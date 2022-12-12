Канцлер Австрії Негаммер готовий контактувати з Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні
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Канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ORF2.
Канцлер нагадав, що після початку вторгнення Росії спілкувався з Путіним двічі.
У квітні він приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді Путін вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером - вони не зустрічалися та не говорили телефоном з моменту його вступу на посаду.
Вдруге Негаммер і Путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.
"Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", - сказав канцлер.
Канцлер неодноразово наголошував, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною. Проте Відень має чітку позицію щодо деяких з них, говорив політик.
"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів", - наголошував Негаммер.
Будь ласка, зачекайте...
піськов проплатив....
Дебилы,***.(с)
і дальше по тексту.
піськов проплатив....
Вот Hummer c Browning M2 - это другое дело!