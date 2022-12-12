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Канцлер Австрії Негаммер готовий контактувати з Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ORF2.

Канцлер нагадав, що після початку вторгнення Росії спілкувався з Путіним двічі.

У квітні він приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді Путін вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером - вони не зустрічалися та не говорили телефоном з моменту його вступу на посаду.

Вдруге Негаммер і Путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.

"Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", - сказав канцлер.

Канцлер неодноразово наголошував, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною. Проте Відень має чітку позицію щодо деяких з них, говорив політик.

"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів", - наголошував Негаммер.

Також читайте: Не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини, - канцлер Австрії Негаммер про обстріли Києва

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Свята простота.
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12.12.2022 06:59
+14
Ні це ніяк не допоможе завершити війну
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12.12.2022 07:02
+14
еще один "макарон"! на западе не до всех еще дошло что ***** болен на голову.
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12.12.2022 07:11
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Свята простота.
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12.12.2022 06:59 Відповісти
так кортить що вигадав собі причину...
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12.12.2022 07:01 Відповісти
Ні це ніяк не допоможе завершити війну
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12.12.2022 07:02 Відповісти
Можеш не контактувати,Карл.
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12.12.2022 07:07 Відповісти
Путін йо...тий, Нємцов так і сказав колись. Що з ним контактувати? Мочити його треба давно, а не соплі жувати та воювати руками українців
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12.12.2022 07:10 Відповісти
Мир во всем мире!

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12.12.2022 07:11 Відповісти
еще один "макарон"! на западе не до всех еще дошло что ***** болен на голову.
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12.12.2022 07:11 Відповісти
адепти руSSкого міра знову активізувалися по всьому світу....
піськов проплатив....
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12.12.2022 08:35 Відповісти
Ты это,Карлуха,захвати с собой Картинку Кнайсль-пусть с ****** потанцует.Легче будет контактировать.)
Дебилы,***.(с)
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12.12.2022 07:17 Відповісти
Конечно поможет. Как мы сразу не догадались, что всё это время Путин ждал общения с канцлером Германии, чтобы завершить войну.
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12.12.2022 07:22 Відповісти
Канцлер Австріі готовий контактувати....з Адольфом.....
і дальше по тексту.
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12.12.2022 07:27 Відповісти
Когда до вас дойдет что надо говорить и действовать прямо, не прекратишь войну мы тебя просто убьем как террориста! Сопли размазываете перед гопником, тьфу!
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12.12.2022 07:30 Відповісти
хай стане раком...
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12.12.2022 07:50 Відповісти
***.уті, прости Господи! Чи продажні? З Гітлером вже домовлялись...
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12.12.2022 07:50 Відповісти
Кожна така заява скоріше продовжує війну.
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12.12.2022 08:14 Відповісти
Головане для канслера Австріі не очутитись в глибокій...
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12.12.2022 08:23 Відповісти
Ще один "мальчик! водочки нам принеси!"
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12.12.2022 08:24 Відповісти
адепти руZZкого міра знову активізувалися по всьому світу....
піськов проплатив....
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12.12.2022 08:34 Відповісти
Ще один придурковатий миротворець....
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12.12.2022 08:42 Відповісти
Только предохраняйся, придурок
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12.12.2022 08:55 Відповісти
Австріяка каже, піду йому прилюдно відсмокчу, це допоможе завершити війну... Збочинець!!!
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12.12.2022 08:58 Відповісти
Намає ОСНОВНОЇ вимоги до руськіх подонків - ВОН з України!
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12.12.2022 09:08 Відповісти
нейтральні? значить на стороні раші
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12.12.2022 09:41 Відповісти
Для почаку всіх кацапів з Австрії, а впершу чергу з Відня, вислати на історичну батьківщину.
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12.12.2022 10:02 Відповісти
Ефрейтор Австро-Венгерской Империии Адольф Шикльгрубер разгромил Кадровую красную армию к 1 октября 1941 года,а в плен попало 4 млн краснопузых армейцев..этот позор ни одна армия Мира не перекроет даже через 100 веков...книга рекордов Гиннеса...😝
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12.12.2022 10:23 Відповісти
Хорошая инициатива, только первым пунктом должно быть вывод войск РФ с территории Украины, это канцлеру непонятно?
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12.12.2022 10:52 Відповісти
По-моему, вознико новое выражение: "Да это ж и канцлеру понятно"
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12.12.2022 11:06 Відповісти
Да уж. Не хаммер
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12.12.2022 11:03 Відповісти
Австрияки и венгры могут только отсасывать у тупина. Больше они ни на что не способны.
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12.12.2022 11:45 Відповісти
Вряд ли Нехаммер сможет о чем то хорошем договориться...
Вот Hummer c Browning M2 - это другое дело!
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12.12.2022 12:41 Відповісти
Готовий знову контактувати з прутлєром? Невже на передодні контрнаступу ЗСУ? Мабуть знову виникла критична необхідність записочку від фюрера гауляйтеру Зельцману передати з інструкцією чергової зради
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12.12.2022 15:21 Відповісти
Австрійськая шестірка.
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12.12.2022 15:35 Відповісти
лошара европейский
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12.12.2022 19:02 Відповісти
 
 