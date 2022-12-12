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Найближчим часом РФ навряд чи досягне поставленої мети в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Росія не зможе досягти поставленої мети в Україні. Крім того, малоймовірно, що російські війська просунуться на оперативному рівні протягом найближчих кількох місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка нагадала, що 8 грудня речник глави Кремля Дмитро Пєсков переформулював основні цілі "спецоперації". Він заявив, що Росія прагне захопити східні та південні області України.

"Коментарі Пєскова свідчать, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні.

При цьому пріоритетом Росії, як і раніше, залишається Донецька область, де окупанти намагаються просунутися вглиб регіону. Британська розвідка припускає, що РФ найближчим часом навряд чи зможе досягти своєї мети.

"Однак нині стратегія Росії навряд чи досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони", - зазначили у розвідці.

Також читайте: Підтримка Іраном російських збройних сил зросте найближчими місяцями, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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русскіє намогаються захопити наш Південь та Схід, а самі ось-ось втратять свій і Південь і Схід. Стільки мали, а все про.ли. Як про..ли, до нас приперлися, щоб нас повбивати і наше місце зайняти.
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12.12.2022 08:58 Відповісти
Ща наврядли , а когда будет без наврядли? Я - в ступоре от таких вангований.
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12.12.2022 09:00 Відповісти
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12.12.2022 09:07 Відповісти
Нлючове слово "найближчим"....
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12.12.2022 09:10 Відповісти
За Херсон тепер ПУТЛЕР не згадує а за Одесу навіть мріяти не може бо після звільнення Херсону захопити Одесу неможливо
Але в подальшому Україна накопичить ще більше зброї хоча її надають повільно але все одно надають тому ПУТЛЕР нехай не радіє захопленню України
Головне утримати ці території де вигнали рашистів.
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12.12.2022 09:14 Відповісти
В інших ЗМІ кажуть, що Путлер намагається створити умови для дуже тривалої війни. Треба буде ефективніше вбивати кацапів, депопулювати і деіндустріалізувати Росію, нарощувати там внутрішні проблеми. Поки вони більше не зможуть продовжувати військові авантюри в інших країнах.
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12.12.2022 09:17 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.12.2022 09:46 Відповісти
Треба відбити ім охоту сунутись
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12.12.2022 09:25 Відповісти
 
 