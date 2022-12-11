УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10773 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 628 11
Генштаб ЗС (4472) громадянство (909) паспорт (875) Запорізька область (2553) рубль (174)

У Мелітопольському районі окупанти змушують переходити на рублі й брати паспорти РФ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, продовжується примусова паспортизація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники змушують відмовлятися від українського паспорта мешканців окупованої Луганщини, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
11.12.2022 19:13
+6
показати весь коментар
11.12.2022 18:58
+4
Це Небензя шалюпа з вухами.
показати весь коментар
11.12.2022 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.12.2022 18:58 Відповісти
Це Небензя шалюпа з вухами.
показати весь коментар
11.12.2022 19:05 Відповісти
Як це примусово)місцеві колаборанти аж з задоволенням((
показати весь коментар
11.12.2022 19:08 Відповісти
Ма-рі-у-піль!
показати весь коментар
11.12.2022 19:08 Відповісти
Ме-лі-то-піль! Се-ва-сто-піль!
показати весь коментар
11.12.2022 19:10 Відповісти
Вони і в Херсоні переходили на рублі -не треба на це звертати увагу це все робиться для того щоб залякати місцеве населення ось вас Україна кинула тому Росія вводить рублі.
Але саме зараз після звільнені правого берега активно розпочали обстріл лівого берега і Мелітополя тому надовго там будуть рублі це покаже час
показати весь коментар
11.12.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 19:13 Відповісти
Специально для лохов,получи паспорт и повестку в подарок.
показати весь коментар
11.12.2022 19:19 Відповісти
(голосом дружелюбного психоаналитика):
Рузьге, расскажите, как часто вы думаете о паспортах и рублях?
Что для вас значат разговоры о паспортах и рублях?
Что вы чувствуете после разговоров о паспортах и рублях?
Чаще гуляйте на свежем воздухе, поменьше думайте о паспортах и рублях. Больше читайте, слушайте успокаивающую музыку.

Берегите себя!
показати весь коментар
11.12.2022 20:03 Відповісти
 
 