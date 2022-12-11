Росіяни намагаються за допомогою грошей схилити до колабораціонізму населення окупованих територій, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти схиляють населення окупованих територій до колаборантсва за допомогою грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади".

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