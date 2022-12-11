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Росіяни намагаються за допомогою грошей схилити до колабораціонізму населення окупованих територій, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубль

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти схиляють населення окупованих територій до колаборантсва за допомогою грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітопольському районі окупанти змушують переходити на рублі й брати паспорти РФ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
*******???
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11.12.2022 21:08
+2
Ух ти!
А що: рузьге рублі - то гроші?
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11.12.2022 21:08
+2
В орди досвід в цій справі великий.
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11.12.2022 21:09
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*******???
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11.12.2022 21:08 Відповісти
Ух ти!
А що: рузьге рублі - то гроші?
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11.12.2022 21:08 Відповісти
В орди досвід в цій справі великий.
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11.12.2022 21:09 Відповісти
"какиеразницы" підуть - їм пофіг під яким пам'ятником, якою мовою, під яким прапором - головне щоб дороги хороші і платили що б.

Дороги Зеля їм уже збудував
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11.12.2022 21:13 Відповісти
Тобто ідейних знайти вже не можуть
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11.12.2022 21:22 Відповісти
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11.12.2022 21:23 Відповісти
Треба брати їхні гроші, і все, що вони дають, у них менше залишиться. А використовувати можна ті фублі і по призначенню, як туалетний папір
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11.12.2022 21:25 Відповісти
добре що генеральний штаб не оприлюднив інформацію, що за грязьпромівські нафтобакси скуплені європейські і світові політики, в тому числі і генерального штабу ,як і влади загалом в Україні,
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11.12.2022 21:41 Відповісти
Фублі? На ті папірці ще хтось ведеться?
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11.12.2022 21:43 Відповісти
путін ідьот *****, жаль шо он єтих коментов не читает
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11.12.2022 21:49 Відповісти
В Мариуполе с 1 января будет больше 10т., наверно и везде так.
Запоздалая новость.

12 363р ~ 200$ - минимально для пенсионеров.
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11.12.2022 22:02 Відповісти
русский, а шо такое эти ваши "срубли"? Они у вас, дикарей вонючих, вместо денег?
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11.12.2022 22:03 Відповісти
Я тебе такое скажу, у меня сестра из Марика. Как я раньше говорил она в Северной Америке временно.
Дак вот, Пенсию она с апреля не получает. На карточке просто НОЛЬ пополнений.

На что прикажите жить людям ?
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11.12.2022 22:22 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.Ты же пока не стал хорошим русским?
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11.12.2022 22:28 Відповісти
Хай в неї навіть 70 доларів пенсія, що це за гроші для США?
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12.12.2022 11:01 Відповісти
Причём тут США, когда она в Марике будет жить?
Я про другое говорил, что люди без выплат остались и чего вы от них хотите ?

просто интересуюсь, что и как там на месте, когда ей можно вернуться будет.
квартира у нее целая, окна заменили, отопление дали, связь есть.
там пока девочка из Горловки живет.

кстати коммуналку они пока не платят, совсем ничего.
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12.12.2022 11:11 Відповісти
"...та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади".
Як це зрозуміти?
Тим, хто відмовився співпрацювати, теж нараховують зп, але трохи меншу?
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11.12.2022 22:05 Відповісти
 
 