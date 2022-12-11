Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі заарештували у справі про корупційні гроші від Катару
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв’язки з Катаром.
Про це пише AFP з посиланням на джерело у суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Федеральна прокуратура, зі свого боку, відкрито не назвала імен, повідомляючи про попереднє затримання шести осіб за останні 48 годин.
У пресрелізі прокуратури йдеться, що чотири людини були ув’язнені після того, як слідчий суддя Брюсселя звинуватив їх у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції". Зазначено, що двох інших людей було звільнено суддею.
За словами анонімного джерела, близького до справи, Єва Кайлі є однією з чотирьох ув’язнених. Вона не могла скористатися своєю депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана "на місці злочину".
9 грудня, за даними видання Le Soir, одного з 14 віцепрезидентів Європарламенту, представницю Греції соціал-демократку Єву Кайлі затримали за підозрою в корупції. Агенти Центрального управління боротьби з корупцією провели понад 15 обшуків у Брюсселі та затримали для допиту чотирьох людей. В одного з колишніх євродепутатів під час обшуку знайшли близько 600 тисяч євро готівкою.
Будь ласка, зачекайте...
"....Ще був такий Оніщенко, який прямо заявляв..." У вас як в анекдоті:
"У синагозі йдуть вибори рабина. Усі пропонують Рабиновича. Встає Хаїм:
- Я проти Рабиновича, бо в нього дочка - повія.
- Хаїме, що ви кажете! Рабинович взагалі не має доньки. У нього чотири сини - і все!
- Ну, я сказав свою думку, а ви вирішуйте".
не написано шо знайшли в неї
нормально то, что выпасли и взяли на месте преступления, не расшаркивались перед должностью и забили на неприкосновенность...
нормально?
нормально ли то что коррупция неискоренима нигде...даже в Европарламенте и у.... вицерпезидентки...
ех, не встигли вчасно...
(шутка если шо))
Справа по якій її взяли - по суті ЄС навіть не поніс ніяких фінансових збитків від її дій, але прихоопнули на раз, два
Саме через корумпованість процесу не дивився і не дивлюся жодного матча ні 18-го року, ні цього.
Залишилось подолати її фактично. Але то вже інше. )))
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/11/7380300
но воровать начали
не приходя в сознание:
29.10.2019 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной. | (2538 id = 2040) | ukraina.ru
По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". (28 млрд грн это 1,117 млрд долларов США авт.)
1. 23.10.2015 Украина потратила 7 млрд грн на программное обеспечение для "электронного правительства", - вице-премьер Зубко (7 млрд грн это 0,876 млрд долларов США авт.). | news.finance.ua | (3098 id = 656)
2. 25.05.2013 "Воровать надо меньше и всем будет хорошо...", - "нардеп Ефим Звягильский ответил" - вице-премьеру Колесникову (1988 id = 185)
Зеленский,декабрь 2019 года ..🤣