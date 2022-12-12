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Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, пошкоджено будівлю школи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Окупанти вдарили по школі в місті Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Донецька область. Ракетний удар по місту Костянтинівка. Через дії окупантів пошкоджено будівлю школи. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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