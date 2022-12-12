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Російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумщини протягом 11 грудня, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл

Протягом 11 грудня російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області – Великописарівську та Середино-Будську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у телеграмі.

Очільник ОВА повідомив, що протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду.

Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл, було 6 прильотів.

Згодом ще 13 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Росіяни пошкодили приватний будинок, постраждалих серед людей не було.

Ввечері росіяни також відкривали вогонь по Середино-Будській громаді, було 4 прильоти.

Також читайте: Протягом 10 грудня російські окупанти обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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12.12.2022 01:36 Відповісти
Контрбатарейки в Середина_буде еще долго не будет. Там у кацапов на Центральной на въезде в Зёрново возле мостика стоит силовой трансформатор. От Середана-Буды лёту коптером четыре километра. Уроните на него один ВОГ, может тогда местные сожгут ***** этот "урал" с миномётом в кузове.
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12.12.2022 01:40 Відповісти
 
 