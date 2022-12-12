Порти "Південний" і "Чорноморськ" відновили вантажні операції після спричинених російськими обстрілами проблем з енергопостачанням

Атака РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури вночі 10 грудня знеструмила об’єкти критичної інфраструктури Одеси.

Про це повідомляє ДП Адміністрація морських портів України (АМПУ) на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково", - зазначив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

За його словами, енергопостачання поступово відновлюється, також використовуються альтернативні джерела живлення.

Він зазначив, що порти "Південний" та "Чорноморськ" вже здійснюють вантажні операції, а "Одеса" поки що ні.

"Ситуацію прогнозувати складно, адже маємо справу з ворогом, для якого не існує принципів. Що стосується експорту, то РФ і до цього його гальмувала, створюючи проблеми з інспекціями в Босфорі, а відсутність енергопостачання, звісно, гальмуватиме ще більше", - наголосив Востріков.

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