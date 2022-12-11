УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10773 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 197 63
війна (56124) пропаганда (2561) Росія (47118) ЗСУ (5686)

У ЗСУ розповіли, які пропагандистські наративи просуває Росія для виправдання агресії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда

Росія веде проти України не лише збройну, а й інформаційну війну. Так, ІПСО є невід’ємними компонентами російської гібридної агресії для пропагування своїх ідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення ЗСУ.

"Наративи рф, які використовуються для виправдання незаконної збройної агресії проти України

Інформаційні операції та кампанії є невід’ємним компонентом російської гібридної агресії та реалізуються з метою формування сприятливого інформаційного середовища для підтримки кінетичних дій.

Щоб зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати образ "нового ворога для світового миру і безпеки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Популярність пропаганди в Росії падає, громадяни РФ частіше дивляться розважальний контент

В рамках широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії росії проти України, московська машина пропаганди просуває наступні наративи:

–"Спецоперацією" в Україні російська федерація запобігла "великій світовій війні".

–"Спеціальна військова операція" росії в Україні це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для рф.

–США та Захід ведуть гібридну війну проти рф в Україні.

–В умовах війни в Україні росія це жертва, а НАТО – агресор.

–Україна це територія росії, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.

Ці наративи розраховані на російську та проросійську аудиторію, адже не мають жодного підгрутня чи підтвердження. Водночас, постійне їх повторювання створює ілюзію правдивості та сприяє їх використанню агентами кремля в різних країнах", - розповіли в ЗСУ.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
11.12.2022 18:32
+25
показати весь коментар
11.12.2022 18:35
+24
показати весь коментар
11.12.2022 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.12.2022 18:32 Відповісти
🤣🤣👍
показати весь коментар
11.12.2022 18:34 Відповісти
Повтори, будь ласка, що ти написав, бо н1чого немае
показати весь коментар
11.12.2022 23:04 Відповісти
нема картинки?
мені не важко )))
на картинці святковий стіл, за яким сидить у парадній формі "хенералітет" русні...
от шойгу й каже, звертаючись до херасімова - налегай на деликатесы, в Гааге так кормить не будут...
на що той - да какая Гаага, когда тут Залужный с черными пакетами уже на пороге...
показати весь коментар
11.12.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 18:33 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 18:35 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 18:36 Відповісти
О. Нас навестила говорясчая свинособака.
показати весь коментар
11.12.2022 18:44 Відповісти
Не кормите русскую свинью. Нехай жрет из срального чемоданчика своего полудохлого фюрера.
показати весь коментар
11.12.2022 18:45 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 23:32 Відповісти
что-то ты свинорыл не радостно скавчишь - жаренных кадыровцев наверное пережрал...?
показати весь коментар
11.12.2022 18:51 Відповісти
вас свиноцабак уже почти 95000 улетучилось...\это скромным подсчётам...\
сколько ваших самоваров будет на перекрёстках мацквабада...?
как вы будете их называть - украинцами...?)))\по подобию афганцы...?)))
******* вас будут таких до кровавого поноса...\а почему...?\
потому-что вы ********* уже поняли - вы проиграли Украине...!!!
показати весь коментар
11.12.2022 19:00 Відповісти
любишь своего фюрера, животное?

