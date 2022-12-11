Відповідальність за злочини понесуть усі, від виконавців до Путіна, - глава МЗС Британії Клеверлі
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Російський диктатор Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв’язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів.
Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.
За словами Клеверлі, необхідно донести до всього світу розуміння, що агресія не повинна давати агресору вигоду.
"Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна", – сказав Клеверлі.
Міністр сказав, що Британія підтримує роботу Міжнародного кримінального суду, проте не виключає створення інших механізмів. Він зазначив, що Лондон разом із Києвом та іншими партнерами обговорюватимуть, як ефективно притягнути до відповідальності винуватців війни.
Будь ласка, зачекайте...
Страна в скором времени может столкнуться с тяжелейшим социально-экономическим кризисом.
Европа ввела почти полный запрет на импорт российской сырой нефти. И это стало тяжелейшим ударом по доходам России.
Опасения, что нефтяное эмбарго приведет к росту цен на «черное золото», не оправдались. Рынки спокойно пережили этот стресс.
А российская нефть даже обвалились в цене гораздо ниже введенного ценового потолка, составляющего $60 за баррель.
Теж саме із ПУТЛЕРОМ немає сумнівів що його визнають виним але хто і як його здасть до Гааги коли Росія не дотримується міжнародного права.
Необхідний список"Візенталя",коли нацистських злочинців викрадали і судили,світ тоді мовчав.І у нас необхіден такий загін кіллерів за головами ординців.
а там його руSSкі "роботодавці" і пришили, бо багато міг розказати...
а з чаушеску як було?!
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування
https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
"Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым. Уже, в конце концов, жить не на что, абсолютно. Где мне жить, в Крыму на улице или в банке?"
Раніше, коли Московія влащтовувала українцям геноцид, Захід, на жаль, заплющував очі, або навіть підтримував московитів, білих дикунів проти червоних, але тепер все інакше.
Маємо гарантії від цивілізованих держав про підтримку, допоки людожери не витримають і відчепляться від нас і поповзуть назад у свою нору виживати, чи зализувати свої рани.
Це не альтруїзм. Якщо Потвора вирішила знищити, викреслити з історії 40-мільйонний народ, то щоб тоді вона зробила з іншими, набагато меншими за чисельністю, народами, якби це їй (теоретично) вдалося.
Допомагаючи нам зброєю і фінансами, ці народи допомагають не лише нам, але й собі, щоб не жити у світі, де долю народів вирішують якісь біснуваті фюрери, з враженим хворобами мозком.
Завдяки цьому, ми переможемо у критично необхідних параметрах, збережемо суб'єктність як держава, і повернемо захоплені території.
Чудовисько буде відгороджене від України санітарним кордоном.
хороший кацап - дохлий кацап!
ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".