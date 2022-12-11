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Організатори державного перевороту у Німеччині купували зброю у Хорватії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хорватія

Підозрювані у підготовці путчу у Німеччині кілька років купували зброю у Хорватії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише хорватське видання Jutarnji List.

Ультраправа група, яка об’єдналася навколо руху "Райхсбюргер" ("Громадяни Рейху"), виявилася пов’язаною з Хорватією, повідомляє видання. Це вдалося дізнатися через розслідування контрабанди зброї. Як підкреслюється в інформації, акцію придбання зброї, в тому числі для "Райхсбюргера", розкрила хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності (USKOK). Згодом у спільній акції з німецькою поліцією було заарештовано десятки людей, зокрема громадян Хорватії. Крім того, було встановлено, що частина зброї, яку придбала ця група, мала використовуватися в Німеччині для ліквідації політичних опонентів правого спрямування.

Ключовим у розслідуванні став один із членів "Райхсбюргера" Александер Райхль, який у 2016 році також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними, з яких стало відомо, що вони організували закупівлю автоматичних гвинтівок, пістолетів, коротких кулеметів, ручних гранат, дробовиків.

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Загалом у Хорватії було заарештовано 16 осіб, яких, згідно з обвинувальним висновком USKOK, звинуватили у постачанні зброї Райхлю. Щодо самого Райхля, то його у 2020 році екстрадували до Німеччини, де разом з іншим хорватом Мартином М. і ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними та ув’язнили.

Нагадаємо, що у Німеччині спеціальні поліцейські сили 7 грудня провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Серед 25 затриманих - росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ, а також колишня депутатка від AfD.

Серед членів злочинної мережі виявилися представники різних професій. Туди навіть входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
Из-за любой крайне правой организации торчат русские рога и копыта. И хвост.
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11.12.2022 21:53
+15
Ой а як кричали що Україна західною зброею торгує. В себе під носом треба в першу чергу дивитись
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11.12.2022 21:53
+13
вот то всё свежее росийское говно, которое Германия приютила за последние годы, и продолжает привечать у себя "хароших руских", и послужит лет через десять основой для создания нового RAF, о котором сытые убаюканные благополучной жизнью немцы уже забыли.
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11.12.2022 22:04
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Ой а як кричали що Україна західною зброею торгує. В себе під носом треба в першу чергу дивитись
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11.12.2022 21:53 Відповісти
Що не так?
На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними Джерело: https://censor.net/ua/n3386361
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11.12.2022 21:58 Відповісти
Из-за любой крайне правой организации торчат русские рога и копыта. И хвост.
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11.12.2022 21:53 Відповісти
"не можеш знищити - очоль" (с)
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11.12.2022 22:00 Відповісти
Побороти
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12.12.2022 00:57 Відповісти
ти думаєш - їх там не виявили ?
Та про це пока ... мовчать ...
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11.12.2022 22:06 Відповісти
впрочем, как и из крайне левой...
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11.12.2022 23:04 Відповісти
Совершенно верно.
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11.12.2022 23:06 Відповісти
но согласись - убивать левых богоугодно🙏
у дьявола много имен - как бы они себя не называли - левые, прогрессив, либералы, демократы, социалисты все они на самом деле коммунисты и место им в газенвагене
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12.12.2022 00:18 Відповісти
А в газенваген их будут запихивать те трампоиды, которые в 2016 на трампоидной сходке верещали "russia is our friend" and "jews will not replace us"?
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12.12.2022 00:21 Відповісти
вони і через ліваків добре діяли у свій час. Всякі хіппі, профсоюзи, лівацька преса, ЛГБТ спілки, ємансіпістки і т.і. Грали на протиріччях та на маніпулюваннях. Чи може хтось справді вірив що у Совку дуже людям була близька доля негрів/індианців?! Тільки у розрізі роздмухування соціальних напружень у Західному суспільстві. Які вони анти-расисти ми зараз бачимо - достатньо зайти на торент і почитати коменти - нікого серед рашистів не хвилює ні сюжет ні реалізація - дай верескнути що кругом негри!!
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12.12.2022 01:17 Відповісти
так само як з-за кожної ультралівої. Це такий прикол, профінансувати і тих і іншіх, вони влаштують хаос, люди поділяться на два ворогуючих лагеря і готове діло. Тому є навіть прислів"я "що занадто - нездорово".
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12.12.2022 02:46 Відповісти
Шутки не уместны иногда. Но похоже гальки вертолетчицы и в Германии есть. По части парламент бомбить! Заразная это тема оказалась, как трипер в совобщагах!
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12.12.2022 08:07 Відповісти
Надьки!
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12.12.2022 08:09 Відповісти
Судячи з результату, ну така собі реклама для хорватських зброярів.
Сруські організатори та виконавці 30 років продукували зброю та скупляли її по світу.
І шо?!
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11.12.2022 21:59 Відповісти
хорватським зброярам респект
мій найулюбленіший пістолет XD/XDm розроблявся та виготовляється у Хорватії
До речі бажаю хорватський збірній перемоги над Аргентиною у вівторок
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12.12.2022 00:22 Відповісти
У нас також були "бюргери".
Але вони вчасно повтікали в кацапенрейх.

