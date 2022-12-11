МЗС Британії песимістично оцінює перспективу мирних переговорів між Росією та Україною: "Риторика Путіна досі дуже войовнича"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі не вірить, що Росія щиро хоче миру з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Клеверлі заявив, що Британія підтримує якнайскоріше проведення мирних переговорів, але за умови, що параметри миру встановлює Україна.

"Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", – сказав він.

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Поки що, додав Клеверлі, він не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін готовий вести переговори "у дусі доброї волі".

"Ширша риторика досі дуже войовнича", – констатував він.

В іншому інтерв'ю, яке вийшло на британському телеканалі BBC в неділю, він сказав, що Британія намагається донести світу, що "агресія не приносить результатів, не можна отримати вигоду від вторгнення на територію сусіда".