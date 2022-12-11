Росіяни намагаються за допомогою грошей схилити до колабораціонізму населення окупованих територій, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти схиляють населення окупованих територій до колаборантсва за допомогою грошей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади".
Топ коментарі
+4 дератизатор
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+2 Алекс Скела
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показати весь коментар11.12.2022 21:09
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А що: рузьге рублі - то гроші?
Дороги Зеля їм уже збудував
Запоздалая новость.
12 363р ~ 200$ - минимально для пенсионеров.
Дак вот, Пенсию она с апреля не получает. На карточке просто НОЛЬ пополнений.
На что прикажите жить людям ?
Я про другое говорил, что люди без выплат остались и чего вы от них хотите ?
просто интересуюсь, что и как там на месте, когда ей можно вернуться будет.
квартира у нее целая, окна заменили, отопление дали, связь есть.
там пока девочка из Горловки живет.
кстати коммуналку они пока не платят, совсем ничего.
Як це зрозуміти?
Тим, хто відмовився співпрацювати, теж нараховують зп, але трохи меншу?