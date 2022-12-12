Авіація та артилерія ЗСУ завдали 12 ударів по скупченнях військ ворога та пунктах управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про роботу по ворогу української авіації та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника", - зазначається у повідомленні.

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