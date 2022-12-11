Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості Євросоюзу, - Боррель
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Повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна Росії проти України.
Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".
"Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті", - зазначив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Сподіваюсь - і до так званого "Локомотива" ЄС теж!
А треба було враховувати те - з яким диким і хворим на голову звіром , ми мешкаємо по сусідству .
Дай Боже щоб це була "наука" на майбутнє - всім нам .
На жаль , потрібно константувати що - мирного життя в Європі не буде , поки мордор існує . Тому його , рано чи пізно , але - прийдеться знищувати фізично . Іншого виходу я не бачу .
яка десятиріччями (!) годувала путінський вермахт!
всего лишь?
Не развалом Россией всей системы безопасности в Европе?
Не всемирным кризисом и провокацией с применением ядерного оружия?
Не геноцидом народа Украины?
А только «тревожным сигналом»?
Приличных слов уже не хватает…