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Україна вистояла і неодмінно переможе, - Залужний привітав воїнів із Днем Сухопутних військ ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!

Вітальні слова Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сердечно вітаю із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна Пам’ять полеглим воїнам! Наш обов’язок продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини. Тримаймо стрій! Разом до Перемоги!", - зазначив головнокомандувач.

Україна вистояла і неодмінно переможе, - Залужний привітав воїнів із Днем Сухопутних військ ЗСУ 01

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Президент Володимир Зеленський у День Сухопутних військ ЗСУ звернувся до воїнів: "Крок за кроком ви "вигризаєте" кожен метр, кожен рубіж, кожне наше місто й село. Дуже ефективно "мінусуєте" ворожу техніку і самих окупантів. Дякую за вашу відвагу та стійкість!".

Привітав воїнів також і командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шановні військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України! Високий професіоналізм, стійкість, надійність та готовність до виконання найскладніших завдань на полі бою давно стали Вашою нормою і справою честі. Ви входите до складу військ, які мають героїчну історію, сучасну потужність та славетне майбутнє. Ваші підрозділи завжди були, є і будуть основними носіями бойової могутності та обороноздатності незалежної української держави, її головною атакуючою силою і міццю", - йдеться у вітальному слові.

За його словами, Сухопутні війська несуть основний тягар у ході виконання бойових завдань щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету країни.

"Військова майстерність, яку Ви демонструєте, надихає мільйони українців до єдності заради спільної мети. Вітаю Вас з Днем Сухопутних військ України! Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Дякую всім захистникам України!Нехай Господь ВАС береже та допомогає Вам.
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12.12.2022 08:55
+23
Україна тримається на ваших плечах. Слава ЗСУ і з Святом
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12.12.2022 08:55
+20
Зі Святом, наші Герої!!!
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12.12.2022 08:56
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12.12.2022 08:48 Відповісти
Залужному Хвала!
В Президенти України його!
І всіх захисників України у владу!
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12.12.2022 08:50 Відповісти
тимошонкі не згодні
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12.12.2022 08:54 Відповісти
А " хоть поржем "73%, до сих пор интересно желание КИРИЛКи Тимошенко , МЕГАМАРОДЕР , не стесняющийся ГУМАНИТАРКУ ТЫРИТЬ , имея ГАРАЖ СВОИХ МЕРСОВ ⁉️🤮
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12.12.2022 15:07 Відповісти
арсен , за сколько подтявкиваешь МЕГАМАРОДЕРАМ - Старуху , Резниченко полтора миллиарда на счета своих б#ядей , Тимошенко , арахламидии………
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12.12.2022 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5NIagB7kTaA
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12.12.2022 10:24 Відповісти
Не потрібен нам військовий-президент.
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12.12.2022 19:35 Відповісти
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12.12.2022 08:51 Відповісти
Дякую всім захистникам України!Нехай Господь ВАС береже та допомогає Вам.
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12.12.2022 08:55 Відповісти
Україна тримається на ваших плечах. Слава ЗСУ і з Святом
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12.12.2022 08:55 Відповісти
Зі Святом, наші Герої!!!
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12.12.2022 08:56 Відповісти
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12.12.2022 09:08 Відповісти
Ту-22м3 (НЕ 222).
По друге. Якого буя. Під лівим пілоном не здетонувала Х-22. Ото було би щастя. Самін +меланж+БЧ (800 кг).
Може учбрва - інертна?
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12.12.2022 09:52 Відповісти
Ага! "Фейєрверк" був-би "знатний"!
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12.12.2022 10:15 Відповісти
Чому Ту-222 ? Опечатка?
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12.12.2022 09:58 Відповісти
Нехай щастить і міцного здоров'я 🐖🐖🐖😂🤣
Пущай пролітає, йолопи!
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12.12.2022 16:48 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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12.12.2022 21:11 Відповісти
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12.12.2022 10:11 Відповісти
Вітаємо наших захисників! Дякуємо за захист!!! Нехай щастить!!! Всього найкращого!!!💛💙🇺🇦❤️🖤 Слава ЗСУ!! Героям Слава!!!🍀🍀🍀🍀🍀✌️✌️💪💪💪
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12.12.2022 10:13 Відповісти
Слава ЗСУ та Генералам Залужному Марченко Наєву Кривоносу Забродському Сирьскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛✊💪👍💯
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12.12.2022 10:41 Відповісти
Доки ще ГШ буде називати війська ЗСУ на московський манер? Які сухопутні? Суходольні війська!
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12.12.2022 14:45 Відповісти
Низький уклин найкращим ВОИНАМ СВ1ТА🙏‼️💙💛❤️❤️❤️❤️❤️Героям Слава‼️
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12.12.2022 15:10 Відповісти
А чому це ви звернення Залужного опублікували раніше за звернення Зеленського?! Хіба Залужний вже головніший за президента?!
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12.12.2022 19:37 Відповісти
А ви думали якийсь тимчасовий презєдент має бути першим? Презєдент піде назад в квартал на піаніно грати десь на масковії, а такі як Залужний залишаться
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12.12.2022 20:46 Відповісти
1000%!!
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12.12.2022 21:12 Відповісти
русские бояться, что Украинцы захватят Россию. А нафига она нам??? они тупые все. Путин их сказками кормил 30 лет или сколько он там у власти. Они все пьют. И они дикие. Хотя с другой стороны рядом с ними жить и их нужно воспитать. Они ни в бога не верят, ни в мораль и этику. А города там какие разруха, что хуже чем в Украине после бомбежек. Смотрел про них фильм и там люди из батареи воду пьют, потому что такой нету воды. ужасно! Германия после второй мировой войны была под оккупацией до 1990 года. Новые поколения выросли. Но часть Германии была под русскими и Путин тоже работал в Германии. Старый КГБшник. русские в Германии тоже устроили то, что у себя. Люди бежать начали, и в одно утро люди проснулись и увидели стену посреди Берлина, чтобы люди не бежали. он работал с нацистской литературой. Он использовал много технологий из нацистской библиотеки. Особенно, для пропаганды. Отравил русских своей пропагандой. Создал им вымышлинную форму и на всех уровнях и по тв и в интернете и другое блокировал. русские не могут выйти трансцендентно из этой формы реальности в котрую поместил их Путин - в реальность нормальную. для русских было бы хорошо, если Киев для них станет снова столицей. Украина сама это не вывезет. Это надо разделить на весь мир.
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12.12.2022 20:18 Відповісти
 
 