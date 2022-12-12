Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 2966 (+24) од,

бойових броньованих машин - 5928(+8) од,

артилерійських систем - 1929 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,

спеціальна техніка - 169 (+2).

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