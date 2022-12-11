НАТО посилює допомогу Молдові на тлі наростання гібридних загроз з боку Росії, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, у зв’язку з чим зовнішні партнери, включно з НАТО, посилюють оборонну допомогу Молдові.
Про це сказала в інтерв'ю CNN президентка країни Майя Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Хоча загрози прямого військового вторгнення до Молдови зараз немає, Росія не залишає спроб проводити проти країни "гібридні атаки" для її дестабілізації, сказала Санду. У зв'язку з цим партнери Молдови, зокрема НАТО, посилюють взаємодію з Кишиневом для зміцнення оборонної сфери.
Санду заявила, що Росія, крім посилення пропаганди, використовує як частину гібридної війни постачання енергоресурсів. Вона вказала, що Газпром обмежив постачання газу до Молдови на 60%, всупереч укладеному контракту і тому, що Молдова купує у Росії газ "за дуже високою ціною".
Президентка також зауважила, що країна отримує дедалы більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО.
"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектора. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення обороноздатності", – сказала Санду.
У відповідь на запитання, чи не боїться Молдова, що Росія заважатиме її вступу до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова є незалежною державою і сама ухвалює важливі для неї рішення.
"Це рішення наше та країн-членів Євросоюзу, і це зовсім не справа Росії", – наголосила Санду.
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п.с. И научись общаться, а то я таких борзых просто посылаю
За это НАТО и борется...*)
Ще є досить потужною пропаганда за русню, "таёжний союз, одна страна" -- і частина громадян їй вірить, причому досить багаточисельна.
Ніякого "загравання" зразу на "два стільці" у теперішньої влади немає - чітко про-європейський курс. Президент бореться з метастазами корупції в країні, а також ігнорує всі примушення до "сотрудничества" з руснею, хоч стараються деякі сили дуже потужно - давлять на владу газом, енергією, ембарго і проплаченними "мітингами".
Нажаль до цього у влади були соціалісти-комуністи які вели країну зовсім в протилежному напрямку, так як яник до Майдана в Україні. Тому у вас може скластись така думка про "два стільці".