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11.12.2022 22:03 Відповісти
не забуду слова кривосісі--«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию»
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11.12.2022 22:07 Відповісти
"не треба скиглити, берите в руки лопату..."
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11.12.2022 23:05 Відповісти
Мене інше дивує-на що ці організатори розраховували? Роблю висновок--або йонуті на всю голову ,або мають прихильників не тільки серед населення а і повище в кругах владних структур.
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11.12.2022 22:03 Відповісти
Любая заварушка на руку конторе, и дело рук конторы. Отвлечь внимание и ресурсы
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11.12.2022 23:51 Відповісти
вот то всё свежее росийское говно, которое Германия приютила за последние годы, и продолжает привечать у себя "хароших руских", и послужит лет через десять основой для создания нового RAF, о котором сытые убаюканные благополучной жизнью немцы уже забыли.
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11.12.2022 22:04 Відповісти
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11.12.2022 22:17 Відповісти
ХА Хорватия!!!путинХуйло всё это придумал и думал что получится!уХйла ещё много таких калоПсевдоДрочунов!по всему МИРУ!!!
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11.12.2022 22:30 Відповісти
У ЄС більше кацапів,ніж європейців,тому й заколоти
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11.12.2022 22:43 Відповісти
Государственный переворот в Германии - это шо то типа восстания на куриной ферме
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11.12.2022 22:48 Відповісти
в кінці 1918 року в Німеччині тривали постійні заколоти -то спартаківці, то моряки, то ще хтось. А в берліні вирішили до єднатись Розка Люксембург та Карлуша Лібкнехт. Розка, польська негойка, в цей час мешкала із сином Карла. Володька Ульянов послав до дуету старого кавалера Розки теж польського негоя Карла Радека. Карл шукав дует по готелях при цьому відкрито хизувався роспаспортом. Його затримали, побили і він все розказав про ленінське доручення і де мешкає дует. Фрайкорівці пішли та вбили і Розку і Карла, тіла вспливли весною. І тут компетентні органи 4 роки слідкували за рейхівцями і опів на п'яту, взяли їх у ліжечках теплими.
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11.12.2022 22:51 Відповісти
тіла вспливли весною--підсніжники
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11.12.2022 22:54 Відповісти
Готувалися відзначити століття пивного путчу з тим же результатом?
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11.12.2022 23:06 Відповісти
неожиданно для хорватии
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11.12.2022 23:07 Відповісти
😁
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12.12.2022 02:25 Відповісти
Даже американцы смеются над немцами. Это параноидальный спектакль немецких властей.
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12.12.2022 03:13 Відповісти
А ты чё , своей власовской тряпки стесняешься?
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12.12.2022 06:38 Відповісти
Почитай ниже что пишет немец.
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12.12.2022 08:44 Відповісти
Ефрейтор Австро-Венгерской Империии и Баварской советской республики Адольф Шикльгрубер в Мюнхене ничего не покупал..,простому ефрейтору ничего не доверяли попервах...,это потом братва начала понимать что перед ними крутой будущий фюрер нацистских головорезов... самое в интересное в этом истории ..краснопузый флаг Баварской советской республики...краснопузых в те годы в Европе было..что грязи после дождя...пролетайРят чЛенина....,кажуть злые языки ...корни пустил...👹
Ютььюб вам в помощь...
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12.12.2022 06:28 Відповісти
За пивной путч в Мюнхене Гитлера упекли в тюрьму Ландсдорф..где и родилась книжечка Майн Кампф...которую тут же перевели на рюZZkoe наречие.. спецом для товаристча Джугашвили...
Но это совсем другая история 🤣братства двух Негодяев 20-го Столетия...
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12.12.2022 06:40 Відповісти
https://youtu.be/o_H2bFUXUgM...

Канцлер Щольц, резкий поворот в сторону Украины...
Потому и вой на болотах Мацковии...🤣
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12.12.2022 06:54 Відповісти
Якщо нацистів у Німеччині немає, їх треба вигадати. Це ж така можливість для беззубої німецької поліції нагадати про себе.
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12.12.2022 07:22 Відповісти
Щодо т.зв. справи райхсбюргерів Борис Райтшустер, берлінський журналіст, написав статтю (для тих, хто розуміє німецьку): Фейковий «державний переворот» - дешева політична мильна опера
https://reitschuster.de/post/der-fake-staatsstreich-eine-billige-politische-seifenoper/ Можу перекласти, хоча назва говорить сама за себе.
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12.12.2022 07:43 Відповісти
..полиция Германии арестовала 75-летнюю русскую пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой Reichsburger, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима. Группа во главе с женщиной стремилась разжечь гражданскую войну в ФРГ, устраивая саботаж на объектах энергетической инфраструктуры...

Похоже на сценарий голливудского фильма.
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12.12.2022 09:05 Відповісти
Нічого іншого не слід було чекати. Нічого не робиться ані проти так званих біженців із Сирії та Афганістану, ані проти вуличних злочинців. Натомість проти 70+ дідусів (колишніх лікарів, пілотів, суддів тощо) с ролаторами використовувати 3000 поліцейських
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12.12.2022 09:59 Відповісти
Карлик своими войнами наводнил Европу беженцами а среди них конечно море засланной агентуры. Теперь жрите.
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12.12.2022 11:21 Відповісти
вся европа опутана шпионской сетью кацапов!от этого можно ждать любого развития событий в любой европейской стране.
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12.12.2022 19:08 Відповісти
 
 