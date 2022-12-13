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Міноборони Росії видало методичку зі штурмових дій з досвіду війни проти України. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головне управління бойової підготовки ЗС РФ видало методичку "Особливості ведення бойових дій у місті (населеному пункті) і лісозахисній смузі в складі штурмового загону (роти, взводу)".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
У матеріалі розповідається про завдання для штурмової роти, про організацію наступу в населеному пункті та лісосмузі.
"Методичні рекомендації призначені для командирів підрозділів, призначених для проведення штурмових дій, а також для вивчення викладацьким складом, слухачами та курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+53 Андрій Саган
показати весь коментар12.12.2022 10:25
+34 Яр Холодний
показати весь коментар12.12.2022 10:10
+28 Андрій Саган
показати весь коментар12.12.2022 10:03
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Будь ласка, зачекайте...
В общем непонятно только одно - когда будем в Москве
Самое интересное в этой методичке - штатное расписание и насыщенность пехоты тяжелым вооружением. А у них неопределенность и вода - то могут придаваться, то по распоряжению верховного командира. Похоже, что те же БТГ, только уровнем пониже - Д-30 придаются штурмовой роте которая численностью как два советских взвода. Значит неизбежна жопа с логистикой - то ли снаряды к Д-30 везти на единственном ротном ишаке, то ли гранаты для АГС, то ли вывозить в тыл полевую жену комроты со стиральной машиной.
В общем фигня все это - полканы из Москвы с научными званиями отрабатывают свою столичную службу.
В принципе до передовой эта наука из методички дойдет в самом извращенном виде и закончится головной болью для ротного. Получается что теперь основная единица, отделение, состоит из трех человек. И нужно назначать командира отделения, иначе бардак и поножовщина в бою и при дележе добытого. А где их взять и из кого. Похоже скоро буде новая должность - старший мобилизованный.
Чого мені часто вдаються тут "пророцтва"? Тому що мені відома "механіка" армії і "пружини", що її рухають Так і тут! НЕ важливо чи навчаться російські командири відділень діять згідно тих методичок Головне, що ми будемо знать ЯК у штабі кацапів будуть плануваться ці дії А це і зосередження особового складу, і його комплектація, і рівень забезпечення важким озброєнням, і рівень забезпеченості б/к І сам алгоритм бойових дій І з врахуванням цих факторів можна організовувать ефективну протидію!
Самостоятельный командир роты - головная боль комбата, который зависит своей задницей от комбрига и так далее до почти самого верха. Самостоятельность обязывает к личной ответственности. А ее никто не захочет на себя брать. А Путин не захочет давать начальнику Генштаба из соображений личной безопасности. А при зависимом начальнике Генштаба независимым может быть только старший солдат и то при нахождении в самоволке...
Нам повезло, что Зеленский ничего не может поделать с независимостью Залужного. Иначе была бы "русская вертикаль", которая кстати была еще при Порошенке.
ото полуграмотное хитросделанное "маятваянепонимает" справшивающее код к мультиварке? и марадерящее унитазы, старое белье, собачьи будки и ...Енота???
Это что Золотая медаль по окончании десятилетки в дохлом Совке...😝
Они сами сейчас поняли, что им всем нужно срочно переучиваться - как выжить под огнем "Солнцепека", если руководства стран противников договоряться в целях мира во всем мире не использовать авиацию и ядерное оружие.
Але наш препод казав: це все працює, якщо противник не має мінометів. А якщо цю роту будуть штурмувати з під минометів, то все піде по пи...ді. Миномети будут вичавивати піхоту з окопів в центр селища, а там вже піде знищення, бо підійдуть до броні впритул, а вона маневрувати буде не взмозі.
обкладинка точно 60-х а ще байки про будинки це для легалезації руйнування міст та геноцид людей бо тіпа інфарматарьі
И похоже все это написано под влиянием аннальной боли после боев в Мариуполе, Северодонецке и Бахмуте. Об оперативном просторе и охватывающих фланговых ударах уже нет ни слова.
орда пилять. ба-альшие ученые и стратеги. ))
рюзьге мир ёпта.
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Разведываем бпла, ровняем все артой, заходим штурмовой группой. Повторять так до тех пор, пока не захватят цель. Про сохранения жизни гражданских вообще ноль, инфраструктуру рекомендуют взрывать артой, танками и взрывчаткой.
И ещё, рекомендации написаны так, что авиация врага не учитывается в принципе. ПВО это зушки и пзрка.
для в\с штурмовавших Бреслау, а потом для войск шурмовавших
Будапешт и Берлин. Отдельно ещё была " Тактика б\действий
танков в городских условиях." Но бои в городе --это гроб для
танков. Любой ком.танковой роты это скажет. А расчёт боевой
группы -- танк, сверху пулемётчик, два автоматчика, один гранатомётчик.
Сзади в 50-70 метров два сапёра и ящик тротила , для подрыва ежей.
Таких групп на больших улицах- две. Одна по правой стороне,
другая по левой в трёх метрах от зданий-против коктелий.
А в тылу ИСУ-152 для уничтожения бетонных заграждений.
Немцы проиграли, когда им пришлось играть по этим правилам...