У Мелітопольському районі окупанти змушують переходити на рублі й брати паспорти РФ, - Генштаб
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У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, продовжується примусова паспортизація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.
"Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass
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+6 Максім ХОЙ 07fb0949
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+4 5 копійок
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Будь ласка, зачекайте...
Але саме зараз після звільнені правого берега активно розпочали обстріл лівого берега і Мелітополя тому надовго там будуть рублі це покаже час
Рузьге, расскажите, как часто вы думаете о паспортах и рублях?
Что для вас значат разговоры о паспортах и рублях?
Что вы чувствуете после разговоров о паспортах и рублях?
Чаще гуляйте на свежем воздухе, поменьше думайте о паспортах и рублях. Больше читайте, слушайте успокаивающую музыку.
Берегите себя!