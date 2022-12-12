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Авіація та артилерія ЗСУ завдали 12 ударів по скупченнях військ ворога та пунктах управління, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про роботу по ворогу української авіації та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник продовжує здійснювати спроби прориву нашої оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Слава ЗСУ !
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12.12.2022 02:04 Відповісти
Вот ещё хорошие новости:
"Под Москвой горит торговый центр.
Площадь пожара выросла до девяти тысяч квадратных метров.
Утро 12 декабря 2022 года в России началось с масштабного пожара. В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк».
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12.12.2022 10:02 Відповісти
мАсква таки згорить потихеньку.
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12.12.2022 12:45 Відповісти
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12.12.2022 02:13 Відповісти
Браво! ))
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12.12.2022 10:05 Відповісти
вот что бывает с чукчами, которые вырастали не в тундре, а в райцентре с телевизором: https://twitter.com/i/status/1601980142926135300
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12.12.2022 02:27 Відповісти
В райцентре они живут таким счином... Трехкомнатка. В самой большой комнате разбита палатка (большая) с буржуйкой... дымовая труба - в форточку. (вот также чукчи живут и в чумах. В квартире смрадище от шкур разных там диких животных. Гостеприимные: путешественника-незнакомца приютят , уложат спать со своей женой. Но не дай бог, будучи у тебя в гостях, ты его не положишь спать со своей женой - кровная обида , прячь все ножи, а то пырнет под ребра. Чукчи не могут объяснить суть такой традиции. Но их нация вырождается, бо живут по принципу сюжета сказки, мол Дед - внучку, жучку-внучку ... От новой крови рождаются здоровые чукчи. Чукчи, однако, кушают протухшуюю (3 недели прикопаную в земле) свежую рыбу - тогда у них цинга не случается...
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12.12.2022 03:31 Відповісти
Надо по старинке - напалмом, напалмом их выжигать..
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12.12.2022 03:20 Відповісти
 
 