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Окупанти випустили щонайменше 30 снарядів із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини

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дніпропетровщина

Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч напружено було на Нікопольщині…

Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

Скерували туди щонайменше 30 снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах вночі лунала сирена, але минулося без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також: Росіяни шість разів за ніч із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, випустили понад 50 снарядів. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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