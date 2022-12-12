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Зеленський провів розмову з Байденом: Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

байден

Президент України Володимир Зеленський вночі 12 грудня провів бесіду із президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента. 

"Поспілкувався з Президентом США Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні. Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.

Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період.

Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив Зеленський. 

Читайте також: Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
просто нагадаю
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12.12.2022 00:48
+20
- "Вторгнення не буде",
- "СНН гірше за Скабєєву",
- "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
- "готуйтесь до шашликів",
- "причин для вашої паніки немає",
- "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

(с)
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12.12.2022 01:03
+15
Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
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12.12.2022 00:44
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"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі. Джерело: https://censor.net/ua/n3386370
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12.12.2022 00:41 Відповісти
Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
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12.12.2022 00:44 Відповісти
Наркоман-уклонист,тебе никто, ничего не должен!
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12.12.2022 09:08 Відповісти
Схоже, що він вважає Байдена за віце-прем'єра з питань енергетики чи інфраструктури
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12.12.2022 00:47 Відповісти
просто нагадаю
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12.12.2022 00:48 Відповісти
- "Вторгнення не буде",
- "СНН гірше за Скабєєву",
- "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
- "готуйтесь до шашликів",
- "причин для вашої паніки немає",
- "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

(с)
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12.12.2022 01:03 Відповісти
Не минуло і року..
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12.12.2022 00:49 Відповісти
Окрема історія, це Гетьманцев😠
. Ця людина під час війни блокує і без того слабку економіку, збирається заблокувати гроші на картках українців, що виїхали за кордон.

Повернув акциз на пальне.

Податкові перевірки, замість допомоги та пільг бізнесу.

На кого працює це зелене чудо?😡
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12.12.2022 01:05 Відповісти
Все,що написав "зелений говорун" лапша на вуха українського народу.Правда про цю розмову буде де,що пізніше.І правда ця буде далеко не на користь "зе лідора"
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12.12.2022 01:05 Відповісти
Головне, щоб вона була на користь Україні.
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12.12.2022 01:28 Відповісти
По фото виходе діалог, - пане Джо-, та Вова заспокойся не тужся....
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12.12.2022 02:08 Відповісти
Все це базікання від найвеличнішого, коротко і в перекладі на людську мову: "Байден, дай грошей!"
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12.12.2022 02:09 Відповісти
На западе Вове чспомнят все, помни , Израиль и Швейцария тебя не спасет
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12.12.2022 02:10 Відповісти
суворо поговорив із Байденом? )
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12.12.2022 02:38 Відповісти
коломойского отдайте США может украине сразу самолеты дадут от удивления
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12.12.2022 03:23 Відповісти
А чому назва країни, за котру ти турбуєшься з маленької букви?
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12.12.2022 08:13 Відповісти
Це треба було зробити півтора роки тому. Коли США бажали нам надати статус позаблокового союзника. Але тоді І він і Маркарова майже в непритомність впали, бо треба було Беню віддавати Делаверському суду.
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12.12.2022 08:16 Відповісти
Тобишь - распистячить раССею к ипеням..
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12.12.2022 03:34 Відповісти
"Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури" - Зєлєбєня забув що це його функція і обов'язок. Клоун або грубіянить, або тупить по-страшному.
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12.12.2022 05:13 Відповісти
Зеленський як путин, постійно бреше.
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12.12.2022 06:16 Відповісти
Ну шо там, Байден вже не нагнітає?
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12.12.2022 07:07 Відповісти
Кучмисты отдадут США всех чуваков и стукачей дЕмаков Татаровых и даже Гетьманцева..главного вора не воров Кучмистов...
Утром F-35 будут в Киеве..😝🤣
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12.12.2022 09:25 Відповісти
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12.12.2022 09:48 Відповісти
Хватит усераться в любой новости о Зеленском, на следующих выборах просто проголосуйте правильно и знакомых убедите и всё. Сейчас никто в здравом уме президента менять не будет, особенно насильственным путём, на него завязана вся экомоническая и военная помощь Украине. Которая тут же встанет на долгую паузу = поражения на фронте = отступление = миллионы беженцев и сотни тысяч убитых. Это так трудно понять?
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12.12.2022 09:57 Відповісти
надеюсь кроме общих фраг была конкретика, а именно ПВО, АТАКМС ракеты и обучение на американские истребители... А то все эти лозунги и речи до одного места, Байден старенький, он тут же их забудет.
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12.12.2022 09:58 Відповісти
Владимир Александрович дурак! Нужно вокруг критической инфраструктуры срочно положить несколько колец из асфальта!
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12.12.2022 10:05 Відповісти
 
 