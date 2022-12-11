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Європарламент (769) Катар (85) корупція (4064)

Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі заарештували у справі про корупційні гроші від Катару

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кайлі,єва

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв’язки з Катаром.

Про це пише AFP з посиланням на джерело у суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Федеральна прокуратура, зі свого боку, відкрито не назвала імен, повідомляючи про попереднє затримання шести осіб за останні 48 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський. ВIДЕО

У пресрелізі прокуратури йдеться, що чотири людини були ув’язнені після того, як слідчий суддя Брюсселя звинуватив їх у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції". Зазначено, що двох інших людей було звільнено суддею.

За словами анонімного джерела, близького до справи, Єва Кайлі є однією з чотирьох ув’язнених. Вона не могла скористатися своєю депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана "на місці злочину".

9 грудня, за даними видання Le Soir, одного з 14 віцепрезидентів Європарламенту, представницю Греції соціал-демократку Єву Кайлі затримали за підозрою в корупції. Агенти Центрального управління боротьби з корупцією провели понад 15 обшуків у Брюсселі та затримали для допиту чотирьох людей. В одного з колишніх євродепутатів під час обшуку знайшли близько 600 тисяч євро готівкою.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
А у нас новиє літса великокрадуть і нічо. Бо Гпрокурори свої вдоску.
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11.12.2022 19:24
+29
В Греції третій день новини починаються з Еви Кайлі, основна теза-який сором. Іі виключили з власної партії та зупинили членство у Европарламенті, все це зробили миттєво а не жували соплі як зелені гнід
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11.12.2022 19:39
+25
Женское очарование депутатки намекает что и депутатство ей досталось не за знания в области юриспруденции. Этот скандал только подтверждает тезис о том что права на ЧМ по футболу 2018 и 2022 были проданы!
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11.12.2022 19:22
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11.12.2022 19:21 Відповісти
Женское очарование депутатки намекает что и депутатство ей досталось не за знания в области юриспруденции. Этот скандал только подтверждает тезис о том что права на ЧМ по футболу 2018 и 2022 были проданы!
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11.12.2022 19:22 Відповісти
Можливо вона зробила брови, губи і пластику вже після депутатства з тих корупційних грошей))) Може вона дуже мудра))
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11.12.2022 19:25 Відповісти
напевно мудра, тільки 600к готівкою тримати вдома було тупо)))
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11.12.2022 19:31 Відповісти
"сосна корабельная")
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11.12.2022 19:27 Відповісти
В Греції все є! Корабельні сосни теж. )
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12.12.2022 01:45 Відповісти
Что за древний сексизм.
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11.12.2022 21:53 Відповісти
"сексизм" это если б я сказал "потому что она женщина", в данном случае эта терминология не уместна
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11.12.2022 22:36 Відповісти
"Женское очарование" относилось к мужчине? О как. Сексизм чистой воды ваше сообщение. Плюс физиогномика, которая является лженаукой. Ничто не запрещает быть красивой женщиной и быть умной. Или тупой. Или честной. Или воровкой как эта.
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14.12.2022 13:30 Відповісти
А у нас новиє літса великокрадуть і нічо. Бо Гпрокурори свої вдоску.
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11.12.2022 19:24 Відповісти
ГП пешка, дЄрьмак глава єтой бандитской группировки
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11.12.2022 19:32 Відповісти
Ну давай, розкажи про Свинарчуків....
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11.12.2022 22:37 Відповісти
Звісно знаю, тому пропоную тобі зараз щось *****..и зараз у кацапів, ті ж клістрони, наприклад і задешево продати Укроборонпрому. Потім напишешь як вдалося.
"....Ще був такий Оніщенко, який прямо заявляв..." У вас як в анекдоті:
"У синагозі йдуть вибори рабина. Усі пропонують Рабиновича. Встає Хаїм:
- Я проти Рабиновича, бо в нього дочка - повія.
- Хаїме, що ви кажете! Рабинович взагалі не має доньки. У нього чотири сини - і все!
- Ну, я сказав свою думку, а ви вирішуйте".
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11.12.2022 23:20 Відповісти
"...а він точно мародер бо точно знаю..." якщо людина щось точно знає, а довести не може, то вона або дурна, або не розібралася.
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12.12.2022 19:39 Відповісти
Пидаров, не сравнить МЕГАМАРОДЕРОВ 🤢🤡 - СТАРУХА , Тимошенко позорную мразь укравшего авто у ЗСУ, имея своих на миллиарды , Резниченко полтора миллиарда , о Ермака и его воскресшем брате , я уже 🤫 молчу😂
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12.12.2022 01:00 Відповісти
У наших гавно-депутатов можно и побольше непонятной налички найти, но только никто не ищет, все наивно ждут "финансового рамштайна"
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11.12.2022 19:24 Відповісти
А у тех , кого нашли из банды Ермака -арахламиды ВСЕ ХОРОШО ‼️Их крышует найвеличайший чемберленский - Тимошенко, Резниченко, старух ………………………………………~~~~~~
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12.12.2022 01:03 Відповісти
А в Україні ДОСІ ІЗ РАДИ НЕ ВИГНАЛИ депутатів заборонених партий.
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11.12.2022 19:27 Відповісти
а у вас в ЕС политическая коррупция...
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11.12.2022 20:14 Відповісти
Сьогодні Скабеева буде з зомбоящика розповідати про продажню і корумповану Гейропу
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11.12.2022 19:28 Відповісти
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11.12.2022 19:31 Відповісти
Місце злочину - це взяли в момент отримання грошей?
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11.12.2022 19:29 Відповісти
дома 600к готівкою знайшли
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11.12.2022 19:33 Відповісти
В одного з колишніх євродепутатів під час обшуку знайшли близько 600 тисяч євро готівкою. Джерело: https://censor.net/ua/n3386341(с)
не написано шо знайшли в неї
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11.12.2022 20:18 Відповісти
В неї знайшли 160 000 євро налічки.
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11.12.2022 20:58 Відповісти
наших 98% ждет судьба как у этой мадам ...
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11.12.2022 19:33 Відповісти
Їхніх онуків, і ніяк не дочекається.
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11.12.2022 22:58 Відповісти
Можно только помечтать , ЗеУБЛЮДКИ сказали , что им подходит модель СССР и Китая
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12.12.2022 01:05 Відповісти
нормально?...
нормально то, что выпасли и взяли на месте преступления, не расшаркивались перед должностью и забили на неприкосновенность...
нормально?
нормально ли то что коррупция неискоренима нигде...даже в Европарламенте и у.... вицерпезидентки...
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11.12.2022 19:34 Відповісти
В Греції третій день новини починаються з Еви Кайлі, основна теза-який сором. Іі виключили з власної партії та зупинили членство у Европарламенті, все це зробили миттєво а не жували соплі як зелені гнід
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11.12.2022 19:39 Відповісти
вона здасть багатьох

