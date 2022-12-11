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Відповідальність за злочини понесуть усі, від виконавців до Путіна, - глава МЗС Британії Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джеймс,клеверлі

Російський диктатор Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв’язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Клеверлі, необхідно донести до всього світу розуміння, що агресія не повинна давати агресору вигоду.

"Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна", – сказав Клеверлі.

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Міністр сказав, що Британія підтримує роботу Міжнародного кримінального суду, проте не виключає створення інших механізмів. Він зазначив, що Лондон разом із Києвом та іншими партнерами обговорюватимуть, як ефективно притягнути до відповідальності винуватців війни.
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Топ коментарі
+11
Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
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11.12.2022 17:02
+7
Потрібно Україні зробити свій Моссад
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11.12.2022 16:48
+4
Підтримка Британії і інших дружніх країн має для нас нині вирішальне значення.
Раніше, коли Московія влащтовувала українцям геноцид, Захід, на жаль, заплющував очі, або навіть підтримував московитів, білих дикунів проти червоних, але тепер все інакше.
Маємо гарантії від цивілізованих держав про підтримку, допоки людожери не витримають і відчепляться від нас і поповзуть назад у свою нору виживати, чи зализувати свої рани.
Це не альтруїзм. Якщо Потвора вирішила знищити, викреслити з історії 40-мільйонний народ, то щоб тоді вона зробила з іншими, набагато меншими за чисельністю, народами, якби це їй (теоретично) вдалося.
Допомагаючи нам зброєю і фінансами, ці народи допомагають не лише нам, але й собі, щоб не жити у світі, де долю народів вирішують якісь біснуваті фюрери, з враженим хворобами мозком.
Завдяки цьому, ми переможемо у критично необхідних параметрах, збережемо суб'єктність як держава, і повернемо захоплені території.
Чудовисько буде відгороджене від України санітарним кордоном.
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11.12.2022 17:00
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Ну і що? Що від цього змінилося? Це ж вам не голівужський фільм, де злодія дуже швидко і легко можна покарати. Це кацапня, і цим все сказано...
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11.12.2022 16:46 Відповісти
Bloomberg: Нефтяное эмбарго больно бьет по России.
Страна в скором времени может столкнуться с тяжелейшим социально-экономическим кризисом.
Европа ввела почти полный запрет на импорт российской сырой нефти. И это стало тяжелейшим ударом по доходам России.
Опасения, что нефтяное эмбарго приведет к росту цен на «черное золото», не оправдались. Рынки спокойно пережили этот стресс.
А российская нефть даже обвалились в цене гораздо ниже введенного ценового потолка, составляющего $60 за баррель.
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11.12.2022 17:46 Відповісти
43 бакса за бочьку парашинской мазутуы.
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11.12.2022 19:32 Відповісти
Тільки яким чином понесуть покарання ? Гіркіна суд в ГААГІ визнав виним у збиті літака. І що сталося ? ГІРКІН недосяжна особа бо його Росія не видала в Гаагу.
Теж саме із ПУТЛЕРОМ немає сумнівів що його визнають виним але хто і як його здасть до Гааги коли Росія не дотримується міжнародного права.
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11.12.2022 16:47 Відповісти
Потрібно Україні зробити свій Моссад
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11.12.2022 16:48 Відповісти
Пані Софія! Я про це говорив з 2014 року..навіть В,Портникову задавав на стрімі./ще до великої війни/ питання.що необхідно створити групу месників,бо наказання не всі понесуть..А наші хочуть все по закону-демократії бавитись.А рашистська орда плювати хотіла на закони,тим більше міжнародні.
Необхідний список"Візенталя",коли нацистських злочинців викрадали і судили,світ тоді мовчав.І у нас необхіден такий загін кіллерів за головами ординців.
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11.12.2022 18:15 Відповісти
Підтримую
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11.12.2022 18:21 Відповісти
про мілошевича так само говорили...а потім що..? самі ж серби вивезли ТУ Гниду в Гаагу в обмін...на хліб...

