Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, пошкоджено будівлю школи

Окупанти вдарили по школі в місті Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Донецька область. Ракетний удар по місту Костянтинівка. Через дії окупантів пошкоджено будівлю школи. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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