ех, не встигли вчасно...
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11.12.2022 19:43 Відповісти
а ця Єва не встигла ще й нас повчити, як подолати корупцію?
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11.12.2022 19:45 Відповісти
Не маніпулюйте. Єві до наших дуже далеко
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11.12.2022 20:59 Відповісти
Вот именно там , где те учились - КАЛАМОЙ -ФИРТАШ -Ермак преподавали
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12.12.2022 01:08 Відповісти
Так у нас же ж немає корупціонерів, ви забули... Всі ж виїхали.
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11.12.2022 20:15 Відповісти
а где я сказал что у нас есть коррупция ))) что Вы себе позволяете??)))))
(шутка если шо))
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11.12.2022 20:29 Відповісти
Корупція і ухиляння від сплати податків будуть завжди і кругом - різниця в рівнях, різниця як з нею боряться, різниця в наслідках, різниця що вона назавжди втратила своє «добре» ім'я, політична сила понесла репутаційні втрати.
Справа по якій її взяли - по суті ЄС навіть не поніс ніяких фінансових збитків від її дій, але прихоопнули на раз, два
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11.12.2022 20:54 Відповісти
Нажаль, це одна з переваг авторитарних режимів і диктатур: необмежений кошторис на зовнішньополітичні вправи, включаючи підкуп чиновників та фінансування партій.
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11.12.2022 19:36 Відповісти
А могла б тихенько в ліс.
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11.12.2022 19:47 Відповісти
Та той Катар трохи копніть -- стіки цікавого вилізе... ЧС-2022 то лише верхівка величезного айсберга під назвою "газ + гроші = купується ВСЕ".