показати весь коментар
11.12.2022 19:11 Відповісти
ты свинорыл пойми, сейчас не 24 февраля - вас просто поимели...\фтарую армию мира вздрючила 25 армия...)))\
тебе не смешно свиноцабака...?
показати весь коментар
11.12.2022 19:25 Відповісти
да вы свиноцабаки у Киева уже 291 день берёте в рот - а не Киев берёте...!!!
вас ********** мы знаем как облупленных - ты тоже свинорыл понимаешь что вы уже проиграли...!!!
напиши мне ваши достижения...!!!
показати весь коментар
11.12.2022 19:39 Відповісти
Это всё поправимое,а вот твоей матушке пуйлососси и таким как ты пришло время поинтересоваться как Германия в 1945 году очухивалась от фашизма и нацизма - все ровно ведь придеться пройти рашистам этот опыт гитлеровцев, так что чем раньше тем лучше для всех. путлер капут,рашист
показати весь коментар
11.12.2022 19:51 Відповісти
ты свинорыл расскажи о ваших достижениях - свои мы знаем...
только ты пидарок про ваш бальшой балет бороздящий мировой океан не начинай...
показати весь коментар
11.12.2022 19:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
11.12.2022 19:47 Відповісти
ты даже и не подозреваешь насколько близок тот час,когда пуйлососы сами удушат своего плешивого фюрера
показати весь коментар
11.12.2022 19:54 Відповісти
теперь вас свиноцабак приходится душить - но не переживай свинорыл...\задушим...\
показати весь коментар
11.12.2022 19:54 Відповісти
ты пидарок поёшь как петух на зоне про восход солнца - давай конкретно без твоего фальцета...!
у вас есть достижение в паРаше - признаю...!!!
за 10 десять месяцев этого года уменьшилось количество изнасилований кизяков дагестанцами в краснодарском крае на 22 с хвостиком %...)))\это достижение...)))\
показати весь коментар
11.12.2022 20:06 Відповісти
скоро будешь радоваться на развалинах российской недоимперии зла и лжи - за это достижение дружно отсосёте еще раз у пуйла
показати весь коментар
11.12.2022 20:04 Відповісти
ну ты же видел как твои вяликие богатыри целуют иконку боевого товарисча...???
или ты видно сам целовальщик...)))
показати весь коментар
11.12.2022 20:09 Відповісти
так слушая вас **@нутых ничего больше в голову не приходит - ничтожные создания вызывают лишь низменные чувства
показати весь коментар
11.12.2022 20:11 Відповісти
Ви зрадники , то ж вам дійсно - так і надо . Зрадник - гірше вбивці . .
А бомбила вас раніше , і бомбить зараз - русня . Братья ваші ,, ублюдки ..!! То ж - "вигрібай" мовчки .
показати весь коментар
11.12.2022 18:56 Відповісти
любишь своего фюрера, животное?
показати весь коментар
11.12.2022 19:00 Відповісти
Оно даже не фюрер , а ***** -ПЕДОФИЛ -НЕАДЕКВАТ ЗАКОМПЛЕКСОВАНЫЙ С ДЕТСТВА ,ИЗ-ЗА СВОЕГО ФИЗИЧЕСКОГО УРОДСТВА 🤮
показати весь коментар
12.12.2022 01:40 Відповісти
.. Саме так , вигрібай .. Хоч нравіцца хоч ні .
показати весь коментар
11.12.2022 19:01 Відповісти
зато радостно сегодня в донецке.весь донбасс кацапы **********.
показати весь коментар
11.12.2022 18:56 Відповісти
Ага. Дивлячись у що перетворила русня Донбас, - радіти може тільки олігофрен.
показати весь коментар
11.12.2022 19:00 Відповісти
Генерал СВР, Воскресенье 11.12.2022г.,
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
показати весь коментар
11.12.2022 19:29 Відповісти
На Донбасс пришла жопа в 2014,когда туда припёрлись пуйлососы спасать кого-то не понятно от кого. Можно подумать,что сейчас на Донбассе благодаря 'спецобосрации' пуйла стало з@*****. Наверное, наибольше посчастливилось тем жителям Донбасса, кого рашисты лишили жизни своими бомбами, снарядами и ракетами или оставили без крыши над головой.
показати весь коментар
11.12.2022 19:39 Відповісти
Як виявилось херсонський Єнот був командиром: голубів гусей і бойових комарів .
показати весь коментар
11.12.2022 18:41 Відповісти
Орки воюють з НАТО, але НАТО на війну поки не прийшло...
показати весь коментар
11.12.2022 18:41 Відповісти
эти все нарративы могут подействовать только на тех кто с мозгами не дружит. К сожалению таких ***** не только в рашке
показати весь коментар
11.12.2022 18:42 Відповісти
"кто с мозгами не дружит"

То есть, на русских.
показати весь коментар
11.12.2022 18:55 Відповісти
.. ..
показати весь коментар
11.12.2022 18:46 Відповісти
Максим, от лица возмущённых жителей города Коростень (древний Искоростень), настоятельно прошу убрать портрет княгини Ольги, которая как мы все хорошо знаем была родом из города Пскова и оказалась в Киеве волею случая.
показати весь коментар
11.12.2022 21:35 Відповісти
Перший раз чую що київська княгиня Ольга була родом із Пскова . .
Взагалі то - ім'я Ольга вважається похідним від скандинавського - Хельга , що наводить на певні думки про її скандинавське походження .
Але головне те що до мордору ( расєї тобто ), вона відношення вже точно - ніякого не має , бо жила і померла задовго до його появи на світ ..
Ну і на останок - колаж не мій ( виготовлений не мною ) , тому корективи в картинку , я вносити не маю права . .
Сорян жителям Коростеня .
показати весь коментар
11.12.2022 22:44 Відповісти
Псковом у ті часи(як і Новгородом) правили династії вихідців з Скандинавії
показати весь коментар
11.12.2022 23:52 Відповісти
княгини Ольги, которая как мы все хорошо знаем была родом из города Пскова

