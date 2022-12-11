НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз, - голова МЗС Британії Клеверлі
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Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.
"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.
Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.
Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"
"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.
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«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.
‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування
https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
Представники Чехії у Раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта: гарантії за кредитами, надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни - члени ЄС.
сподіваюсь, що мадяри невиправні й коштів їм не бачити
Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.
Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.
Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.