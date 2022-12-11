Організатори державного перевороту у Німеччині купували зброю у Хорватії, - ЗМІ
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Підозрювані у підготовці путчу у Німеччині кілька років купували зброю у Хорватії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише хорватське видання Jutarnji List.
Ультраправа група, яка об’єдналася навколо руху "Райхсбюргер" ("Громадяни Рейху"), виявилася пов’язаною з Хорватією, повідомляє видання. Це вдалося дізнатися через розслідування контрабанди зброї. Як підкреслюється в інформації, акцію придбання зброї, в тому числі для "Райхсбюргера", розкрила хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності (USKOK). Згодом у спільній акції з німецькою поліцією було заарештовано десятки людей, зокрема громадян Хорватії. Крім того, було встановлено, що частина зброї, яку придбала ця група, мала використовуватися в Німеччині для ліквідації політичних опонентів правого спрямування.
Ключовим у розслідуванні став один із членів "Райхсбюргера" Александер Райхль, який у 2016 році також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними, з яких стало відомо, що вони організували закупівлю автоматичних гвинтівок, пістолетів, коротких кулеметів, ручних гранат, дробовиків.
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Загалом у Хорватії було заарештовано 16 осіб, яких, згідно з обвинувальним висновком USKOK, звинуватили у постачанні зброї Райхлю. Щодо самого Райхля, то його у 2020 році екстрадували до Німеччини, де разом з іншим хорватом Мартином М. і ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними та ув’язнили.
Нагадаємо, що у Німеччині спеціальні поліцейські сили 7 грудня провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Серед 25 затриманих - росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ, а також колишня депутатка від AfD.
Серед членів злочинної мережі виявилися представники різних професій. Туди навіть входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".
Будь ласка, зачекайте...
На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними Джерело: https://censor.net/ua/n3386361
Та про це пока ... мовчать ...
у дьявола много имен - как бы они себя не называли - левые, прогрессив, либералы, демократы, социалисты все они на самом деле коммунисты и место им в газенвагене
Сруські організатори та виконавці 30 років продукували зброю та скупляли її по світу.
І шо?!
мій найулюбленіший пістолет XD/XDm розроблявся та виготовляється у Хорватії
До речі бажаю хорватський збірній перемоги над Аргентиною у вівторок
Але вони вчасно повтікали в кацапенрейх.
Ютььюб вам в помощь...
Но это совсем другая история 🤣братства двух Негодяев 20-го Столетия...
Канцлер Щольц, резкий поворот в сторону Украины...
Потому и вой на болотах Мацковии...🤣
https://reitschuster.de/post/der-fake-staatsstreich-eine-billige-politische-seifenoper/ Можу перекласти, хоча назва говорить сама за себе.
Похоже на сценарий голливудского фильма.