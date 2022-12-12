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Окупанти продовжують красти шахтне обладнання та посилюють мобілізаційні заходи у Довжанську на Луганщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта

У Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання. Для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА

"На шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації. Окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними", - йдеться в повідомленні. 

Звільненим працівникам пропонують зареєструватися у центрах зайнятості та пройти курси професійного навчання. Одночасно в Довжанську вкрай посилили мобілізаційні заходи – чоловіків шукають, перевіряючи кожну квартиру.

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Автор: Марина Макєєва
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Хоч в одному окупаційна влада зробила корисне для нашого уряду. Нахрапом вирішила питання про закриття нерентабельних та дотаційних шахт на дамбасі. Тепер уряд не тратитеме гроші на це болюче для економіки питання
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12.12.2022 10:33 Відповісти
Ще й прорядила "кормчих" всея України.
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12.12.2022 12:23 Відповісти
 
 