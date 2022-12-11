У Мелітопольському районі окупанти змушують переходити на рублі й брати паспорти РФ, - Генштаб

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, продовжується примусова паспортизація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі", - зазначається у повідомленні.

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