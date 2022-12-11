МЗС Британії песимістично оцінює перспективу мирних переговорів між Росією та Україною: "Риторика Путіна досі дуже войовнича"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі не вірить, що Росія щиро хоче миру з Україною.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Клеверлі заявив, що Британія підтримує якнайскоріше проведення мирних переговорів, але за умови, що параметри миру встановлює Україна.
"Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", – сказав він.
Поки що, додав Клеверлі, він не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін готовий вести переговори "у дусі доброї волі".
"Ширша риторика досі дуже войовнича", – констатував він.
В іншому інтерв'ю, яке вийшло на британському телеканалі BBC в неділю, він сказав, що Британія намагається донести світу, що "агресія не приносить результатів, не можна отримати вигоду від вторгнення на територію сусіда".
Будь ласка, зачекайте...
БЕШЕНЫХ ЗВЕРЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ
може « перемовин» ?
МОВА - перемовин ( Укр)
ГОВОРИТЬ - переговоры (рос)
Глаголы с корнем говор:
говоритьпоговоритьдоговоритьсязаговоритьуговоритьпереговори
выговоритьдоговоритьсговоритьсяоговоритьсянаговоритьотговоритьпроговоритьвыговоритьсянаговоритьсяоговоритьразговоритьсяразговоритьприговоритьпроговоритьсяговоритьсяотговоритьсяобговоритьуговоритьсяподговоритьсговоритьзаговоритьсянедоговоритьподговориться
я не філолог і історію слова не нашла. А цікаво як воно зьявилось. У слов'ян чи у мордви .
То чому українське слово "говорить" не може використовуваться в цьому "нарєчії"?
Висока культура висловлення забезпечується умілим використанням синонімічного
багатства певної мови. Вдалий добір синонімів урізноманітнює і збагачує мову, робить її
виразнішою, дає можливість повніше і точніше оформити думку. Різні частини мови не в
однаковій мірі багаті синонімами. Численністю і різноманітністю, як зазначають дослідники,
відзначається дієслівна синоніміка.
Особливо багата в українській мові синоніміка на означення акту мовлення.
Найзагальнішим нейтральним словом тут виступає дієслово говорити; воно багатозначне й
у семантичному плані синонімізується з різними словами. Досить широко слово говорити
вживається зі значенням «мати здатність усно передавати словами свої думки, почуття
тощо; володіти мовою взагалі»: «Мов яблучко у садочку, Кохалась дитина. І говорить уже
стало, І вчила княгиня Тільки «мамо» вимовляти. А «тато» не вчила» (Т. Шевченко); «І як
було всім зрозуміти, що в мене одна наречена... про яку я думав, мабуть, тоді, коли не вмів
ще говорити» (Ю. Яновський). Це саме значення властиве і дієслову розмовляти. Пор.:
«Маля кричить... Воно не може розмовляти, бо ще не вміє» (В. Сосюра); «Олексі і Меланці
здавалося, що син уже все розуміє, дарма що він не розмовляє» (П. Кочура).
Семантично тотожним з говорити, розмовляти виступає і розмовний синонім
балакати. Пор.: «Язик має і коняка, та не балака» (Укр. прислів'я); «Солоха росла -
виростала. Ось уже їй восьмий пішов, а вона ще й балакати не навчилася» (Панас Мирний).
Синоніми говорити, розмовляти, балакати мають також семантичний відтінок
«володіти якою-небудь мовою». Напр.: «Прибулий [іноземець] добре умів говорити поросійському» (О. Гончар); «Складнішою виявилася і тодішня Україна. Була вона повна своїх
і чужих панів, які добре розмовляли по-українському» (О. Довженко); «По-французькому
балакать Там [в Ельдорадо] уміють всі лакеї, А пани всі мови знають - Крім своєї, крім
своєї» (В. Самійленко).
Дієслова говорити, розмовляти, балакати є синонімами й у значенні «усно
висловлювати думки, погляди і т. ін.». Напр.: «Приїздив Шаляпін... Весь час він то
розказував (дуже гарно, художньо говорить), то знайомив нас з новою оперою
«Хованщина» (М. Коцюбинський); «Надворі Марійці стало весело, вона сміялась, говорила
голосно» (Є. Гуцало); «За старого... багатого... За сотника Йвана...» - Сама собі
розмовляла, А потім сказала: «Я ще, мамо, не виросла, Ще не дівувала» (Т. Шевченко);
«Була незадоволена [Юля], хмурилась і не розмовляла» (Г. Тютюнник); «А маленький той
був чоловік дуже понурий і балакати не любив» (О. Довженко); «Намовчавшись у степу,
він [чабан] зараз хоче балакати» (О. Гончар).