а там його руSSкі "роботодавці" і пришили, бо багато міг розказати...
а з чаушеску як було?!
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11.12.2022 17:30 Відповісти
Чаушеску теж розстріляли, щоб багато про хремль не розсказав
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11.12.2022 18:22 Відповісти
Не про "хремль"! У першу чергу про тих - хто його розстрілював! Бо у них "руки в крові" і "рильце в пушку" не менше, ніж у нього ! Просто вони "встигли першими" У Сталіна кілька разів виходило "навпаки" - винними призначалися підлеглі і розстрілювали ЇХ!
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11.12.2022 21:22 Відповісти
Це теоретично можливо тільки в одному випадку, якщо до війни приєднається НАТО і допоможе Україні звільнити русню від фашистсько-терористичного режиму, все, в іншому випадку повна безкарність, бо без повного розпаду роССии це неможливо.
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11.12.2022 17:31 Відповісти
ПОВНА БЕЗКАРНІСТЬ ? Ви мене дратуете
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11.12.2022 18:23 Відповісти
«без повного розпаду роССии це неможливо»====== это и есть тот. самый главный ключ к всеобщему успеху
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11.12.2022 18:46 Відповісти
В будь якому випадку в росії зміниться влада і всіх хто чинив злочини в Україні ця влада здасть щоб було менше конкурентів і налагодити відносини з цивілізованими країнами.
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11.12.2022 19:20 Відповісти
А чому тоді російська еліта вільно живе у Відні ?

Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування

https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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11.12.2022 16:47 Відповісти
Сто раз печатал. Та там наших не меньше. Мура-мураев за главного через день с бойко-бойким куражат по кафе, симоненко шмыгает года два там как. Немеряно негодяев. И всё по закону. По ихнему, австрийскому, это туристическая страна. С этого живут. И статус нейтральной.
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11.12.2022 17:50 Відповісти
Так е відео БАТАЛЬОН Відень і Монако
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11.12.2022 18:24 Відповісти
москалыкам нужно было женщину в 2016 году послушать, она со слезами на глазах говорила:
"Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым. Уже, в конце концов, жить не на что, абсолютно. Где мне жить, в Крыму на улице или в банке?"
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11.12.2022 16:59 Відповісти
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11.12.2022 17:00 Відповісти
Підтримка Британії і інших дружніх країн має для нас нині вирішальне значення.
Раніше, коли Московія влащтовувала українцям геноцид, Захід, на жаль, заплющував очі, або навіть підтримував московитів, білих дикунів проти червоних, але тепер все інакше.
Маємо гарантії від цивілізованих держав про підтримку, допоки людожери не витримають і відчепляться від нас і поповзуть назад у свою нору виживати, чи зализувати свої рани.
Це не альтруїзм. Якщо Потвора вирішила знищити, викреслити з історії 40-мільйонний народ, то щоб тоді вона зробила з іншими, набагато меншими за чисельністю, народами, якби це їй (теоретично) вдалося.
Допомагаючи нам зброєю і фінансами, ці народи допомагають не лише нам, але й собі, щоб не жити у світі, де долю народів вирішують якісь біснуваті фюрери, з враженим хворобами мозком.
Завдяки цьому, ми переможемо у критично необхідних параметрах, збережемо суб'єктність як держава, і повернемо захоплені території.
Чудовисько буде відгороджене від України санітарним кордоном.
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11.12.2022 17:00 Відповісти
Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
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11.12.2022 17:02 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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11.12.2022 17:26 Відповісти
А посилання можна? Аж цікаво стало....
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11.12.2022 18:52 Відповісти
Владимир Золкин ютуб
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11.12.2022 19:38 Відповісти
Шо-шо? ! Відповідальність понесуть кацапські військові? Да тут кацапські полонені живуть краще багатьох пенсіонерів!
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11.12.2022 17:09 Відповісти
Моя интуиция, подсказывает, что Англичане, не боятся, погроз ***** ???? Наверное, что то знают
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11.12.2022 17:19 Відповісти
путін і його адепти будуть в Гаазі!! а разом з ним і руZZкій мір....
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11.12.2022 17:24 Відповісти
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим" -
ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
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11.12.2022 17:30 Відповісти
фантазії...Я вже бачу---з МН17...тягнули 8 років кота за яйця..ХТО Покараний? киздаболи
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11.12.2022 18:07 Відповісти
Почему вместо этой болтовни не уничтожить ***** как Каддафи или Саддама?
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11.12.2022 18:12 Відповісти
 
 