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Зеленський (17381) розвідка (3611)

Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у неділю розглядалася ситуація на передовій, обговорювалися розвіддані щодо планів загарбників, а також пропрацьовувалися внутрішні виклики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні,

"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо", - сказав Глава держави.

Також дивіться: Робимо все, щоб повернути світло Одещині, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Мені не потрібно, щоби мене заспокоювали, як дитину: "Ми незламні, світло в нас усередині".

Я хочу, щоби влада розмовляла зі мною по-дорослому:
Проблема - така, вирішення - таке!

Як у Пороха, все чітко:
проблема є, вирішуєм так:
а) це
б) це
в) і ще ось це

Невже я багато хочу?
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12.12.2022 00:23
+17
Как слышу слово Ставка, сразу слёзы накатываются на глаза и вспоминается Генералиссимус товарисч Срален... Однако умывшись, успокоившись и вспомнив "майские шашлычки" и "скумбрию по 8 гривен за кило", становится немного неудобно, говорят они, а стыдно тебе
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12.12.2022 00:25
+9
чим скоріше викинеш все совєцьке лайно, яке десятиріччями виховувало в залишках напівзнищеної української нації згубну меншовартість, принижувало, паплюжило та спотворювало будь-яку боротьбу та спротив совєтам, тим скоріше одужаєш та зможеш протистояти ще більшому потоку такої ж *****, тільки вже з голобородьками.
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12.12.2022 01:22
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Мені не потрібно, щоби мене заспокоювали, як дитину: "Ми незламні, світло в нас усередині".

Я хочу, щоби влада розмовляла зі мною по-дорослому:
Проблема - така, вирішення - таке!

