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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Нідерланди (1113) Росія (47118) санкції (6827) Сербія (256) Євросоюз (6990)

Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Нижня палата парламенту Нідерландів – Палата представників – ухвалила резолюцію із закликом надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з текстом резолюції, узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%, тоді як роком раніше становила 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

"Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", – зазначають нідерландські депутати.

Вони закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію, - Вучич

Хоча в Нідерландах сам парламент не має прямого стосунку до здійснення зовнішньої політики, він надає уряду вказівки, на які той має орієнтуватися. Так сталося зокрема у випадку блокування Амстердамом переговорів про вступ із Албанією.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій "полюванням на відьом".
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Топ коментарі
+23
Сербы ето будет очередной нарыв в ЕС как сейчас Венгрия.
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11.12.2022 21:24
+18
Вам мудакам мало *******, ***?! Какие же в ЕС долбо*бы неизлечимые!!!!
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11.12.2022 21:24
+17
Логично

Там Венгрии уже "хватает"
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11.12.2022 21:24
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шо с *****м вучич ? ))))
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11.12.2022 21:21 Відповісти
Вам мудакам мало *******, ***?! Какие же в ЕС долбо*бы неизлечимые!!!!
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11.12.2022 21:24 Відповісти
Логично

Там Венгрии уже "хватает"
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11.12.2022 21:24 Відповісти
Сербы ето будет очередной нарыв в ЕС как сейчас Венгрия.
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11.12.2022 21:24 Відповісти
Ще цих вилупків там не вистачає.
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11.12.2022 21:25 Відповісти
Сербii треба в таежный союз.
народ це підтримае.
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11.12.2022 21:27 Відповісти
Серби в ЄС? Це брєд
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11.12.2022 21:29 Відповісти
А нахєра Євросоюзу ватна сербія? Якщо я не помиляюся, то там підтримка євроінтеграції десь на рівні 40-50%. Показовим є факт, що пересічні серби завжди у коментарях на ютубі та фб стоять на антизахідних позиціях. Тому нафіга Європі чергова рашистська помийка?!
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11.12.2022 21:31 Відповісти
и при этом они все равно лезут в европу. Чисто кацапьяча позиция.
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11.12.2022 23:11 Відповісти
сербія ідет *****, делов то
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11.12.2022 21:35 Відповісти
так ещё кочевники гунны с ними нужно разобраться, великая венгрия трех морей, сморщенная как х на морозе.
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11.12.2022 21:39 Відповісти
Сербия, венгрия, еес **** вы стесняетесь, белорусию уже берите к себе, расширяйтесь
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11.12.2022 21:44 Відповісти
заразом і рашку нехай забирають, і в ес і в нато.
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11.12.2022 21:47 Відповісти
Візовий режим і заморозка фінансування та інвестицій.
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11.12.2022 22:33 Відповісти
Сербятина - ***********
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11.12.2022 23:05 Відповісти
 
 