність ворога, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,маріуполь

Над містом спостерігається незвична кількість бойових гвинтокрилів. Через Маріуполь пройшла чергова колона танків.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Над містом цілий день незвична кількість бойових гвинтокрилів з Запорізького напряму в напрям Азовсталі. Продовжується відтік військових з Бердянського напряму. В районі с. Дем’янівка та с. Комишувате розквартировують близько 500 поки живої сили. Одразу після влучного мінусування по окупованій Запоріжській області. Чергову колону танків (власним ходом) вночі перекинуто з Мангуський р-ну до Нікольського р-ну", - йдеться в повідомленні.

Також  у Маріупольському районі в передмісті с. Ялта (Нова Ялта) облаштований другий табір для мобілізованих росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У селі Урзуф під Маріуполем зафіксували "приліт" на російський полігон, - Андрющенко

Автор: Марина Макєєва
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То влаштуйте їм там "Чорнобаївку"!
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11.12.2022 16:24 Відповісти
Кремлёвские клопы больше всего боятся высокой температуры ! 🔥
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11.12.2022 17:59 Відповісти
В таке "незвичайне скупчення" варто і цілити.
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11.12.2022 16:29 Відповісти
все скопления вражеской техники в Мариуполе нужно так же уничтожать.
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11.12.2022 16:35 Відповісти
"розквартировують близько 500 поки живої сили"
Ключове слово ПОКИ.
Вірю в ЗСУ!
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11.12.2022 16:40 Відповісти
Координати нового табору якби знати...та повторити.....
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11.12.2022 17:23 Відповісти
в оккупированном Луганске кацапы ****** всё, даже то, что не могут вывезти:
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11.12.2022 17:29 Відповісти
Где то уж проскочило. Если не можешь уничтожить, выдай его за своё.
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12.12.2022 00:34 Відповісти
 
 