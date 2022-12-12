Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 760 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 2966 (+24) од,
бойових броньованих машин - 5928(+8) од,
артилерійських систем - 1929 (+1) од,
РСЗВ - 397 (+0) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),
крилаті ракети - 592 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,
спеціальна техніка - 169 (+2).
Будь ласка, зачекайте...
24 танки це крутяк!
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Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".