глупо словами как мы все хорошо знаем утвержать всего лишь одну из версий, версию придворных писак сумасшедшей получурки маасквоскага Сцарька ваньки грознага о происхождении Ольги якобы из Пскова выдавать за реальный исторический факт.
насчет Пскова- всего лишь версия, есть масса других, ничем не хуже.
да и Псков тот и Новгород уничтожены чуть более,чем полностью, московской ордой еще при ваньке третьем и упоминавшемся выше сумасшедшем Сцарьке ваньке грознам.
показати весь коментар
12.12.2022 06:47 Відповісти
Зе звичайна окупаційна захватницька імперська колоніальна війна.

росія тільки шукає виправдання.

Недавно путин же сам признался, что результат операции только один - захват новых территорий.
показати весь коментар
11.12.2022 18:51 Відповісти
Там де штучний-руzzкій язик-есперанто, там завше йде війна, терор, катування, вбивство, згвалтування, мародерство унітазів та оргтехніки, тепер міркуйте, коли є чим.
показати весь коментар
11.12.2022 18:54 Відповісти
адже не мають жодного підгрутня

Прутня?
показати весь коментар
11.12.2022 19:18 Відповісти
На ВВС в стрічці "Онлайн. Война в Украине" сьогодні в 19:24 появилась така інфа:

"На странице петербургского внутригородского муниципального образования Гагаринское в социальной сети ВКонтакте объявлен сбор музыкальных инструментов для мобилизованных.
Сдавать "на бевозмездной основе" предлагается баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары и балалайки.
Как говорится в объявлении, музыкальные инструменты будут переданы "мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Судя по объявлению, сбор организован министерством агрессии и нападения касапии."
показати весь коментар
11.12.2022 19:37 Відповісти
Схоже на перелік симптомів з медичної картки клінічного бовбо*ба...
показати весь коментар
11.12.2022 19:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
11.12.2022 19:44 Відповісти
І навіть гасло ,,родина- мать зовет" росіянам не допоможе.і ,,райком закрити,все ушли на фронт" теж.там водка рулит.
показати весь коментар
11.12.2022 20:10 Відповісти
Комментарий касательно последней тезы: «Україна це територія росії, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР». Если под словом «Україна» подразумевать УССР, на правах правопреемницы большевистской Украинской Народной Республики Советов со столицей в Харькове, с этим утверждением отчасти можно согласиться. Появление весной 1919 года Украинской Советской Социалистической Республики, как и перед этим «независимой» УНРС (не путать с УНР), говоря современным языком, было «спецоперацией», умело организованной большевистским руководством Советской России при поддержки местных ренегатов из Екатеринослава и Харькова. Кстати, в РФ сейчас широко курсирует ещё один подобный нарратив, что Украинскую Народную Республику в 1917 году якобы «придумала Австро-Венгрия», в противовес «вековым чаяниям трёх братских народов».
показати весь коментар
11.12.2022 21:00 Відповісти
В 2017 году РПЦ даже орден дали Сергею Гайдаю, за спонсорство и крышевание. Так это просто в Википедии написано, а сколько таких еще анонимов, с погонами РПЦ?
показати весь коментар
11.12.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 22:27 Відповісти
https://youtu.be/PJzxDQXfBQY...

О рюZkoм мире из Мариуполя поведал местный житель....ляпотааа...🤣
показати весь коментар
11.12.2022 22:37 Відповісти
"Спеціальна військова операція" росії в Україні це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для рф.
Після початку російської "СВО" до НАТО подали заявки про вступ Фінляндія та Швеція Після чого Вся Балтика опиняється під контролем країн НАТО До території країн НАТО додається 1 мільйон 234 тис км (враховуючи Балтійське море) Кордон РФ з країнами НАТО збільшується на ТРЕТИНУ Кількість військ країн НАТО збільшується на СОТНЮ ТИСЯЧ
СМіяться в якому місці?
показати весь коментар
11.12.2022 23:49 Відповісти
 
 