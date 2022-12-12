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Ми будемо продовжувати наші контратаки, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Про це заявив Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити…

Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - заявив Резніков.

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Міністр наголосив, що план України "дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України".

Він висловив переконання, що росіяни воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - сказав міністр.
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Топ коментарі
+17
Не "сили оборони" а ЗСУ і не Ми, а ЗСУ.
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11.12.2022 21:51
+13
Нацгвардейцы тоже воюют только они не зсу а МВД. Поэтому силы обороны это обобщающее значение. По второму согласен. Резиников завхоз его дело форму снарягу и вооружение поставить. Воюет Залужный
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11.12.2022 22:27
+12
Краще б він займався мемами в соціальних мережах,як і весь час до цього, а зсу якось і без порад адвокатішки та різних шашличників розберуться.
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11.12.2022 22:09
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Не "сили оборони" а ЗСУ і не Ми, а ЗСУ.
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11.12.2022 21:51 Відповісти
Нацгвардейцы тоже воюют только они не зсу а МВД. Поэтому силы обороны это обобщающее значение. По второму согласен. Резиников завхоз его дело форму снарягу и вооружение поставить. Воюет Залужный
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11.12.2022 22:27 Відповісти
по прогнозу погоди на сході в найближчи 10 днів плюси та дощі
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11.12.2022 21:52 Відповісти
Станом на 19:20 роботу "Хаймарсів" на Бахмутському напрямку сьогодні не зафіксован
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11.12.2022 21:52 Відповісти
Рєзніков, краще скажи, скільки такими темпами ти збираєшься вийти на кордони 1991 року і скільки потрібно життів покласти, якщо ми не можемо вийти на кордрни 23 лютого?
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11.12.2022 21:55 Відповісти
не треба панiкувати. бюджет гроші не доотримає і шаттли ще не всюди зроблені. А незабаром на шашлики їхати і асфальт перекладати треба
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11.12.2022 22:59 Відповісти
А хто життя тих кацапів рахує.... всім пох#й на їх.... так приблизні цифри для статистики. А класти буде рашистів життя ЗСУ доки не визволять усі захоплені теріторії України!
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11.12.2022 23:27 Відповісти
Дурак ти, я служу в медроті і бачу у скількох вояків загострилися хронічні проблеми, це не вихід закривати очі на хвороби людей, не витягнуть цей склад повністю війну. На, початку війни вони казали, що буде ізраїльська модель, що весь мобілізований ресурс пройде крізь війну. Зараз вони дають задню.
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11.12.2022 23:43 Відповісти
Рашистам пи.3.ДА!
P. S. путин-*****.
РФ- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
*****&рфія&кацап- ПНХ.
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12.12.2022 11:04 Відповісти
Краще б він займався мемами в соціальних мережах,як і весь час до цього, а зсу якось і без порад адвокатішки та різних шашличників розберуться.
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11.12.2022 22:09 Відповісти
Ці важливі анонси для того, щоб ворог краще підготувався? Детальні мапи будуть опубліковані?
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11.12.2022 22:16 Відповісти
займайся білизною і сухпайками не лізь туди не тямиг нікуя
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11.12.2022 22:36 Відповісти
То може зразу передай карти і оперативні плани Генштабу в Москву, чого його ото розмінюватись на всілякі виступи по телебаченню? Понабирали дебілів.
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11.12.2022 22:52 Відповісти
А шо, есть на чьом ездить? Леопарды Абрамсов тянут?
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11.12.2022 23:00 Відповісти
В Україні що не завгосп, то великий стратег!
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11.12.2022 23:10 Відповісти
Резніков ти краще розповів би про СВОІЙ ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОБОРОНИ!!! Чому досі забезпечення на неналежному рівні? Чому досі волонтери закупають транспорт, теплаки, коптери й ще багато чого???!!! Тільки про це він не скаже, й на Єдиному телелохомарафоні НЕ СПИТАЮТЬ У Зе чи Резнікова!!!
"Всьо харашо прєкрасная маркіза".....
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11.12.2022 23:31 Відповісти
… коли сніг зійде, коли земля просохне, коли весна прийде, коли дощів не буде, коли осінь тепла буде….))))
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11.12.2022 23:37 Відповісти
Не дякуйте!
Ку₽во..це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
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12.12.2022 00:08 Відповісти
Такое впечатление, что он очень часто говорит лишнее.

Зачем рассказывать врагу о планах ЗСУ?

« Болтун- находка для шпиона»…

Если это он выполняет задание и дает «ложный след», то тогда все в порядке.
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12.12.2022 01:08 Відповісти
Боже поможи нашим воинам ! Дай сил и разуму пану Залужному , надоумь его. Розмажьте кацапских тварей и вышвырните их с нашей земли , с малыми потерями украинцев.
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12.12.2022 01:24 Відповісти
А що з Залужним не так? Хай йому Резніков дасть необхідну зброю в потрібній кількості, а вже Залужному досить буде і сил, і розуму, що тією зброєю робити.
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12.12.2022 01:40 Відповісти
А кто сказал ,что с Залужным что - то не так ,или Божья помощь когда-то мешала людям ?
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12.12.2022 10:02 Відповісти
Залужного надоумить? Ты шмарофона обсмотрелся? надоумить, а лучше повесить надо всех кацапоагентов в украинской власти, энергетике и оборонных структурах включая главставочника
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12.12.2022 01:42 Відповісти
"Ми будемо продовжувати наші контратаки, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим", - про це заявив Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

І міністр оборони Швеції повірив Резнікову, бо в Швеції кожної зими грунт промерзає і стає "більш твердим", а у нас, в середині грудня, на один день замерзали калюжі. Я вже не кажу про південь України...
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12.12.2022 01:37 Відповісти
Уберите придурошного, уже тошнит.
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12.12.2022 02:42 Відповісти
Ваші зе-контратаки на покращення життя під час війни українці вже "відчули на собі в повній мірі.
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12.12.2022 07:29 Відповісти
Нічого вони не роблять ! Згідно з Оманськими перемовинами Лівобережжя залишається за Путлером!
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12.12.2022 08:51 Відповісти
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12.12.2022 09:32 Відповісти
де не біда в Україні,там обовязково вилазять богоізбраниє ліца.
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12.12.2022 12:50 Відповісти
Коли цей канцелярський щур з розумним виглядом видає якісь пов'язані з військовою справою сентенції, то робиться смішно
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12.12.2022 14:56 Відповісти
 
 