У цьому значенні слова говорити, розмовляти, балакати синонімізуються з рядом
дієслів емоційно зниженого плану: базікати, плести, молоти, верзти, патякати і под.
Пор.: «А що вже там без нього скоїлось, що там діється зараз, не зна, не буде даремно й
базікати» (А. Головко) ; « - Отой решетилівський наймитюга, що про нього колись Нестір
плів, справді міг тут [у Каховці] збити капітал» (О. Гончар); «-Куди вже там бабі ходити на
збори: і сміх і гріх. - Дурне мелеш, Уляно» (М. Стельмах); « - Який же це орел? Про кого
ти верзеш? - спитала Гризельда. - Про кого ж, як не про князя Домініка, - сказала баба»
(І. Нечуй-Левицький); «Поклавши хлудину на плече, миролюбно патякає [сторож] в гурті
школярів» (С. Васильченко).
В одному синонімічному ряду виступають слова говорити, розмовляти, балакати
також у значенні «усно обмінюватися думками, вести бесіду». Напр.: «Ми вдвох, ходячи по
хаті, говоримо, сперечаємось та так завзято, як ніби від нашої суперечки залежить щастя
громадське» (М. Коцюбинський); «Посхилявшись, вони їли з одного казанка і про щось
розмовляли» (О. Гончар); «Сидимо собі з Левадихою та балакаємо про се, про те» (І. НечуйЛевицький).
Такий же значеннєвий відтінок мають і емоційно-оцінні слова: базікати, лепетати,
пащекувати та ін. Пор.: «І Настя, і Параска... більше мовчки сиділи, сопли. Базікали Зайчиха
з Кулиничихою» (Панас Мирний); «Ось біжать дві панночки, лепечуть одна до одної..,
нічого перед собою не бачать, забалакались» (Леся Українка); «Молодиці в теплій хаті пили,
пащекували» (К. Гордієнко).
Отже, дієслова говорити, розмовляти, балакати, базікати, плести, молоти, верзти,
патякати, пащекувати та ін. мають спільні значення, спрямовані на словесне вираження
думки, й є семантичними або ідеографічними синонімами. Вони означають те саме поняття,
але різняться додатковими значеннєвими відтінками. Синоніми говорити і розмовляти - це
нейтральні слова, які в українській мові виступають паралельно. Однак при їх взаємозаміні
треба мати на увазі, що кожне з них служить для передачі найтонших нюансів думки. Коли
йдеться про значення «мати здатність висловлювати думки, почуття; володіти мовою
взагалі», то стрижневим виступає слово говорити, оскільки воно найконкретніше вказує на
акт мовлення, на здатність володіння цим процесом. У семантичній структурі слова
говорити це значення є головним і в лексикографічних працях подається першим. У
семантичному відтінку «володіти певною мовою» домінантою теж є слово говорити, яке в
даному випадку асимілюється з набуванням знань, умінь, навичок і т. ін. в галузі якої-небудь
мови1
. Домінуючим дієслово говорити є й у значенні «усно висловлювати думки, почуття».
Особливість цього семантичного різновиду в тому, що тут висловлення безвідносне, в ньому
відсутня вказівка на співбесідника2
.
Слово розмовляти найповніше виражає значення «усно обмінюватися думками, вести
бесіду з ким-небудь», воно означає акт мовлення, що здійснюється не однією особою; у
даному випадку наголошується на словесному обміні думками3
.
Синоніми говорити, розмовляти, балакати, базікати, плести, молоти, верзти,
патякати, пащекувати розрізняються за сферою та широтою вживання. Так, говорити і
розмовляти можуть уживатися в усіх функціональних стилях літературної мови, проте
найактивніше використовуються в художньому і публіцистичному мовленні, перше з них є
ширше вживаним; інші ж слова цього ряду стилістично обмежені й характерні здебільшого
для розмовно-побутового стилю усного літературного мовлення. Широко використовуються
синоніми говорити і розмовляти в аналізованих значеннях і тоді, коли треба уникнути
повторення того самого чи однокореневого слова.
