США не заохочують проведення Україною операцій на території РФ. Мета Вашингтона - переконатись, що українці можуть відвоювати свою землю, - Білий дім
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США не заохочують і не допомагають Україні проводити "операції" на російській території. Вашингтон лише хоче переконатись, що українці можуть захищати свою територію та "відвоювати свою землю".
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі.
Також Кірбі оцінив ймовірні плани президента РФ Володимира Путіна у війні проти України. Він вважає, що судячи за вчинками, Путін продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".
Нагадаємо, деклькома днями раніше Кірбі прокоментував вибухи на російських аеродромах.
"Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, скільки боєприпасів використовують - це рішення України, і ми це поважаємо", зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
т.е. бить по русским- это "не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу",
а бить по украинцам - для всех добре, кроме самих украинцев, ну и х* с ними??
сша просто поражают. С каждым днем.
Любая война - это плохо для всех. Чем война больше, тем для всех хуже - и для жертвы нападения, и (в конце концов) для агрессора. Чем быстрее за поребриком опомнятся, скинут своего плешивого фюрера и закончат войну (с публичным покаянием), тем меньше погибнет людей с обеих сторон и тем меньше придётся им платить за нанесенный нам ущерб.
а вообще я люблю оптимистичных людей ну давайте подождем, когда они опомнятся...когда Украины не будет?
Какая трогательная забота о русских! Мне лично вообще наплевать, что им там добре. Но не сердобольному кирби.
Але треба постійно привертати увагу західної спільноти до звірств рашистів, щоб спільнота ще більше тисла на своїх можновладців.
Я пояснюю українцям,що не треба тішитись великими ілюзіями щодо «партнерів»,а розраховувати виключно на себе. Зараз Україна кров'ю розплачується за свою 30-річну легковажність .
А проведение РФ операций на территории Украины США поощряют? Это прямо дикость какая-то..
Кто бы его обслуживал?
"Оптимизаторы" вроде Гриценко?
А то вдруг эскалация, що не добре для російського народу
главное - не запрещают...ваще не настаивают (но намекают!!! ооочень....) - передайте преЗЕ
(верю в ВСУ... в Залужного...который сам знает (но никому не скажет)))) где надо мутить движ !!! )))
США задовбали, пуйло вже саме згодне, щоб ми атакували інфраструктуру Росії, а нам все ніяк не дають ракет дальністю 300 км і далі...
з тимчасово окупованими росією територіями.
Тут мільярди доларів вони витрачають на те, щоб кацапів вибити на пару сотен кілометрів - а там вже мова про десятки тисяч кілометрів! Їм ця ескалація і нах не потрібна, дійсно. Рашка помре під тиском санкцій, контрольовано - так дешевше і всім спокійніше. Ну, окрім нас, зараз.
А затраты нужны более чем немалые
Отбомбим и хватит с них)
Фашисткий режим не может без войны, людей все время надо кормить пебедищами, победами, победками и победюльками, иначе они начинают сомневаться в целесообразности вынимания "последнего хера без соли ", из своего рта, ради покупки еще большего количества оружия...
Причина не в конкретном народе, немецком, японском ,итальянском или камбоджийским с российским, причина в фашизме, какого-бы типа он ни был, красным, императорским, вождистским ими **********-шизофреническим, как нынешний российский, фашизм - есть суть война!
Тот же великий Черчиль сказал еще кое что забавное , как нельзя лучше,подходящее к нынешнему времени: "Американцы ВСЕГДА принимают верное решение, после того как перепробуют все остальные "
Забавная **** история, она всегда норовит повториться, как бы посмеиваясь, над самой собой.....
а потім з чужої землі зза кордону прилетять ракети
земля на місці а людей вбивають
я розумію що треба казати одне а робити інше
але нічого не робити - це вже якось не по-американськи