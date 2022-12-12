Українська ППО наразі не має змоги збивати балістичні ракети, які може використовувати РФ, - Повітряні сили
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Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду, на їхнє використання може впливати лише шквальний вітер.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила "Шахеда" може впливати. …При певній вологості повітря може бути обмерзання годину-дві-три, а потім вони можуть спокійно собі летіти в будь-яку морозну погоду. Це не є проблема…
Ні мороз, ні тепло не впливає на діяльність цих дронів. Впливає лише певна погода, яка може заважати – це обмерзання. Неважливо, чи плюс, чи мінус – вони (росіяни. – Ред.) будуть їх використовувати, коли вони будуть у них в наявності", - розповів він.
Ігнат також наголосив, що українська протиповітряна оборона не має змоги збивати балістичні ракети, які може використовувати Росія.
"Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські… Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться. Різні види бавовни можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
скоро весна, дно "перемоги" - за сталіна нахаваємось шашличків - Кірюха тимощенок покатає всіх на новому Порші. Зеля подивиться в **** путіну і зійдуться посередині.
(це я просто ролик новий послухав від жінки Бохдана Буткевича - сволочі просто конкретні. там відрізок як гундосе ссущество посміювалось з "панікерів" і кликало біснуватись на день сталінськой "перемоги")
(До речі азербайджанці стверджують що ракети вже давно доставлені в рф, в цей час наш Подоляк здається цього не знає так як в твіттері агітує американців не дати їх доставити. Моя ідея що їх планували застосувати ще 1.12.22 і це та перемога про яку хрюкав імперець Позняков, але перенесли на 15.12.22 щоб зробити більш масовий удар, тому мопеди вже літають, а ракет ще не було)
До речі все сказане в статті про ракети відоме майже будь-кому хто хоч трохи цікавився темою і це не є якимось секретом.
P.S. Щоб збивати крилаті ракети, дрони (мопеди), міни та навіть рсзо треба зенітну артилерію з комп'ютеризованим управлінням що повністю діє автоматично (C-ram), бо час на збиття там в діапазоні секунди.
Щоб збивати авіацію треба c300, буки, оси, пзрк, насамси та інше що в нас є і що нам передають.
Щоб збивати балістичні ракети треба THAAD, дуже маленький шанс є в деяких версій с300 і можливо трохи більший в петріот, чи здатні на щось насамс та іріс покаже лиш практика. (В теорії ходить легенда що самі ******* версії C-ram при правильній програмі теж можуть знищувати-детонувати балістичні ракети у висоті над ціллю)
AS74
@AS7404542949
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1 хв
СМИ США заявляют, что по данным правительственных источников Иран поставит в рф большое кол-во различных баллистических ракет, а так же отправит 6000 различных беспилотников и окажет содействие в создании завода по производству дронов в Татарстане. рф продаст Ирану «Су-35».
Алілуя! Все, заборони більше немає!
Тільки шшш, нікому не кажіть, бо це військова таємниця.
Рф по нас далі півтисячі випустила.
6000 дронов дадут русне? ложь, причем наглая - полмиллиона-миллион дадут.
классные сцанкции у заокеанышей - под санкциями полотенцеголовые варганят ракеты шо аж пуйло ездит и клянчит.
Какие нахрен су-35? против Израиля шоле? ахаха, ну да, особенно после разгрома руснявых военно-комических мощей.
может все таки что-то другое? и не продать - а дать/обменять.
Это же патриоты!
2. Заяву речник зробив не від себе, а навмисно. Питання про Петріот стоїть на поряку денному.
3 Цей товариш, "Женя" більшість постів-вкидів робить із провокативною метою. Найчастіше із шельмування військової допомоги США та союзників.
Що і як з орковськими ракетами....цікаво..
а от анонс того що маємо велике бажання і вже маємо чим... їх не сбивати над нами, а взривати ще там, на ворожих аеродромах, на полігонах і арсеналах... то...товстий такий намьок ))) (натяк - українською)
Ворог продовжує знищувати нашу енергосистему...Якщо є чим,то чому чекаєм?
сам переживаю...але маю надію і сподівання, та велику віру в ЗСУ і наше ППО (ми без них ніщо!)
2 И Бук М1 и С 300 ( состоящие на вооружении ВСУ)ехнически способны поражать баллистические цели. Ограничения по времени, дальности и высоте -жесткие.
3. Иранские ракеты-баллистические цели. На подлете к цели ВСЕ баллистичекие ракеты имеют скорость 2.5-3 МАХа. Неизвестным параметром является способность иранской ракеты осуществлять подруливание. Искандер- может.
4 Блистические ракеты в СССР научились поражать уже во второй половине 60-годов.
А сбиваем мы 85% тихоходных аэродинамических целей. Было бы больше насыщения территории страны средствами ПВО и истребительной авиации - сбивали бы и 95% целей. Но на девятом месяце войны мы не имеем систем ПРО, и об этом говорит Игнат. Вы уж его не ругайте, что он вам подробно не разжевал про километры в час и метры в секунду, баллистические траектории и всё такое.
yakykh shche donoriv?
1. Розказати страшилку
2. Назвати якийсь нереалістичний спосіб боротьби зі страшилкою (бити по місцям пусків ракет, ага-ага). Ще б сказали, що ці ракети найефективніше знищувати на етапі виробництва. Ніяких планів Б.
3. Побажати триматись і вірити в найкраще.
Зате коли будуть бомбити, то влада така: так ми ж попереджували і роболи що могли (ага, навіщо шукати/просити/купувати ппо з опцією збивання балістичних цілей).
Большую часть полета проходит в верхних слоях атмосферы, набирая скорость, а потом перед целью пикирует вниз. Учитывая скорость, перехватить ее можно лишь навстречу, но запускать ПВО-шную ракету вблизи города - смутное действие, жизней могут унести больше, чем сама баллистическая ракета летевшая в какой-то завод.
Так что да, действенный способ один - выводить из строя технику на старте.
И я 100% - за.
HIMARS працює дуже файно...💥🔥🤣👹👹👹🦍🦍🦍
СЛАВА ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💙💛🔱