У значенні «викладати усно конкретно звернені до кого-, чого-небудь міркування,
зауваження і т. ін.» говорити синонімізується з казати. Ці синоніми мають однаковий
семантичний відтінок, не несуть ніякого емоційного навантаження і на цій підставі
паралельно вживаються в ******** українській мові, зокрема в словах автора при передачі
прямої мови. Пор.: « - Коханий, - говорить Галя, - а що як справді нападуть на нас
розбійники?» (Марко Вовчок); «-Він загинув, мабуть, від власної гранати, - похмуро
говорить Сагайда, схилившись над Брянським» (О. Гончар); «-Куди ж ти? Вже обід
готовий, - каже Христя» (Панас Мирний); «Признавайтесь, синки, добре вас шмагали
березовими віниками? - казав Тарас, звертаючись до синів» (О. Довженко). Домінантою в
цьому ряді слід вважати слово казати, яке порівняно з говорити, відрізняється більшою
конкретністю, характерною для авторської мови.
З таким же значенням виступають і дієслова базікати, лепетати, патякати і под.
Пор.: « - Бач, як батько кланяється низенько своїй чесній дочці, - базікала прикажчикова
жінка» (Панас Мирний); «- Я не знаю, як ви тут живете на селах, - почала лепетати
прихожа московка» (І. Нечуй-Левицький); «- Ну, то йди... йди! І я прийду... Ти думаєш -
може, не втраплю?.. Утраплю!.. - патякав Федір» (Панас Мирний).
1 У СУМІ така семантична відмінність слова говорити виділяється відтінком при першому значенні, у слові
розмовляти це третє значення, а в балакати вона не диференціюється зі значенням. 2 У СУМІ це значення подається другим у лексикографічній розробці слова говорити, у слові розмовляти такої
рубрики немає, а в балакати воно тлумачиться посиланням на розмовляти. 3 У семантичній структурі слова розмовляти це значення є основним і в СУМІ подається першим, у слові
говорити воно є третім, а в балакати тлумачиться за формулою «те саме, що розмовляти».
Вживання цих слів експресивно зниженої категорії в літературній мові стилістично
обмежене.
В інших семантичних різновидах дієслово говорити вступає у синонімічні зв'язки з
іншими словами і перебуває у складі кількох синонімічних рядів. Отже, добираючи
відповідний синонім до слова говорити, треба зважати на те, що воно за окремими
значеннями синонімізується з різними словами, уміле використання яких дасть можливість
найбільш правильно, яскраво, чітко і виразно оформити висловлювану думку.
цікаве , а е по регіонам відмінності у ціх словах - наприклад Тернопіль і Харків ? Ось в Австрії по регіонам е сильні відмінності. Іноді і на німецьку не схожа .
Я , як технар, вже рахую слов'ян у ціх краях Великі країни вже перечислила,залишились ДРІБНІ слов'янські країни
11.12.2022 22:33
Когда можно сесть за стол? Всего два условия:
1. РФ выводит все свои войска с территории Украины за границы 1991 г.
2. Приносит на переговоры голову/шкуру пуйла .
Это как в СССР, психов-маньяков признавали вминаемыми и смело ставили к стенке
НИКТО ДО ГААГИ НЕ ДОЖИЛ . А то как МН17 судят 8 років Вас не засмучуе?
Хутина треба ліквідувати , щоб відібрати атомну бомбу , і чім скориш , тим краще
Пишуть що він у Венесуелу хоче свалити, хочата його не спасе , а сдасть одразу США.
Канцлер ФРН Шольц на зустрічі з виборцями в Потсдамі: "...Я продовжу говорити з ним, тому що ХОЧУ ЗАСТАТИ МОМЕНТ, КОЛИ МОЖНА БУДЕ ВИЙТИ З ЦІЄЇ СИТУАЦІЇ. Цього не вийде, якщо не говорити один з одним".
Цікавий вибір формулювань. Він дійсно ********* на думку, що політичні і персональні амбіції Шольца сягають власної сторінки в підручниках історії - як того, хто прийматиме капітуляцію Росії, бо весь час підтримував з нею діалог. Чи як мінімум підписуватиме домовленості про зобов'язання Росії як агресора щодо України та щодо союзників.
В принципі, подібні амбіції Україна цілком підтримує. Як і заяву Бориса Джонсона WSJ щодо неодмінної поразки Росії в 2023р. ("Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. В інтересах усіх, включаючи Росію, щоб завіса якомога швидше опустилася над нещастям пана Путіна. Не у 2025-му, не у 2024-му, а у 2023-му" - заявив Борис.).
Олексій Голобуцький