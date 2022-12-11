У ЗСУ розповіли, які пропагандистські наративи просуває Росія для виправдання агресії проти України

Росія веде проти України не лише збройну, а й інформаційну війну. Так, ІПСО є невід’ємними компонентами російської гібридної агресії для пропагування своїх ідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення ЗСУ.

"Наративи рф, які використовуються для виправдання незаконної збройної агресії проти України

Інформаційні операції та кампанії є невід’ємним компонентом російської гібридної агресії та реалізуються з метою формування сприятливого інформаційного середовища для підтримки кінетичних дій.

Щоб зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати образ "нового ворога для світового миру і безпеки".

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В рамках широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії росії проти України, московська машина пропаганди просуває наступні наративи:

–"Спецоперацією" в Україні російська федерація запобігла "великій світовій війні".

–"Спеціальна військова операція" росії в Україні це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для рф.

–США та Захід ведуть гібридну війну проти рф в Україні.

–В умовах війни в Україні росія це жертва, а НАТО – агресор.

–Україна це територія росії, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.

Ці наративи розраховані на російську та проросійську аудиторію, адже не мають жодного підгрутня чи підтвердження. Водночас, постійне їх повторювання створює ілюзію правдивості та сприяє їх використанню агентами кремля в різних країнах", - розповіли в ЗСУ.