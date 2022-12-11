У ЗСУ розповіли, які пропагандистські наративи просуває Росія для виправдання агресії проти України
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Росія веде проти України не лише збройну, а й інформаційну війну. Так, ІПСО є невід’ємними компонентами російської гібридної агресії для пропагування своїх ідей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення ЗСУ.
"Наративи рф, які використовуються для виправдання незаконної збройної агресії проти України
Інформаційні операції та кампанії є невід’ємним компонентом російської гібридної агресії та реалізуються з метою формування сприятливого інформаційного середовища для підтримки кінетичних дій.
Щоб зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати образ "нового ворога для світового миру і безпеки".
В рамках широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії росії проти України, московська машина пропаганди просуває наступні наративи:
–"Спецоперацією" в Україні російська федерація запобігла "великій світовій війні".
–"Спеціальна військова операція" росії в Україні це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для рф.
–США та Захід ведуть гібридну війну проти рф в Україні.
–В умовах війни в Україні росія це жертва, а НАТО – агресор.
–Україна це територія росії, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.
Ці наративи розраховані на російську та проросійську аудиторію, адже не мають жодного підгрутня чи підтвердження. Водночас, постійне їх повторювання створює ілюзію правдивості та сприяє їх використанню агентами кремля в різних країнах", - розповіли в ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
мені не важко )))
на картинці святковий стіл, за яким сидить у парадній формі "хенералітет" русні...
от шойгу й каже, звертаючись до херасімова - налегай на деликатесы, в Гааге так кормить не будут...
на що той - да какая Гаага, когда тут Залужный с черными пакетами уже на пороге...
сколько ваших самоваров будет на перекрёстках мацквабада...?
как вы будете их называть - украинцами...?)))\по подобию афганцы...?)))
******* вас будут таких до кровавого поноса...\а почему...?\
потому-что вы ********* уже поняли - вы проиграли Украине...!!!
тебе не смешно свиноцабака...?
вас ********** мы знаем как облупленных - ты тоже свинорыл понимаешь что вы уже проиграли...!!!
напиши мне ваши достижения...!!!
только ты пидарок про ваш бальшой балет бороздящий мировой океан не начинай...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
у вас есть достижение в паРаше - признаю...!!!
за 10 десять месяцев этого года уменьшилось количество изнасилований кизяков дагестанцами в краснодарском крае на 22 с хвостиком %...)))\это достижение...)))\
или ты видно сам целовальщик...)))
А бомбила вас раніше , і бомбить зараз - русня . Братья ваші ,, ублюдки ..!! То ж - "вигрібай" мовчки .
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
То есть, на русских.
Взагалі то - ім'я Ольга вважається похідним від скандинавського - Хельга , що наводить на певні думки про її скандинавське походження .
Але головне те що до мордору ( расєї тобто ), вона відношення вже точно - ніякого не має , бо жила і померла задовго до його появи на світ ..
Ну і на останок - колаж не мій ( виготовлений не мною ) , тому корективи в картинку , я вносити не маю права . .
Сорян жителям Коростеня .
глупо словами как мы все хорошо знаем утвержать всего лишь одну из версий, версию придворных писак сумасшедшей получурки маасквоскага Сцарька ваньки грознага о происхождении Ольги якобы из Пскова выдавать за реальный исторический факт.
насчет Пскова- всего лишь версия, есть масса других, ничем не хуже.
да и Псков тот и Новгород уничтожены чуть более,чем полностью, московской ордой еще при ваньке третьем и упоминавшемся выше сумасшедшем Сцарьке ваньке грознам.
росія тільки шукає виправдання.
Недавно путин же сам признался, что результат операции только один - захват новых территорий.
Прутня?
"На странице петербургского внутригородского муниципального образования Гагаринское в социальной сети ВКонтакте объявлен сбор музыкальных инструментов для мобилизованных.
Сдавать "на бевозмездной основе" предлагается баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары и балалайки.
Как говорится в объявлении, музыкальные инструменты будут переданы "мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Судя по объявлению, сбор организован министерством агрессии и нападения касапии."
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
О рюZkoм мире из Мариуполя поведал местный житель....ляпотааа...🤣
Після початку російської "СВО" до НАТО подали заявки про вступ Фінляндія та Швеція Після чого Вся Балтика опиняється під контролем країн НАТО До території країн НАТО додається 1 мільйон 234 тис км (враховуючи Балтійське море) Кордон РФ з країнами НАТО збільшується на ТРЕТИНУ Кількість військ країн НАТО збільшується на СОТНЮ ТИСЯЧ
СМіяться в якому місці?