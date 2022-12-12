Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка. Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 6 осіб, з них 2 - діти.

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