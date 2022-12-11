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Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+8 Великая Исландия
показати весь коментар11.12.2022 17:55
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+5 Сергій Коркмен
показати весь коментар11.12.2022 17:13
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нет заработка на свиноцабаках...?
може пора й про поглиблення?
видовження тощо?
а чого? нікому не цікаво???
@den_tsaruk
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2 ч
Якийсь парадокс, від зєлєнского чули жарти про термос, сіньор голодомор, ердоган вусатий таракан, але от про путіна ніколи таких жартів не було.