Як у Пороха, все чітко:
проблема є, вирішуєм так:
а) це
б) це
в) і ще ось це

Невже я багато хочу?
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12.12.2022 00:23 Відповісти
Пригадав Попандопало - Ето мнє, ето тєбє, ето снова мнє ...
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12.12.2022 00:34 Відповісти
не смотри всякую советскую *****, может появится шанс годам к восьмидесяти выздороветь.
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12.12.2022 00:37 Відповісти
А шо таке? Чим тобі Попандопало не до вподоби? В нього було все чітко, без "РосУкренерго" чи "Ротердам плюс".
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12.12.2022 01:07 Відповісти
чим скоріше викинеш все совєцьке лайно, яке десятиріччями виховувало в залишках напівзнищеної української нації згубну меншовартість, принижувало, паплюжило та спотворювало будь-яку боротьбу та спротив совєтам, тим скоріше одужаєш та зможеш протистояти ще більшому потоку такої ж *****, тільки вже з голобородьками.
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12.12.2022 01:22 Відповісти
Бляха. Та ти комуняка перефарбована. І думки викладаєш ніби на з'їзді партії виступаєш. Порох всі залишки номенклатури позбирав чи частина до зешобли перетікла? Так от свої поради давай своєму потомству, бо діди мої з батьками моїми були репресовані і я ще тобі рецепт на лікування від культу лічності можу порекомендувати - читай 2-гу заповідь.
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13.12.2022 01:34 Відповісти
та йди собі нахдо своїх попандопул, іх зараз квартал генерує до хєра для таких довбнів як ти.
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13.12.2022 03:43 Відповісти
Тупиш лєкторат.
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14.12.2022 00:21 Відповісти
лохторат туплять ******, яким заходять квартальні жарти про папандопуло
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14.12.2022 00:32 Відповісти
Я й кажу, що ти тупиш. До тебе звертався, просто кому після тупиш пропустив. Ну а на рахунок лохторату, якщо тобі так більше подобається, то не заперенчую
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14.12.2022 14:22 Відповісти
та йди вже до свого совєцького гівна з попанопулами
набрид вже
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14.12.2022 15:50 Відповісти
рано у вас смена начинается. Ну, давай, рассказывай: когда зеленский перестанет бомбить энергетическую инфраструктуру, и поведай подробно про указ президента Украны зеленскава от 27-го февраля 2020 года №59\2020 о ПЕРЕНЕСЕНИИ НА 2024 год выполнение "Державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімїї на період до 2021 року", затверджений постановою Кабінету Миністрів України від 29 березня 2017 року №197-3.
У вас к подоляку всех таких дебилов набирают, или запрещают пользоваться гугл-поиском на president.gov.ua\documents\ , а выпускают сразу на форум Цензора??
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12.12.2022 08:33 Відповісти
Как слышу слово Ставка, сразу слёзы накатываются на глаза и вспоминается Генералиссимус товарисч Срален... Однако умывшись, успокоившись и вспомнив "майские шашлычки" и "скумбрию по 8 гривен за кило", становится немного неудобно, говорят они, а стыдно тебе
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12.12.2022 00:25 Відповісти
Тожё так жё. Косплёит своёго кумира Сралина.
Сравка клоуна - в цырке должна быть. Животное сперва насрало на Шольца с шашлычками на "день пяремохи", а потом с воплями побежало к тому же Шольцу шоб помогал. подлый гадкий малорос.
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12.12.2022 08:37 Відповісти
Хоть би не злили з ОПУ по телефону все бульбашу, як вагнерівців!!!
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12.12.2022 00:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1592193117880737793
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12.12.2022 00:29 Відповісти
Де це ти пропадав?
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12.12.2022 00:35 Відповісти
Говорили про дезу Гогіашвілі в інтерпретації Буданова. Краще би знайшли Баканова. Чи не сталося з ним чогось? Все таки друг дитинства, як не як
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12.12.2022 00:33 Відповісти
Не хвелюйтися,Баканов десь у Ніце чі Монако
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12.12.2022 08:38 Відповісти
Этот серливый наркоман-янелох-бонэвтик, очень хочет быть похож на Сталина!
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12.12.2022 09:13 Відповісти
Ставка найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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12.12.2022 00:34 Відповісти
У сталіна була не ставка, а щось таке жалюгідне, а величнішого ооо, це те що треба.
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12.12.2022 02:44 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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12.12.2022 09:16 Відповісти
Легко. Если ******* избирателя по голове плазмой каждый день, а затем контрольная новогодняя контузия под водку с оливье гарантировано безвозвратно травмирует межушный ганглий о внутреннюю поверхность черепной коробки.
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12.12.2022 00:55 Відповісти
Я б переглянув теорію Дарвіна для окремо взятої країни.
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12.12.2022 02:47 Відповісти
Я шось не поняв. Шо цього разу Лукашеску вирішили злити?
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12.12.2022 00:39 Відповісти
дебил по восересеньям говноставки свои собирать, По воскресеньям люди ходят в храм и отдыхают, а ты сходил бы в синагогу
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12.12.2022 01:33 Відповісти
для гуппі
https://twitter.com/i/status/1592196189612539904
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12.12.2022 02:02 Відповісти
А кто ставку вёл, Ермак?
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12.12.2022 02:49 Відповісти
Касапам план не потрібний, у них є горілка..
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12.12.2022 03:47 Відповісти
Доки в Україні буде Глава, а не Голова, отак і будемо хохлуями!
В українській мові глава в творах, а голова на плечах, або на чолі!
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12.12.2022 06:30 Відповісти
1:12 на Київському напрямку недостатньо ударна перевага


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12.12.2022 06:35 Відповісти
Суки.
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12.12.2022 08:08 Відповісти
Хтось ото вибрав і Україна має це пережити Може нарешті ми всі подорослішаєм і будемо пам'ятати минуле щоб наші діти мали майбутнє Все буде Україна
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12.12.2022 06:53 Відповісти
дійсно, і хто ж ото вибрав?... Зараз цих виборців мабуть дньом з огньом не знайдеш... десь поховалося тринадцять з половиною мільйонів.
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12.12.2022 09:02 Відповісти
 
 