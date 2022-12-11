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Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості Євросоюзу, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна Росії проти України.

Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".

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"Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті", - зазначив дипломат.
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Топ коментарі
+9
Выяснилось, шо в Европе в НАТО только 4 боеспособных армии - Польша, Литва, Латвия и Эстония.
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11.12.2022 22:42
+6
Дійшло!

Сподіваюсь - і до так званого "Локомотива" ЄС теж!
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11.12.2022 22:31
+6
Нехай не бояться. На них ніхто тепер і не нападе, якби пуйло 24-го напало на Європу, замість України, то цими силами, що були, він дійсно захопив би всю Європу, ось так, зненацька, а потім і Україну, якби перекрив західний кордон і постачання зброї нас. А США сказав би, що якщо вони втрутяться, то завдасть ядерний удар по ним. І вони б тоді, до розгрому від України, перелякалися. А так пуйло протупив, напавши на майже найсильнішу армію континенту. Що там з китайської не знаю, вони не демонстрували ще, що можуть.
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11.12.2022 22:33
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11.12.2022 22:27 Відповісти
Да , так оно и есть - зажрались .
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11.12.2022 22:29 Відповісти
Дійшло!

Сподіваюсь - і до так званого "Локомотива" ЄС теж!
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11.12.2022 22:31 Відповісти
Нехай не бояться. На них ніхто тепер і не нападе, якби пуйло 24-го напало на Європу, замість України, то цими силами, що були, він дійсно захопив би всю Європу, ось так, зненацька, а потім і Україну, якби перекрив західний кордон і постачання зброї нас. А США сказав би, що якщо вони втрутяться, то завдасть ядерний удар по ним. І вони б тоді, до розгрому від України, перелякалися. А так пуйло протупив, напавши на майже найсильнішу армію континенту. Що там з китайської не знаю, вони не демонстрували ще, що можуть.
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11.12.2022 22:33 Відповісти
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12.12.2022 06:47 Відповісти
По вказівці куйла,Борель вже "виснажив "леопарди" "патріоти" і взагалі рашист на днях може забрати ЄС створивши європейске" ЄНР
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11.12.2022 22:34 Відповісти
чим забрати? ордою чмобіків?
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12.12.2022 08:09 Відповісти
Євросоюз,це не військова організація.А те що нам надали,навряд чи може виснажити військові запаси,нам ж не надали танки,масово САУ,авіацію,кораблі.Крім того,в країнах НАТО багато військових заводів,спокійно можуть наростити в рази озброєння.
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11.12.2022 22:35 Відповісти
Выяснилось, шо в Европе в НАТО только 4 боеспособных армии - Польша, Литва, Латвия и Эстония.
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11.12.2022 22:42 Відповісти
Мама, я укакался
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11.12.2022 22:44 Відповісти
Десять місяців війна в Україні,може вже пора клепати зброю повним ходом??? Чи на США тільки розраховують?
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11.12.2022 22:47 Відповісти
Ну що ж , Європа потрапила в полон особистих ілюзій , і зарано розслабилась .. Ми до речі - теж .. .
А треба було враховувати те - з яким диким і хворим на голову звіром , ми мешкаємо по сусідству .
Дай Боже щоб це була "наука" на майбутнє - всім нам .
На жаль , потрібно константувати що - мирного життя в Європі не буде , поки мордор існує . Тому його , рано чи пізно , але - прийдеться знищувати фізично . Іншого виходу я не бачу .
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11.12.2022 23:08 Відповісти
Всього 9 місяців думав що ляпанути, крім виказати занепокоєння
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12.12.2022 00:46 Відповісти
Це скаржиться та Європа,
яка десятиріччями (!) годувала путінський вермахт!
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12.12.2022 05:05 Відповісти
" Тревожным сигналом»???
всего лишь?

Не развалом Россией всей системы безопасности в Европе?

Не всемирным кризисом и провокацией с применением ядерного оружия?

Не геноцидом народа Украины?

А только «тревожным сигналом»?
Приличных слов уже не хватает…
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12.12.2022 06:22 Відповісти
Та вже усім стало все зрозуміло про їхні можливості. Показали себе у всій красі. Якби на місці України була будь-яка держава євросоюзу (Литву, Латвію, Естонію та Польщю не беру), то здалася б парашці швидше, ніж за 3 дні, так само, як під час другої світової Франція здалася Німеччині, а потім де Голль відмивав Францію, вигадуючи багато легенд про "французький спротив".
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12.12.2022 09:23 Відповісти
 
 