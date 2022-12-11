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НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз, - голова МЗС Британії Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джеймс,клеверлі

Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.

"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.

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Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.

Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"

"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.
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Топ коментарі
+8
***
кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
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11.12.2022 17:27
+7
Як він зробив про Відень
«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.

‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування

https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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11.12.2022 17:21
+5
Они вообще не понимают кацапов и кацапской пропаганды. И что ***** лучше вас знает, что вы не собирались нападать на эту клоаку.

Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.

Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.

Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.
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11.12.2022 18:06
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Пора Михайлу Ткачу зробити відео СКІЛЬКІ російських олігархів оселилось у Британії.
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11.12.2022 17:19 Відповісти
Як він зробив про Відень
«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.

‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування

https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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11.12.2022 17:21 Відповісти
Австрiя - просто шльондра, так звана нейтральнicть, грошi вiзьме навiть вiд серiйних вбивць, а Вiдень ще з савєйських часiв нашпигований кацапо-ординською агентурою та просто лiгбище гебнi, багато там i прорашистських колаборантiв та зрадникiв з України. зважаючи на це, спецслужбам США та Великобританii або взагалi не потрiбно обмiнюватись iнформацiєю з Австрiєю, або обмiнюватися з великою обережнiстю.
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11.12.2022 18:59 Відповісти
Один Фирташ МЕГАВОРЮГА , чего стоит ‼️ США уже 10 лет ,не могут выдернуть этого урода , отстегивающего австрияка
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11.12.2022 19:49 Відповісти
А сицилианская защита ????
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11.12.2022 17:22 Відповісти
Краще мовчати, ніж говорити...
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11.12.2022 17:23 Відповісти
***
кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
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11.12.2022 17:27 Відповісти
А рашка с НАТО с 1991 года воюет. Уже 30 лет. Только почему -то все на территории Украины
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11.12.2022 17:30 Відповісти
Ну ниуясiбечавой, краснопузые с жиру бесятся -разбрасываются коммунистическим общаком налево и направо(вместо гвоздик - розы).
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11.12.2022 18:24 Відповісти
дитячий лепет і коментувати не хочеться.
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11.12.2022 17:33 Відповісти
Ага, тільки з Польщею отой ''захист'' якось кривенько спрацював
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11.12.2022 17:38 Відповісти
Лише кацапія всім погрожує і обіцяє пафтаріть
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11.12.2022 17:41 Відповісти
"Отже, це він (Пу) є агресором". Яка глибока думка. Вирубати в камені, і поставити на кордоні НАТО.
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11.12.2022 17:44 Відповісти
А зря...
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11.12.2022 17:48 Відповісти
Та вже б пора ставити на місце "збішеного ведменя"..
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11.12.2022 17:50 Відповісти
Рада Євросоюзу ухвалила рішення про пакет допомоги для України у €18 млрд попри вето мадярського *******.

Представники Чехії у Раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта: гарантії за кредитами, надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни - члени ЄС.
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11.12.2022 17:57 Відповісти
а Угорщина вже отримала фінансування від ЕС?
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11.12.2022 18:00 Відповісти
Ні. Європейська комісія заблокувала через корупцію і низьку незалежність судової системи.
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11.12.2022 18:09 Відповісти
ну, тоді може бути)

сподіваюсь, що мадяри невиправні й коштів їм не бачити
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11.12.2022 18:31 Відповісти
Вони так нічого і не зрозуміли... Кацапня ці слова приймає як відступ, страх. Все треба навпаки робити, гнобити і ******* їх скрізь де тільки побачите
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11.12.2022 17:59 Відповісти
Они вообще не понимают кацапов и кацапской пропаганды. И что ***** лучше вас знает, что вы не собирались нападать на эту клоаку.

Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.

Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.

Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.
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11.12.2022 18:06 Відповісти
так они в кремле это знают что вы с..ны, на то и расчет
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11.12.2022 18:06 Відповісти
а шкода
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11.12.2022 18:15 Відповісти
Шкода, шо не в НАТО...
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11.12.2022 18:26 Відповісти
обычно бриты не опускались до такого заискивания с путиным... странная речь клеверли
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11.12.2022 18:43 Відповісти
Его слова для россиян значат СЛАБОСТЬ. Европейцы не понимают что психология современных россиян-это психология собакиЮ,бандита,гопника. Если показывать слабость-лобязательно нападет. Русские понимают только язык силы,угроз-тогда они сами станут на колени и будут молить о пощаде. К сожалению такая их дикая психология и по-другому с ними нельзя-они ментально застряли в 18 веке когда все решала только грубая сила и бещзстрашие
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11.12.2022 19:04 Відповісти
Опять начали крутить эту шарманку - Маруся атравила-а-а-сь в бальни-и-ицу атвезли-и-и.
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11.12.2022 19:27 Відповісти
масочок і і антисептиків ще передать, а потім "Мрією" завезем все в ЗАД!!!! ..
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11.12.2022 19:31 Відповісти
А треба булоб!
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11.12.2022 19:37 Відповісти
За то сосия угоржает и будет угрожать всему миру...браво!
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11.12.2022 19:45 Відповісти
Ггг
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11.12.2022 21:15 Відповісти
а нічо що мосКАЛЛі прямо на центральному своєму телебаченні розказують, як вони будуть "бАмбіТь наТо"??
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11.12.2022 21:16 Відповісти
А я НАТІ погрожую,жорстким сексом)
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11.12.2022 21:16 Відповісти
Запад : Выкормили Гитлера, выкормим и Путина! Дадим ему кусочек Судет, а то нападьот на США и Англию.
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11.12.2022 21:22 Відповісти
Как можно оправдываться перед обоссанным кацапом , что НАТО не в коем случае не угрожает, после того что эти ***** насилуют детей , насилуют женщин , марадерят , убивают ни в чем не повинных людей. Которые угрожают Америке смыть волной цунами .Целенаправленно уничтожая энергоструктуру , за которой находятся дети , старики , ни вижу логики . Давно нужно было признать мразотную нечисть , которая бродит по нашей земле . Куй его знает, как можно давать такие заявления , оправданий , нет чтоб ответить жестко , терпение наше на пределе , ходя куда уже накуй о пределе , запределе...
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11.12.2022 22:01 Відповісти
А вот сейчас надо бы
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12.12.2022 09:24 Відповісти
Клевер ли?
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12.12.2022 09:26 Відповісти
 
 