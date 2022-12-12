Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
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На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у неділю розглядалася ситуація на передовій, обговорювалися розвіддані щодо планів загарбників, а також пропрацьовувалися внутрішні виклики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні,
"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо", - сказав Глава держави.
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+18 Urs
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Будь ласка, зачекайте...
Я хочу, щоби влада розмовляла зі мною по-дорослому:
Проблема - така, вирішення - таке!
Як у Пороха, все чітко:
проблема є, вирішуєм так:
а) це
б) це
в) і ще ось це
Невже я багато хочу?
нахдо своїх попандопул, іх зараз квартал генерує до хєра для таких довбнів як ти.
набрид вже
У вас к подоляку всех таких дебилов набирают, или запрещают пользоваться гугл-поиском на president.gov.ua\documents\ , а выпускают сразу на форум Цензора??
Сравка клоуна - в цырке должна быть. Животное сперва насрало на Шольца с шашлычками на "день пяремохи", а потом с воплями побежало к тому же Шольцу шоб помогал. подлый гадкий малорос.
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
https://twitter.com/i/status/1592196189612539904
В українській мові глава в творах, а голова на плечах, або на чолі!