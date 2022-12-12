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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 2966 (+24) од,

бойових броньованих машин - 5928(+8) од,

артилерійських систем - 1929 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,

спеціальна техніка - 169 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
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12.12.2022 10:03
+21
Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
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12.12.2022 10:45
+19
День танків з чмобіками. Слава ЗСУ!
24 танки це крутяк!
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12.12.2022 10:12
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хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
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12.12.2022 10:03 Відповісти
А де ж то танковий батальйон спалили хлопці? Слава ЗСУ!
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12.12.2022 10:03 Відповісти
Кацапи спробували танкову атаку на найнасиченішу протитанковими засобами армію світу?
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12.12.2022 10:06 Відповісти
Це мабуть вже підтверджені дані за два попередніх дні. Але все одно браво!
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12.12.2022 12:53 Відповісти
Слава ЗСУ!
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12.12.2022 10:04 Відповісти
День танків з чмобіками. Слава ЗСУ!
24 танки це крутяк!
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12.12.2022 10:12 Відповісти
11.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/378
Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
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12.12.2022 10:12 Відповісти
24 танка, ого!
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12.12.2022 10:14 Відповісти
пауза закінчилася?
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12.12.2022 10:24 Відповісти
Гойда🙂😂🤣
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12.12.2022 10:34 Відповісти
Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
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12.12.2022 10:45 Відповісти
этих клоунов нарядят как положено, в гробах
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12.12.2022 20:32 Відповісти
По танках мабуть підтверджені дані за кілька днів.
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12.12.2022 11:28 Відповісти
 
 