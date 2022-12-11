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Противник продовжує здійснювати спроби прориву нашої оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 11 грудня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення.

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили заходи примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - Генштаб

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб

Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника".

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
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11.12.2022 19:02
+8
Посмотрел эти улицы на карте Бахмута, это восточные окраины города. Восток города ****** ( русня ) уже не первый день контролируют, периодически выбивают их оттуда, потом опять отдают. Молимся за наших Воинов.
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11.12.2022 20:15
+7
Орки колись 3 місяці брали Ізюм. А потім здали за день...
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11.12.2022 18:49
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шкода, другий день поспіль ніхто не показує змін лінії фронту на мапі... То раніше 24-тий - транслював без перерв; а нині - взяв вихідні...
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11.12.2022 18:26 Відповісти
чому ж не показують? ось маєте:

DeepStateMAP | День 291 | Мапа війни в Україні
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11.12.2022 18:29 Відповісти
@JaWernulsa

·

12m

БАХМУТ... Вражеские войска прорвали линию обороны. Идут тяжелейшие бои. Бои на улице Фёдора Максименко; Бои вдоль улицы Коцюбинского; Бои вдоль Первомайского переулка; Бои вдоль Щедрого переулка.
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11.12.2022 20:02 Відповісти
Посмотрел эти улицы на карте Бахмута, это восточные окраины города. Восток города ****** ( русня ) уже не первый день контролируют, периодически выбивают их оттуда, потом опять отдают. Молимся за наших Воинов.
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11.12.2022 20:15 Відповісти
Вони є на віконний фабриці, міське звалище і ще один завод. Ці завоювання не стабільні,бо переходять туди сюди. Бахмут має достатньо сил,щоб триматися,кульгає тільки командування на місці. Бутусов дав хороший аналіз.
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11.12.2022 20:35 Відповісти
Є дві мапи і дані різняться. Одна іде з запізненням і базується на моніторингу ресурсів,інша біль менш відповідає дійсності.
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11.12.2022 20:30 Відповісти
А де ми спробуємо зробити прорив ?
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11.12.2022 18:46 Відповісти
хіба шо в Луганській, а скоріш за все будемо стояти в позиційній.
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11.12.2022 18:49 Відповісти
Гайдай вчора казав, що до Кремінної залишилося кілька кілометрів.
Там і йде наступ.
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11.12.2022 18:52 Відповісти
Орки колись 3 місяці брали Ізюм. А потім здали за день...
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11.12.2022 18:49 Відповісти
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11.12.2022 19:02 Відповісти
Это клопы апасля термаабработки ! 🔥💩☠️
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11.12.2022 20:25 Відповісти
Боже бережи наших захисників Переможемо
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12.12.2022 07:02 Відповісти
 
 