Україна вистояла і неодмінно переможе, - Залужний привітав воїнів із Днем Сухопутних військ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!

Вітальні слова Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сердечно вітаю із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна Пам’ять полеглим воїнам! Наш обов’язок продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини. Тримаймо стрій! Разом до Перемоги!", - зазначив головнокомандувач.

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Президент Володимир Зеленський у День Сухопутних військ ЗСУ звернувся до воїнів: "Крок за кроком ви "вигризаєте" кожен метр, кожен рубіж, кожне наше місто й село. Дуже ефективно "мінусуєте" ворожу техніку і самих окупантів. Дякую за вашу відвагу та стійкість!".

Привітав воїнів також і командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шановні військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України! Високий професіоналізм, стійкість, надійність та готовність до виконання найскладніших завдань на полі бою давно стали Вашою нормою і справою честі. Ви входите до складу військ, які мають героїчну історію, сучасну потужність та славетне майбутнє. Ваші підрозділи завжди були, є і будуть основними носіями бойової могутності та обороноздатності незалежної української держави, її головною атакуючою силою і міццю", - йдеться у вітальному слові.

За його словами, Сухопутні війська несуть основний тягар у ході виконання бойових завдань щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету країни.

"Військова майстерність, яку Ви демонструєте, надихає мільйони українців до єдності заради спільної мети. Вітаю Вас з Днем Сухопутних військ України! Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.