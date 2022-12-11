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Новини За кордоном
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Молдова (1291) НАТО (5101) Росія (47118) Майя Санду (204)

НАТО посилює допомогу Молдові на тлі наростання гібридних загроз з боку Росії, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, у зв’язку з чим зовнішні партнери, включно з НАТО, посилюють оборонну допомогу Молдові.

Про це сказала в інтерв'ю CNN президентка країни Майя Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Хоча загрози прямого військового вторгнення до Молдови зараз немає, Росія не залишає спроб проводити проти країни "гібридні атаки" для її дестабілізації, сказала Санду. У зв'язку з цим партнери Молдови, зокрема НАТО, посилюють взаємодію з Кишиневом для зміцнення оборонної сфери.

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Санду заявила, що Росія, крім посилення пропаганди, використовує як частину гібридної війни постачання енергоресурсів. Вона вказала, що Газпром обмежив постачання газу до Молдови на 60%, всупереч укладеному контракту і тому, що Молдова купує у Росії газ "за дуже високою ціною".

Президентка також зауважила, що країна отримує дедалы більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО.

"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектора. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення обороноздатності", – сказала Санду.

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У відповідь на запитання, чи не боїться Молдова, що Росія заважатиме її вступу до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова є незалежною державою і сама ухвалює важливі для неї рішення.

"Це рішення наше та країн-членів Євросоюзу, і це зовсім не справа Росії", – наголосила Санду.
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Подскажите пожалуйста. А с кем воюет Молдова?
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11.12.2022 23:09 Відповісти
-- затупил? ...шоб не воевала все стараются.
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11.12.2022 23:15 Відповісти
По моему это ты тупишь. У Молдовы орки отжали Приднестровье. А воюет Украина. Про таких говорят "Мы пахали - я и трактор"
п.с. И научись общаться, а то я таких борзых просто посылаю
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11.12.2022 23:26 Відповісти
Хм... -- ты-то лично пока не воюешь -- нигде.
За это НАТО и борется...*)
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11.12.2022 23:32 Відповісти
Значит ты таки тупой. Ну так чей Крым, ряженый?
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12.12.2022 05:13 Відповісти
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11.12.2022 23:16 Відповісти
молдавани такі самі як білорасєяни, заграють з ЄС та НАТО бо не уявляють життя без расєї...)))
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11.12.2022 23:16 Відповісти
Ну -- якщо чесно -- навіть Україна має ще торговельні відносини за парашею. Так що ж тоді дзеркалу нарікати? *)
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11.12.2022 23:40 Відповісти
хорош коверкать украинскую речь. С тебя украинец как и немец. Усек, москаль?
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12.12.2022 05:18 Відповісти
В Молдові зараз політично-суспільна ситуація приблизно така як була в Україні в 2010-2014.
Ще є досить потужною пропаганда за русню, "таёжний союз, одна страна" -- і частина громадян їй вірить, причому досить багаточисельна.

Ніякого "загравання" зразу на "два стільці" у теперішньої влади немає - чітко про-європейський курс. Президент бореться з метастазами корупції в країні, а також ігнорує всі примушення до "сотрудничества" з руснею, хоч стараються деякі сили дуже потужно - давлять на владу газом, енергією, ембарго і проплаченними "мітингами".

Нажаль до цього у влади були соціалісти-комуністи які вели країну зовсім в протилежному напрямку, так як яник до Майдана в Україні. Тому у вас може скластись така думка про "два стільці".
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12.12.2022 00:28 Відповісти
 
 