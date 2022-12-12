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війна (56124) обстріл (20945) порт (618) АМПУ (48)

Порти "Південний" і "Чорноморськ" відновили вантажні операції після спричинених російськими обстрілами проблем з енергопостачанням

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорноморськ

Атака РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури вночі 10 грудня знеструмила об’єкти критичної інфраструктури Одеси.

Про це повідомляє ДП Адміністрація морських портів України (АМПУ) на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково", - зазначив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

За його словами, енергопостачання поступово відновлюється, також використовуються альтернативні джерела живлення.

Він зазначив, що порти "Південний" та "Чорноморськ" вже здійснюють вантажні операції, а "Одеса" поки що ні.

"Ситуацію прогнозувати складно, адже маємо справу з ворогом, для якого не існує принципів. Що стосується експорту, то РФ і до цього його гальмувала, створюючи проблеми з інспекціями в Босфорі, а відсутність енергопостачання, звісно, гальмуватиме ще більше", - наголосив Востріков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після російських атак Одеський порт не працював, але вивезення зерна не зупиниться, – міністр Сольський

Автор: Наталя Джума
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Південний вже вантажить аміак як експорт Росії?
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12.12.2022 08:08 Відповісти
Одеса була знеструмлена на слідуючий день, після того, як виставили фото Кирила Тимошенко зі свитою біля енергітичних об"єктів. Цей неголений пуцик не може, щоб себе не рекламувати.
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12.12.2022 10:18 Відповісти
ну тепер ясно чому вся північ Одеської знов добу без світла сидить...-"главное штоби афріка нє галадала.. "
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12.12.2022 10:18 Відповісти
 
 