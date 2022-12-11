Відповідальність за злочини понесуть усі, від виконавців до Путіна, - глава МЗС Британії Клеверлі

Російський диктатор Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв’язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Клеверлі, необхідно донести до всього світу розуміння, що агресія не повинна давати агресору вигоду.

"Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна", – сказав Клеверлі.

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Міністр сказав, що Британія підтримує роботу Міжнародного кримінального суду, проте не виключає створення інших механізмів. Він зазначив, що Лондон разом із Києвом та іншими партнерами обговорюватимуть, як ефективно притягнути до відповідальності винуватців війни.