Саме через корумпованість процесу не дивився і не дивлюся жодного матча ні 18-го року, ні цього.
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11.12.2022 19:53 Відповісти
Та і Оман нашим силовикам варто би копнути. Але це нереально, поки що, мовляв неначасі.
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11.12.2022 21:37 Відповісти
О чем , Вы говорите ! Наши силовики управляются , как и все суды из ОП дерьмачья Тимошенко татаровасмирнова , всей этой мерзотной шобл
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12.12.2022 01:11 Відповісти
Такой ляльке один раз покувыркатся с шейхом и будет 600 тысяч
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11.12.2022 19:56 Відповісти
То вже не корупція, а прости... ція
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11.12.2022 20:02 Відповісти
а яка між ними різниця?
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11.12.2022 20:20 Відповісти
Греки і гречанки потомки контрабандистів. Шо москва, шо катар, шо оман, шо Одеса - для них все одно. Гроші вперед і корабельні сосни тільки крепчають. Агропрохвост недарма в Греції вкублився.
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11.12.2022 20:08 Відповісти
При чем , тут национальность ⁉️Коррупция и деньги не имеют запаха‼️
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12.12.2022 01:13 Відповісти
"Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден" (С) )))
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11.12.2022 20:10 Відповісти
Зеленський під час свого візиту до США заявив, що "стратегічно Україна вже подолала корупцію, адже запустила дві реформи - судову та діджиталізації".
Залишилось подолати її фактично. Але то вже інше. )))
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12.12.2022 01:56 Відповісти
А по обличчю, імені та прізвища одразу і не збагнеш, що гречанка...
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11.12.2022 20:24 Відповісти
"...під час підготовки до чемпіонату в Катарі загинули сотні іноземних працівників."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/11/7380300
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11.12.2022 20:31 Відповісти
греки-візантійці вони такі, "византийская корупция превыше всего"
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11.12.2022 20:51 Відповісти
Тимошенко ,Резниченко , Татаров,старух не греки , ну и шооо?
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12.12.2022 01:15 Відповісти
Византийские сосны - они такие.
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11.12.2022 20:58 Відповісти
Як було б класно, якби в нас було так!
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11.12.2022 21:01 Відповісти
Что б взятки в евро, по 600тыс?
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11.12.2022 21:56 Відповісти
дело не в красоте, а в стране. Греция - бедность, коррупция, бардак, грязь. Очередь политчисеких проституток к России, Катару, Саудам и др копченым чтобы продаться подороже.
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11.12.2022 21:54 Відповісти
Среди арестованных бельгиец, итальянец, все приближенные люди главы Европарламента. Не надо все валить на Грецию. Что за бред.
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12.12.2022 03:24 Відповісти
Офшоры всё поправят этой честной девушке. Можно не волноваться.
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11.12.2022 22:08 Відповісти
Корупціонери всі виїхали - Зеленскій. Очевидно, сам відправляв за бугор чи господа Єрмак з генпрокурором... Ой, що ще робиться в нашому королівстві, чого ми не ззнаємо. Розказують про десятки розграбувань волонтерської допомоги. яка завдяки "власникам" тергромад не доїжджає до мешканців цих тергромад. І це тільки дрібне розкрадання, а є ще ж - десятками чи й більше тон грабують, ніхто не знає правди й про розкрадання фінансів, адже війна для багатьох це мать родна. Мутна водичка. Події в Одесі цьому приклад. А таких одес в кожній області... Тож все зусилля на фронт - це добре. але й тили треба регулярно провітрювати. Слава Україні!
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11.12.2022 22:18 Відповісти
Они и батальоны Монако, Вены обелечивали в свои офшоры !А могли - бы , с каждого хитро#опого дезертира по миллиадику в пользу ЗСУ на штурмовики и беспилотники
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12.12.2022 01:20 Відповісти
В Катаре победит все равно Аргентина и Лионель Месси...🤣 крутой уклонист от налогов...
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11.12.2022 22:43 Відповісти
Зеля стал миллиардером ещё осенью 2019 года...,Когда скомуниздил кучу бабла из Казначейства Украины, оставленного бывшим премьером Гройсманом по неосторожности...150 миллиардов долларов,это не мильон...🤣
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11.12.2022 22:47 Відповісти
не думаю, чтобы гной оставил такие деньги
но воровать начали
не приходя в сознание:
29.10.2019 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной. | (2538 id = 2040) | ukraina.ru

По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". (28 млрд грн это 1,117 млрд долларов США авт.)

1. 23.10.2015 Украина потратила 7 млрд грн на программное обеспечение для "электронного правительства", - вице-премьер Зубко (7 млрд грн это 0,876 млрд долларов США авт.). | news.finance.ua | (3098 id = 656)

2. 25.05.2013 "Воровать надо меньше и всем будет хорошо...", - "нардеп Ефим Звягильский ответил" - вице-премьеру Колесникову (1988 id = 185)
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11.12.2022 23:02 Відповісти
Трусельман якщо щось і лишив, тільки щоб самому не сісти. А цей вже і не сяде, бо поліз до туди де довго не живуть
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11.12.2022 23:06 Відповісти
Украина самодостаточная страна и в забугорных кредитах не нуждается..
Зеленский,декабрь 2019 года ..🤣
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11.12.2022 22:49 Відповісти
Это катарохвобия. И просто эскалация хфутбольного конфликта. КАК Марокко могли обыграть Португалию?
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11.12.2022 23:35 Відповісти
В Катаре на ЧМ Европа потерпела болезненное фиаско в борьбе за права ЛГБТК. Думаю это связано. Ну хоть очищение от коррупции. Они же не один год воровали и брали взятки.
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12.12.2022 03:28 Відповісти
 
 