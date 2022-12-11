Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі заарештували у справі про корупційні гроші від Катару

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв’язки з Катаром.

Про це пише AFP з посиланням на джерело у суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Федеральна прокуратура, зі свого боку, відкрито не назвала імен, повідомляючи про попереднє затримання шести осіб за останні 48 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський. ВIДЕО

У пресрелізі прокуратури йдеться, що чотири людини були ув’язнені після того, як слідчий суддя Брюсселя звинуватив їх у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції". Зазначено, що двох інших людей було звільнено суддею.

За словами анонімного джерела, близького до справи, Єва Кайлі є однією з чотирьох ув’язнених. Вона не могла скористатися своєю депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана "на місці злочину".

9 грудня, за даними видання Le Soir, одного з 14 віцепрезидентів Європарламенту, представницю Греції соціал-демократку Єву Кайлі затримали за підозрою в корупції. Агенти Центрального управління боротьби з корупцією провели понад 15 обшуків у Брюсселі та затримали для допиту чотирьох людей. В одного з колишніх євродепутатів під час обшуку знайшли близько 600 тисяч євро готівкою.