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Проблеми з електрикою через негоду на заході країни не є критичними, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Події

львів,ожеледиця

Щороку енергетики стикаються з несприятливими погодними умовами і через це додатково певна кількість споживачів може мати перебої з електрикою.

Так прокоментував викликані обледенінням і падінням дерев на лінії електропередач проблеми зі світлом у деяких споживачів на на заході України в суботу голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

В ефірі телемарафону він сказав, що катастрофічної ситуації немає, хоча негода і вносить корективи в роботу обленерго на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті.

"Це додатковий негативний фактор, він не є визначальним. З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко", – повідомив Кудрицький.

Крім того, як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Віталій Погуляйко, через негоду сталися обриви ліній електропередач у регіоні. Це спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. За його словами, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Раніше повідомлялося, що негода у Львові частково призвела до знеструмлень – в місті повалило понад сотню дерев, були повідомлення про пошкоджені автомобілі.

Автор: Роман Свиридович
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З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко----підривати обледеніння шахедами.
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12.12.2022 01:05 Відповісти
из-за вас, дтэки, укр(в реальности рос)энерго есть проблемы с энергетикой
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12.12.2022 01:31 Відповісти
Такого дощу як сьогодні був у Києві, мабуть і влітку не було..
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12.12.2022 03:31 Відповісти
 
 